POSTA! - CARO DAGO, SECONDO VICTORIA'S SECRET, LE SUPERMODELLE CHE HA UTILIZZATO FINO A POCO FA PER PUBBLICIZZARE I PROPRI VESTITI CORRISPONDEVANO A CIÒ CHE VOLEVANO GLI AGLI UOMINI E NON LE DONNE. SIAMO DAVVERO SICURI CHE LE DONNE VORREBBERO ESSERE LESBICHE O TRANS O BUZZICONE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Victoria's Secret rimuncia alle super modelle per scegliere esempi più "inclusivi": «Abbiamo sempre pensato a quel che volevano gli uomini, ora pensiamo a quel che vogliono le donne». Bugia. Se vogliono far contente le donne abbassino i prezzi!!!

Simon Gorky

Lettera 2

Caro Dago, Covid, Israele presta 1,2 milioni di vaccini Pfizer all'Autorità palestinese. Un gesto che, avendone la possibilità, avrebbe fatto di sicuro anche Hamas, tra un pallone incendiario e l'altro...

Samo Borzek

Lettera 3

Dago, è uscito un nuovo e serio sondaggio sui partiti politici e cosa ci dice: ci dice che il pd è sempre meno votato e che diventa il partito più votato solo nei sogni bagnati di Letta e nei sondaggi farlocchi fatti uscire apposta solo per vedere l'effetto che fa...che poi si sa qual è: è far bagnare il letto di Letta! Ops...

PS Io, in ogni caso, alle prossime "politiche" voterò Salvini e lo farò con estrema goduria, alla facciaccia di tutti i radical chic.

Francesco Polidori

Lettera 4

Caro Dago, Alina Chan, una dei 18 scienziati firmatari della lettera in cui viene chiesto di tornare a indagare sulle origini del Sars-Cov-2, ha avanzato un sospetto condiviso da molti. A inizio pandemia, il fatto che alla guida degli Stati Uniti ci fosse Donald Trump, che politicamente aveva più volte attaccato la Cina e, allo scoppio della pandemia in Occidente, puntò il dito contro Pechino, avrebbe condizionato la comunità scientifica.

Che, per non rischiare l'accusa di razzismo e collusione con il presidente americano, preferì non andare a fondo della questione. Adesso sappiamo che 180 milioni di persone si sono infettate, quasi 4 milioni sono morte, milioni di persone sono in povertà dopo aver perso il lavoro e l'economia mondiale è in ginocchio perché questi mega stronzi di scienziati non volevano dare ragione a Trump! Andrebbero rincorsi coi forconi e processati per crimini contro l'umanità. Speriamo che nel mondo ci sia qualche magistrato onesto e coraggioso che provveda a fare ciò che deve esser fatto.

F.T.

Lettera 5

Caro Dago, Covid. Attenzione, pare che dal primo luglio saremo tutti smascherati...

Pikappa

Lettera 6

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 7

Caro Dago, ricapitoliamo; la solita Ong fa il pieno di migranti sulle coste libiche, solo 410 (!!) poi la finta di chiedere a Malta di sbarcarli per ricevere il consueto divieto, dopodiché la solita Ong si dirige verso il solito "porto sicuro" ovviamente italiano dove la Sig.ra Lamorgese provvederà a farli sbarcare e contarli, del resto è il suo compito e lo fa bene...della serie il cetriolo sempre agli italiani.

FB

Lettera 8

Caro Dago, Usa, un morto e 12 feriti in tre sparatorie a Phoenix. Come dice sempre il presidente Biden, prima di tutto viene il rispetto per i diritti umani...

Leo Eredi

Lettera 9

Dago darling, a proposito di green pass, meno male che siamo in democrazia, sennò verrebbe di pensare che siamo tornati ai tempi della servitù della gleba, quando per spostarsi occorreva un permesso statale o parastale. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 10

Caro Dago, Confcommercio: "Crollo dei consumi nel 2020, persi 126 miliardi di euro". Ma saranno persi per i commercianti! Gli acquirenti li hanno in banca o sotto il materasso.

