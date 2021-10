POSTA! - CARO DAGO, SCONTRI A ROMA, L'UE CONDANNA LE VIOLENZE, NO COMMENT SUI MOTIVI. TOH, ANCHE LORO NON SANNO QUAL È LA "MATRICE"? – SABATO MANIFESTAZIONE DELLA CGIL, DOPO CHE FORZA NUOVA, DI GIULIANO CASTELLINO E ROBERTO FIORE, HA ASSALTATO LA SEDE DI ROMA. CANTERANNO “È QUESTO IL FIORE DEL PARTIGIANO”?

Riceviamo e pubblichiamo:

ROBERTO FIORE

Lettera 1

Caro Dago, sabato manifestazione della Cgil, dopo che Forza Nuova, di Giuliano Castellino e Roberto Fiore, ha assaltato la sede di Roma. Canteranno «È questo il fiore del partigiano»?

John Reese

Lettera 2

DAVID CARD JOSHUA ANGRIST GUIDO IMBENS - PREMIO NOBEL ECONOMIA 2021

Caro Dago, il Nobel per l'Economia 2021 assegnato al 65enne canadese David Card, al 61enne americano Joshua Angrist e al 58enne olandese Guido Imbens. Con un solo Nobel sono sono riusciti a premiarne tre: più economia di così!

Fritz

Lettera 3

giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil

Caro Dago, Austria, Alexander Schallenberg ha giurato: è il nuovo cancelliere. Pronto a ricevere istruzioni da Sebastian Kurz?

Samo Borzek

Lettera 4

Caro Dago, più ti leggo e più vado in confusione. Tutti parlano, tutti pontificano, tutti sanno tutto di tutto, politica, sport, economia, sesso ecc.ecc. chi sono questi tutti? I milionari e i miliardari in euro, tutti di sinistra con i soldi alle Cayman o in Svizzera quando va bene che quando vengono scoperti li hanno fatti rientrare (dicono) pagando le relative tasse e tu ci credi? Ma stiano zitti, hanno rotto i co….ni bobilduro

Alexander Schallenberg

Lettera 5

Caro Dago,

Oltre a Forza Nuova, in nome della democrazia e della legalità, chiudiamo pure i centri sociali??? In nome della par condicio, così diamo una bella ripulita una buona volta per tutte... O i fascisti sono delinquenti e i comunisti anarchici dei centri sociali sono delle povere anime smarrite che manifestano contro il sistema?

Un caro saluto,

Mary

no green pass a roma 4

Lettera 6

Caro Dago, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki: "Il ruolo dell'Unione Europea è quello di sostenere lo sviluppo dei Paesi, senza imporre loro idee contrarie alla loro storia e identità e senza imporre loro soluzioni legali che siano incompatibili con il loro ordinamento giuridico". Impossibile dargli torto. Se a Bruxelles, per far contenti i musulmani, decidessero di imporre la sharia, gli Stati dovrebbero allinearsi?

maurizio landini e mario draghi

Jonas Pardi

Lettera 7

Caro Dago Landini: "Attacco squadrista alla Cgil, non c'entra nulla con il Green pass". I manifestanti No Green pass tireranno un sospiro di sollievo. Dopo il "nulla osta" del sindacato possono tranquillamente continuare a scendere in piazza. Anche se al Viminale, probabilmente, non saranno tanto contenti per questa affermazione del leader Cgil...

Kevin DiMaggio

Lettera 8

maurizio landini

Caro Dago, clandestino di 17 anni scoperto al porto di Ancona "agganciato" sotto ad un tir appena sbarcato dalla Grecia. Ora non venga a raccontarci che faceva il meccanico ad Atene!

Jantra

Lettera 9

Caro Dago,

dire che la manifestazione a Roma è stata di matrice neofascista è come dire che il G8 di Genova fu una insurrezione comunarda. Ovvero, significa non averci capito un cazzo.

Pari pari.

