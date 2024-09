POSTA! CARO DAGO, SE LA NEO PALADINA DELL’ONESTÀ DOTT.SSA BOCCIA FOSSE STATA NOMINATA COLLABORATRICE, AVREBBE FATTO LO STESSO TUTTO QUESTO CAN CAN? IPOCRISIA? – LUPI INCONTRA GELMINI, CARFAGNA E VERSACE. AVRÀ CHIESTO LORO PER QUANTO TEMPO DESIDERANO "FERMARSI"? – SOLO IN ITALIA IL RINNOVAMENTO DEL PARTITO POLITICO PARTE DAL NOME, NON DAI DIRIGENTI. SENZA ECCEZIONI

Riceviamo e pubblichiamo:

alan friedman giada lini

Lettera 1

Caro Dago, Alan Friedman sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle: "Non ho mai ballato in vita mia e mi considero totalmente imbranato". Non si preoccupi, balli come parla l'italiano...

Maury

Lettera 2

Caro Dago, Pd bravissimo a terrorizzare gli italiani sui cosiddetti cambiamenti climatici, ma per difendere l'Emilia Romagna dalla terza alluvione in un anno e mezzo cos'ha fatto? Nulla!

Kevin DiMaggio

Lettera 3

Caro Dago, la Guardia di Finanza di Torino ha messo sotto sequestro quattro studi odontoiatrici in città gestiti da tre falsi dentisti. Vabbè, ma pure i denti sono finti!

JN

ursula von der leyen e volodymyr zelensky summit per la pace svizzera

Lettera 4

Caro Dago, Sudan, Unicef: "3,4 milioni di bambini a rischio colera e altre malattie mortali". Vivono in condizioni disperate e mettono al mondo figli. Bisogna promuovere contraccezione e aborto.

M.H.

Lettera 5

Caro Dago, Von der Leyen a Kiev annuncia un prestito di 35 miliardi all'Ucraina. E poi diranno che non ci sono soldi per aumentare le pensioni minime!

Gian Morassi

Lettera 6

Caro Dago,

Ma che hanno nella testa sti ventenni? Tutti insospettabili anzi “bravi ragazzi”… di buona famiglia… istruiti… da Turetta a quell’altro che ha sterminato la famiglia sino a questa ragazza di Parma che ha ucciso i due figli. Quando la vita non va come desiderano… diventano crudeli e senza scrupoli… una fidanzatina che non li vuole più… gravidanze indesiderate… Vedremo se sono casi isolati o piuttosto… figli di una società in cui l’immagine è talmente tutto che pur di non perderla e con essa il loro finto ego sono disposti anche a uccidere!

Saluti

LB

matteo salvini

Lettera 7

Dago colendissimo,

è pacifico che il Salvini sia una delle disgrazie della politica. Ciò detto, si può dire che il processo Open Arms è una scempiaggine? Il sottostante del processo è che una persona, come sorge il sole in Africa, può decidere di venire in Italia, a suo personalissimo desiderio. E nessuno deve permettersi di contrastare la sua decisione. Ora – a noi che abitiamo in campagna – non è ancora giunta la notizia che la banda di sciamannati che cazzeggia in parlamento abbia provveduto alla abolizione delle frontiere. Ai PM è stato riconosciuto il diritto di legiferare?

Saluti da Stregatto

Lettera 8

Caro Dago,

La parruccona Carola Rackete, simbolo dei pacifisti sostenitori dei diritti umani e dell'irsutismo estremo, ha votato a favore dell'uso di armi europee in Russia, concedendo così la sua benedizione al possibile espandersi della terza guerra mondiale.

Coerenza innanzitutto!

Adesso Salvini sembra Gandhi.

Giovanna Maldasia

carola rackete mimmo lucano ilaria salis parlamento europeo

Lettera 9

Caro Dago, l'Emilia, da sempre governata dalla sinistra sta rilevando un dissesto idrogeologico e incuria con pochi precedenti in Italia. Se poi qualcuno chiede come sono stati spesi i soldi stanziati per quelle opere si grida "allo sciacallaggio". Rispondere invece proprio no? Magari si scopre qualcosa che non va... Da domani un professore che chiede ad un alunno di rispondere sulla lezione potrebbe sentirsi dire che è "sciacallaggio"...

FB

Lettera 10

Medjugorje - fedeli

Da povero cattolico emarginato dal mondo dei più sono rimasto colpito dagli articoli della Stampa apparsi qui.

La Stampa - peraltro nota anche con il nomignolo de “La Busiarda” (in piemontese, ma si capisce benissimo) non crede a Madonne e miracoli. E magari dal suo punto di vista potrebbe avere ragione: infatti se non hai la Fede (con iniziale maiuscola, dono eccelso ma schifato dai soliti più) puoi far vedere quello che vuoi (vedi ad esempio l’archivio storico sulle apparizioni di Fatima) ma ci sarà sempre la faccia da sberle di un Angela che dice No.

Ma il punto è ben altro: la Chiesa nella persona del centrocampista argentino cardinale Fernandez, uomo di mondo, non prende in sostanza posizione dopo anni annorum di studi e ricerche. In sostanza elude la domanda di base: le apparizioni ci sono o no? E Fernandez parla a nome del coach Bergoglio. Cosa penserà la Vergine Maria di questi discepoli politici?

Luciano

Zorro Fiamma e carne - POSTER BY MACONDO

Lettera 11

Dagovski,

Solo in Italia il rinnovamento del partito politico parte dal nome, non dai dirigenti.

Senza eccezioni.

Aigor

Lettera 12

Caro Dago

se la neo paladina dell’onestà dott.ssa Boccia fosse stata nominata collaboratrice, avrebbe fatto lo stesso tutto questo can can? Ipocrisia?

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Caro Dago, il gruppo energetico americano Constellation ha annunciato la riapertura di un'unità di Three Mile Island in Pennsylvania, dove nel 1979 è avvenuto il più grave incidente nucleare nella storia degli Stati Uniti, per fornire elettricità ai data center di Microsoft. Coi soldi si supera tutto.

Spartaco

foto di kamala harris che indossa divisa comunista pubblicata da elon musk - foto creata con l'intelligenza artificiale

Lettera 14

Caro Dago, Giorgetti: "Dal clima rischi per la stabilità economica". Ma non avevano detto che la transizione green creerà ricchezza e milioni di posti di lavoro?

Theo

Lettera 15

Caro Dago, Usa, il Secret Service sta indagando sul post di Elon Musk su X, poi rimosso, che si chiedeva, dopo il nuovo attentato a Trump, perchè "nessuno sta cercando di assassinare Biden o Harris". Bravi. Hanno trovato un modo per distrarsi così un eventuale terzo attentatore avrà più possibilita di cancellare Donald dalla corsa per la Casa Bianca.

Pop Cop

Lettera 16

mariastella gelmini mara carfagna lasciano azione - vignetta by osho

Caro Dago, Lupi incontra Gelmini, Carfagna e Versace. Avrà chiesto loro per quanto tempo desiderano "fermarsi"?

Vic Laffer

gelmini calenda carfagna