Ugo Pinzani l

Lettera 11

Caro Dago, il terrificante video della funivia del Mottarone. Quei poveretti erano già arrivati, bastavano ancora due minuti e sarebbero stati fuori dalla cabina. Invece il cavo si è spezzato proprio in quel momento. Questo dovrebbe spiegare il Papa: dopo eventi simili come è possibile credere ancora che Dio esista?

Piero Nuzzo

Lettera 12

Caro Dago, M5s, fonti vicine a Giuseppe Conte: l'ex premier e Beppe Grillo al lavoro per la versione definitiva dello Statuto. Sarà una palla di plastilina da plasmare alla bisogna?

Mario Canale

Lettera 13

Caro Dago,

C'é differenza fra chi diffonde ad arte notizie false, le famose fake news, per trarre in inganno l’opinione pubblica o chi, come ad esempio i giornalisti ed i giornali su cui scrivono, che pur avendo il dovere di farlo per professione, nascondono ai lettori fatti realmente accaduti, probabilmente perché non coincidenti con la linea politica perseguita dal giornale o per altre motivazioni che non riesco ad immaginare in questo momento ?

Io penso che non ci sia una sostanziale differenza perché in entrambi i casi l'obiettivo e quello di fornire all’opinione pubblica destinataria delle notizie in questione una percezione errata della realtà. Nel primo caso diffondendo frottole.

Tacendo e nascondendo la verità nel secondo caso.

Pietro Volpi

Lettera 14

Caro Dago, la Cina ha inviato tre astronauti sulla stazione spaziale "Palazzo Celeste". Sono arrivati lì grazie alla navetta "Vascello Divino" partita col razzo "Lunga Marcia 2". Noi non possediamo ancora la tecnologia, ma i nomi non ci mancano. I nostri astronauti potrebbero raggiungere la stazione "Bella ciao" con la navetta "Partigiani antifascisti" partita col razzo "Resistenza!".

Ranio

Lettera 15

Caro Dago, Enrico Papi: "Il segreto del mio matrimonio è la sopportazione reciproca, che negli anni aumenta sempre più. I rapporti importanti vanno salvaguardati e messi al di sopra di ogni cosa. Credo che la fedeltà appartenga più allo spirito che al corpo e che l’essere umano non nasca per essere monogamo. O almeno non fino in fondo.

Negli equilibri di una coppia, poi, può succedere di tutto. L’importante è che non venga mai meno il rispetto. Se non c’è un tradimento della stima, della persona, della famiglia, non finisce il mondo“. L' ha tirata tanto per le lunghe, ma non faceva prima a dire chi porta le corna in famiglia? Lui o la moglie Raffaella?

Cocit

Lettera 16

Caro Dago, è morto nella notte a Torino per una insufficienza cardiaca il 93enne Giampiero Boniperti. Poveretto, condoglianze alla famiglia. Cosi almeno non dovrà dispiacersi se dagli Europei l'Italia tornerà senza il trofeo che i giornalisti nostrani hanno già sistemato in bacheca.

Lauro Cornacchia

Lettera 17

Caro Dago,

Non voglio entrare nel merito delle scelte di diffondere il video della tragedia della funivia di Mottarone, perché basate sul singole e personali sensibilità di ogni giornalista. Mi occupo da anni di cronaca giudiziaria e vorrei che mi permettessi di dissentire con forza da quanto scritto dalla Procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, nel suo comunicato stampa.

La dottoressa Bossi scrive che vi sia un divieto di pubblicazione, anche parziale, di quelle immagini ai sensi dell'articolo 114 secondo comma del Codice di procedura penale.

Eppure dovrebbe sapere che la Suprema Corte più volte ha richiamato in questi anni la Cass. pen. 13494/11 che «nell’individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p., per i quali vige il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p., ha puntualizzato che non rientrano nel divieto in oggetto i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal P.M. o dalla P.G.». Il video registrato dalla telecamera della funivia non è un atto compiuto e generato dal pm o dalla polizia giudiziaria da egli delegata.