Saluti

SR

mateusz morawiecki jaroslaw kaczynski

Lettera 10

Caro Bob,

a quanti stigmatizzano Polonia ed Ungheria perché non rinunciano alla loro sovranità, rammento che essere stati per 45 anni colonie dell'Urss rende allergici alla sovranità limitata imposta, oggi, dalla Ue.

Il dominio sovietico comportò anche togliere il pane di bocca alle popolazioni, per finanziare, a colpi di dollari, i comunisti occidentali, compresi quelli che oggi hanno sostituito l'altare del Politbjurò con quello dell euroburocrazia.

Giancarlo Lehner

Lettera 11

ursula von der leyen consegna a mario draghi la pagella di bruxelles al recovery plan italiano 1

Caro Dago, scontri a Roma, l'Ue condanna le violenze, no comment sui motivi. Toh, anche loro non sanno qual è la "matrice"?

Gaetano Lulli

Lettera 12

Caro Dago, ma la sinistra non ci aveva insegnato che "fascisti" erano i poliziotti e i carabinieri che caricavano i manifestanti di estrema sinistra dopo che questi gli avevano lanciato contro oggetti di ogni tipo e bombe molotov?

Giuly

Lettera 13

NO VAX SEDE CGIL 19

Se la sede di CGIL non fosse stata nell'elegante quartiere Pinciano ma a borgata Finocchio, qualcuno, forse, si sarebbe opposto all'assalto. Propongo al compagno Landini di trasformare l'odiosa violenza fascista in un' opportunità democratica: spostate la sede sindacale in una qualsiasi periferia romana, preferibilmente oltre il GRA, così sarete sempre vicini ai lavoratori.

Signoramia

Lettera 14

Caro Dago, Francia, 19enne esibisce il Green pass di Macron per entrare in ospedale: arrestato. Meno male che lo hanno scoperto subito, prima che gli toccasse dormire con Brigitte...

emmanuel macron

Rob Perini

Lettera 15

Caro Dago,

Il tribunale costituzionale polacco ha stabilito l’incompatibilità fra alcuni articoli del trattato U.E. e la costituzione polacca. Al riguardo la presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha ricordato che i trattati di adesione all’U.E. sono molto chiari e che tutte le sentenze della Corte di Giustizia sono vincolanti per gli Stati membri, inclusi i tribunali nazionali.

Nel nostro paese il problema finora non si è posto per cui viene pacificamente accettato che la Corte di Giustizia europea vincoli con le sue sentenze tutti i nostri tribunali. Ma tutto questo chi lo ha deciso e dove sta scritto ?

Può un trattato internazionale con cui il nostro paese ha aderito all’UE, trattato la cui approvazione non può essere sottoposto a referendum, modificare le norme costituzionali italiane in materia di giustizia ?

mario draghi ursula von der leyen

La Costituzione approvata dagli italiani non prevede che i nostri tribunali si debbano adeguare alle sentenze della Corte di Giustizia europea. Chi, per contro, lo ha deciso e quali sono gli strumenti giuridici utilizzati per imporre le decisioni della Corte di Giustizia europea ai nostri tribunali ?

I trattati di adesione all’UE sovrastano la nostra Costituzione come sembra ?

Pietro Volpi

Lettera 16

Caro Dago, assalto alla sede della Cgil, Draghi: «Non può passare l'idea che quattro facinorosi tengano in scacco le istituzioni». Lo dica alla ministra Lamorgese! L'Austria sia d'esempio: le persone sedute sulle poltrone non possono venire prima del bene del Paese.

Giacò

ursula von der leyen

Lettera 17

Caro Dago, cortei "No Green pass", stretta del Governo per impedire nuove violenze. Allora era tutto programmato. Lasciare che una volta la situazione degenerasse in modo da avere il pretesto per impedire future manifestazioni. Prima la "tessera" per poter lavorare e ora il divieto di manifestare. Evidentemente quelli di Forza Nuova non sono gli unici nostalgici del fascismo...

Corda