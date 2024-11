POSTA! - CARO DAGO, LO SCIOPERO ODIERNO DEI LAVORATORI (UN PAROLONE) DEL TRASPORTO URBANO DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA LA PROFONDA SPACCATURA DEL PAESE. DA UN LATO I SUPER GARANTITI E PRIVILEGIATI, E POI GLI ALTRI, LAVORATORI CHE OGNI GIORNO DEVONO SPERARE CHE LORO AZIENDA APRA I CANCELLI, GLI AGRICOLTORI CHE NON HANNO GARANZIE, PER NON PARLARE DI CHI IL LAVORO NON LO HA. MA I SINDACATI NON GUARDANO IN FACCIA NESSUNO: ACCRESCERE I DIRITTI DI CHI LI HA E LASCIARE INDIETRO GLI ULTIMI…

Caro Dago: con 3-4 mila euro bastava un buon scafista per portare 8 persone in Albania, senza scomodare una nave della Marina militare.

Caro Dago, Donald Trump e Joe Biden hanno concordato di pranzare insieme "molto presto". Ovvio. Visto che hanno marciato divisi per colpire uniti...

Caro Dago, le vestali della democrazia, in servizio h24, invece di preoccuparsi dei vari Putin, Xi Jinping, kim Jing-Un, Khamenei, Hamas... si preoccupano di un presidente eletto democraticamente da un popolo. Ovvero quando la faziosità annebbia il cervello, dove c'è ovviamente...

Caro Dago, Ucraina, Meloni: "Finché andrà avanti il conflitto, l'Italia resterà al fianco di Kiev". Ah, ecco: "finché". Quindi aspettiamo che Trump tolga le castagne dal fuoco e tanti saluti a "Zelensky che difende i valori europei"!

Caro Dago, Ue, Draghi: "Bisogna negoziare con l'alleato americano". I grandi consigli di "Volete l'aria condizionata o la pace?"...

Caro Dago, la Meloni si affretta a dire "Musk e' un valore aggiunto e un possibile interlocutore ". Ma niente niente lo ha detto per evitare che lo svalvolato sudafricano la classifichi "stupida " come ha appena fatto col cancelliere tedesco Scholz??

Caro Dago, Meloni: "Io difendo i lavoratori meglio della sinistra al caviale". Non sarebbe più cool dire "sinistra alla farina di grillo"?

decreto paesi sicuri. L’ANM dichiara: "Non ci faremo intimidire e andremo avanti sulla nostra strada.”. Al che il governo risponde: " Non ci faremo intimidire e andremo avanti sulla nostra strada.”

Caro Dago, Kamala Harris, scartata brutalmente alle primarie dem del 2020 con soli 844 voti, che quattro anni dopo grazie ai ciuffetti di panna di Barack e Michelle Obama diventa presidente? Davvero a sinistra hanno un così grande spregio per l'intelligenza degli elettori?

Caro Dago, Pechino, Mattarella: "Con la Cina importante avere rapporto costruttivo". Ma certo, altrimenti come fa Xi a dare a Putin quello che l'Occidente gli toglie?

Caro Dago, lo sciopero odierno dei lavoratori (un parolone mi rendo conto) del trasporto urbano dimostra ancora una volta la profonda spaccatura del Paese. Da un lato i super garantiti e privilegiati, vedi il recente contratto degli statali, i comunali e poi gli altri, lavoratori che ogni giorno devono sperare che loro azienda apra i cancelli, gli agricoltori che non hanno garanzie, per non parlare di chi il lavoro non lo ha. Ma i sindacati non guardano in faccia nessuno, accrescere i diritti di chi li ha e lasciare indietro...gli ultimi. Vai Landini sei tutti noi...

ma questo è un governo di fascisti? E allora faccia qualcosa di fascista, vieti gli scioperi dei trasporti, della sanità e della scuola, che non colpiscono i padroni ma solo il popolo, la povera gente che lavora.

Caro Dago, la Meloni da Budapest: "Non dobbiamo avere paura di Trump". Lo dica a Bonelli e Fratoianni!

Caro Dago, Europa League, ad Amsterdam tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv aggrediti da gruppi di filopalestinesi. Ormai l'Europa è diventata il giardino dell'Islam. Avanti, avanti! Continuiamo ad accogliere altri musulmani che così ci portano la loro "cultura".

Caro Dago, Mattarella in visita in Cina. È andato a stringere la mano all'amico di Putin?

dalla frase di Vico "corse e rincorse della Storia" declinato al femminile per parità di genere.. la storia è femmina. Reagan governatore della sempre democratica California viene eletto presidente; lazzi e sberleffi dagli sconfitti, dissero una comparsa un guitto alla Casa Bianca.

Poi due sue decisioni ad eterna memoria: deregulation del Mercato e delle Produzioni, fine dei monopoli e la famosa frase che cambiò il mondo libero e comunista : "signor Gorbaciov butti giù quel muro". Analisti, sondaggisti e tuttologi di adesso non lo scrivono. ma mr. Trump per la percezione maggioritaria dei votanti ricorda proprio mr. Regan. Effetto del ritorno della " rincorsa della Storia". ciaone a tutti i rosicantibus.

Caro Dago, dopo la vittoria di Donald Trump, messaggi razzisti sarebbero stati inviati ai neri americani in tutto il Paese: "Andate a raccogliere cotone nei campi". Pagano meglio che a raccogliere pomodori in Europa?

tre ragazzine velate mandano al pronto soccorso una altra ragazzina che aveva deciso di togliersi il velo. Lo Ius Scholae sta funzionando alla grande! Quello di Kamenei, beninteso.

PS Ad Amsterdam alcuni tifosi del Maccabi (casualmente ebrei) sono stati aggrediti da gruppi pro-palestina. Perché no? Li sono già al master!

tutte le censure ai "discorsi di odio": poi, ne tiene uno dei suoi Jano Raimo, prendendo bene la mira, ad personam: lo sospendono per tre mesi: e lui si erge a vittima del fascismo (immaginario, che viene meglio nelle foto anche senza flash), di quelle di cui la Sinistra politica e mediatica ha bisogno, almeno una al giorno, che Trump e Valditara non toglie di torno, se non seguendo i suggerimenti del lungimirante Raimo.

Tutti, intellettuali e popolo, uniti in uno sdegno collettivo preventivato e a prescindere nella lotta con ogni mezzo d'informazione e di piazza contro questo governo e qualche Ministro in particolare. Se fosse stato uno di Destra, un consigliere comunale o di quartiere, a formulare lo stesso genere di auspicio per qualunque esponente della vipperia de Sinistra, sarebbe scoppiato il finimondo.

Per un po', se ne stia lontano dalle cattedre scolastiche, Raimo: tanto, non gli mancheranno quelle politiche, dove potrà continuare a dare lezioni della sua nota mitezza, pari alla sua lucidità di giudizio, per usarli come armi contro i bersagli grossi che tiene sempre nel cuore e nel mirino.

Caro Dago, per una parte dei democratici americani le elezioni sarebbero state rubate. Vero. Senza i sondaggi fasulli Trump avrebbe superato i 400 grandi elettori, i 60 senatori! e i 350 deputati al Congresso.

