POSTA! CARO DAGO, UNA SOLUZIONE PER LA CALURA DI QUESTI GIORNI? DI MAIO! A FORZA DI SVENTOLARE A DESTRA, SINISTRA, SOPRA E SOTTO, È MEGLIO DI UN VENTILATORE – ROTTERDAM NON SMONTERÀ IL PONTE PER FAR PASSARE LO YACHT DI JEFF BEZOS. E PERCHÉ NON SE LO FA MANDARE CON PRIME? DA SETTEMBRE A 49,90 EURO ALL'ANNO?

Caro Dago, ma come lo devono spiegare i cinesi all'Amministrazione Usa che a Taiwan non vogliono nemici Pelosi?

Caro Dago, ma Salvini s'è tagliato la barba per confondere Letta quando deve indicare il bersaglio ai suoi giannizzeri di giornali e tv?

La cosa demenziale è che Grillo ha mandato a fare i ministri degli improvvisati, e poi, quando cominciano a capirci qualcosa, li rispedisce a casa per via del doppio mandato. Meraviglioso...

Caro Dago,

mercoledì 27 luglio, poco prima di mezzogiorno, ho iscritto senza difficoltà alcuna il mio numero ti telefono al registro delle opposizioni.

Chissà poi se il nuovo strumento riuscirà a fermare le telefonate moleste che potranno arrivare dall’estero o da centralini ‘fantasma’ che mai pagheranno eventuali multe che dovranno essere loro inflitte.

Forse sarebbe stato meglio che a fronte di eventuali violazioni le multe avessero colpito in solido non solo chi fa materialmente le telefonate indesiderate ma anche le aziende nel cui interesse vengono effettuate le telefonate in discorso.

Mi sembra infine che la nuova normativa sia fortemente lacunosa in quanto ignora del tutto il problema della pubblicità poco costosa fatta tramite l’invio di email che sta prendendo sempre più piede intasando progressivamente le nostre caselle di posta elettronica.

Salvini si vede dove gli italiani, il cui voto è sacro, lo vedono.

(RadioUno, 1.VIII.2022, ore 8 e 30).

Stolterello, come già altre volte si da la zappa sui piedi.

L’unica speranza (no, non il “ministro”) di Conte (no, non quello bravo, ma Giuseppi) è che se ne vadano quasi tutti gli “eletti” (no, non nel senso morale ma come votati) e così qualcuno ancora caschi nella narrazione di movimento che vuole liberare la politica dai parassiti, che crede nell’onestà intellettuale, che non cerca poltrone.

Esimio Dago

ventenne nigeriano uccide a martellate commerciante cinese e manda in rianimazione cliente bulgaro a Monteforte Irpino. Attendiamo post indignato di Corrado Formigli...

Caro Dago,

in questa campagna elettorale è difficile, come non mai in passato, valutare quale sia il voto più utile ed opportuno, al di là delle proprie convinzioni e simpatie. Dopo di che si leggono i deliri di certi (im)prenditori di (in)successo che hanno un concetto peculiare della democrazia (al punto da invocare un nuovo C.L.N. per sconfiggere il "nemico") e viene voglia di votare anche contro le proprie convinzioni e simpatie. Come sostiene giustamente Alessandra Ghisleri, quando la capiranno che demonizzare il "nemico" non paga?

Caro Dago, quest'anno la Ferrari ha ottime auto, due buoni piloti...peccato manchi tutto il resto!

Caro Dago,

con Serbia-Kossovo torniamo alla madre di tutti i casini e da dove è cominciato lo smontaggio di Yalta.

Dago,

Ma gli stranieri non dovrebbero astenersi dalle ingerenze verso il voto italiano?

L'ostracismo verso la Meloni dimostra quanto l' UE sia democratica.

Ma caro Dago,

si è basiti su quanto ha scritto il Dott. Francesco Merlo sul burattinaio di Grillo. Quando sono stati votati tutti i grillini sapevano dei due mandati, che io trovo giusto, hanno firmato accettando il contratto. Qualcuno più furbo (Di Maio) sei mesi prima si è creato il suo partito, evitando l’esclusione. Di parlamentari che vengono dalla prima e seconda Repubblica ne abbiamo già molti che non hanno combinato nulla e che continuano a prendere un lauto stipendio...

Caro Dago,

Cina: "Se Nancy Pelosi andrà a Taiwan, il nostro esercito non starà a guardare"... Mezzo mondo a sperare che ci vada!.

Dago,

Cacciari ogni tanto ne dice una giusta. Forse i politici italioti in gara per la poltrona non si rendono conto del rischio che corriamo a promettere cose mirabilanti senza pensare al concreto. Speriamo che gli italiani votanti siano piu' realisti, che il desiderio della pancia piena li faccia stare coni piedi per terra.

Caro Dago,

elezioni, Calenda verso il no a Letta... Ha provato il Letta di soia? Magari è allergico al "lettasio"!

Caro Dago,

Rotterdam non smonterà il ponte per far passare lo yacht di Jeff Bezos. E perché non se lo fa mandare con Prime? Da settembre a 49,90 euro all'anno?

Buongiorno,

perché scrivete moto e motociclista quando si tratta di scooter e scooterista? Già l'italiano medio è ottuso, se poi ci mettete anche voi del vostro, io motociclista che guido una moto, rientro nella fascia del delinquente sconsiderato.

Sbaglio?

Grazie e felice di leggervi

Caro Dago,

De Luca vieta lo sbarco di clandestini da una nave Ong, per l'elevato numero di malati covid. Si attende arrivo del truce Rubio, di Gere, di politici di sinistra per chiedere incriminazione di De Luca... attendiamo esiti della vicenda.

Caro Dago,

una soluzione per la calura di questi giorni ? Di Maio! A forza di sventolare a destra, sinistra, sopra e sotto, è peggio di un ventilatore.

Caro Dago,

Tabacci: "Di Maio più giovane dei miei figli, investimento sul futuro". Se dieci anni fa avessero detto a Giggino che nel 2022 avrebbe fatto un partito assieme al dinosauro democristiano gli sarebbero cadute tutte le bibite per terra!