Ripeto, non entro nel terreno dell'opportunità che resta qualcosa legato alla discrezionalità a alle singole sensibilità di noi giornalisti e delle testate. Ritengo però grave che una Procura ipotizzi reati (la pubblicazione di atti non consentiti è tale) per la diffusione di un documento acquisito al fascicolo del pm. Estendendo questo principio, se la Procura acquisisse una determina di un Ente o il video girato da un cittadino durante un qualsiasi fatto di cronaca, su quei documenti cadrebbe implacabile il segreto istruttorio ed il divieto di pubblicazione?

Non scherziamo. La norma che regola la cronaca giudiziaria è già molto rigida e, delegando ai soli procuratori i rapporti con i mezzi di informazione, si è cercato di creare anche uno strumento di selezione preventiva sulle attività giudiziarie che meritano di essere conosciute dai cittadini o quelle che si vorrebbe restassero segrete per tutela dell'indagine.

Ma accrescere anche i vincoli a ciò che la Suprema Corte non ritiene rientri nel segreto istruttorio, a me pare veramente eccessivo. Se la Procura di Verbania avesse voluto che quel video divenisse un documento non pubblicabile avrebbe potuto chiedere al Gip la segregazione.

Grazie,

Francesco Pinna

Lettera 18

Non so che cosa sia realmente successo nell’affaire Fiorentina-Rino Gattuso, ossia nella trattativa per il contratto in via di sottoscrizione che avrebbe legato Ringhio al giglio toscano. Non lo so e manco mi interessa saperlo. Con tutti i casini che succedono nel calcio - tra procuratori, società, giocatori, mogli di giocatori, ruffiani, tifosi veri e presunti etc etc -, non è agevole, anzi direi impossibile verificare chi ha fatto questo e chi ha fatto quello a meno che non intervenga la Magistratura sportiva e non.

Però, neanche a farlo apposta la Magistratura pare messa più o meno come il calcio extracampo, ossia qualcosa di spaventoso (Mattarella dove sei? perché fai perdere anche la fiducia minima degli italiani nei confronti delle istituzioni ? Eppure un giorno sì e l’altro pure pontifichi a 360 gradi. Fai sentire la tua autorità, invece, spazza i corrotti! Mah!) per cui appunto non vedo ragioni di ottimismo per questo mondo pallonaro.

Anzi! Comunque torniamo a Gattuso che come giocatore è stato l’emblema magnifico del lottatore maschio, del combattente indomito, del vero uomo di sport che dava tutto se stesso per la maglia del club e della Nazionale. Un grande in tutti i sensi, uno che suppliva a chiare carenze talentuose con il suo spirito guerriero.

Appese le scarpe al chiodo ha fatto vedere anche come tecnico di che pasta è fatto, nonostante le rotture di palle creategli dal viziato De Laurentis. A questo punto il più arzillo dei miei sublettori alza il ditino e mi dice: “va beh ! e allora?”. Eccomi!

Saltata la Fiorentina il nome di Gattuso è stato associato a quello inglese del Tottenham (club famoso dove è stato paracadutato Paratici, l’amico dello squartatore Suarez, ndr)e pareva ci potesse essere una conclusione positiva. Ricordo ai miei sublettori che Ringhio ha giocato in Scozia e quindi un po’ di mondo anglosassone lo mastica.

Sennonché - e andiamo al dunque - cosa ti succede? Che i tifosi inglesi, quelli che un tempo erano noti come criminali puri da stadio e fuori - hanno ricusato via social (sti cazzi di social sozzi...) il buon Gennaro perché - udite udite - in passato ha o avrebbe espresso considerazioni non in linea con il mortifero pensiero unico sul calcio femminile, razzismo, omosessuali. Gennaro Gattuso: sei un grande come calciatore, ma anche e soprattutto come uomo (ho avuto modo di averci a che fare ) libero e coraggioso.

Manda all’inferno il Tottenham e i suoi stronzi tifosi. Evviva te sempre e comunque Ringhio ! Una grande squadra la trovi presto e te la meriti. Ai tifosi del Tottenham invio una pernacchia al peperoncino calabro !

Luciano