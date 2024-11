POSTA! CARO DAGO, SONO UN ELETTORE DI SINISTRA, CONVINTO E MILITANTE, E SONO UN LETTORE AVIDO E COMPULSIVO DI "QUESTO DISGRAZIATO SITO". SPESSO LEGGO ANCHE LA POSTA. I COMMENTI SONO PER LO PIÙ ORIENTATI A DESTRA, BISOGNA DIRLO, COME EVIDENTEMENTE I LETTORI. NULLA QUAESTIO, PER CARITÀ. MA UNA COSA, ORMAI, MI PARE EVIDENTE: LA SINISTRA PERDE PERCHÉ NON LEGGE ABBASTANZA DAGOSPIA! – CARO DAGO, COMMISSIONE UE, SOCIALISTI: "NON VOTEREMO FITTO". VOTERANNO DIRADATO?

Lettera 1

ELON MUSK CONTRO L ITALIA - MEME BY VUKIC

Caro Dago,

Musk ritratta e definisce l'Italia un Paese democratico. Ma che si facesse li cazzi sui.

Tonyborg

Lettera 2

Caro Dago, non frega nulla chi sia, quanti soldi abbia, come si vesta, quanta ketamina usi o da quale parte politica stia - dopo averla cambiata - Elon Musk. Conta solo che abbia fatto saltare il tappo sull'ipocrisia dei migranti che arrivano in Italia. Perché a vedersela con quelli nullafacenti fuori di testa che vagano per le nostre città, quando invece potevano restare o tornarsene nelle loro, siamo noi gente comune. Non Richard Gere che vende la villona che non gli serve più per 11 milioni di dollari anziché farne un rifugio per i suoi adorati migranti.

Mes

Lettera 3

andrea valcarenghi

Valcarenghi difende Osho che aveva bisogno di 93 Rolls-Royce per "iniziare il suo cammino spirituale". Come faranno i monaci del monte Athos in Grecia che non hanno neppure la bicicletta?

Peppino

Lettera 4

Caro Dagos,

il Presidente della Repubblica è infallibile, come (nemmeno) e più del Papa? Si può solo lodarlo, come fa la Sinistra politica e mediatica quando Mattarelòla rifiuta certe nomine a Ministro, quando non apre bocca sulla Magistratura che boicotta leggi e riforme dell'Ordine giudiziario, quando "bacchetta" il governo di Centro-Destra? Ora, tutti a elogiarlo per il "sano sovranismo nazionale" con cui dà sulla voce a Musk, che ha espresso sulla Magistratura il "sentiment" profondo di molti italiani.

Lo stesso Mattarella che non ha aperto bocca quando a essere attaccato da politici, media e magnati stranieri era un altro corpo dello Stato, il governo: lo stesso Mattarella che ha salutato le ultime europee come l'avvento del "sovranismo europeo": a cui è fedele e cui vuole tutti allineati.

Quando attaccavano un altro corpo dello Stato, Almeno, non si dica che è sovranista-nazionalista, E permettete anche a qualcuno dei vostri elettori di dissociarsi da un Presidente che non è, di fatto, di tutti gli italiani, come se gli italiani dovessero identificarsi con lui e non essere rappresentanti da lui, ma di alcuni eurocrati.

Raider

Lettera 5

lilli gruber matteo salvini

Caro Dago

dice: fake news dalla Lega. Ma la Gruber ha la certezza assoluta che non sia stato un clandestino a derubarla?

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Caro Dago, Elon Musk: "Rispetto il presidente Mattarella, ma c'è la libertà di espressione". Della serie "i fondamentali della democrazia" che, almeno in Occidente, tutti dovrebbero conoscere...

U.Delmal

Lettera 7

Caro Dago, Guterres: "I Paesi del G20 producono l'80% delle emissioni, un'ingiustizia che deve finire". Non sarà perché producono anche oltre l'80% del Pil mondiale? Quando questo ometto apre bocca non delude mai: dice sempre qualche minchiata!

Max. A.

Lettera 8

ELLY SCHLEIN IN VERSIONE KAMALA HARRIS

Sono un elettore di sinistra, convinto e militante, e sono un lettore avido e compulsivo di "questo disgraziato sito". Spesso leggo anche la posta. I commenti sono per lo più orientati a destra, bisogna dirlo, come evidentemente i lettori. Nulla quaestio, per carità. Ma una cosa, ormai, mi pare evidente: la sinistra perde perché non legge abbastanza Dagospia!

Anonimo.

Lettera 9

Caro Dago, «La pratica che più mi piace è il “wax-show”, in sostanza ti fai versare la cera calda addosso. Durante uno spettacolo dove sono stata dominata per la prima volta mi hanno versato la cera sulla figa, è stato bellissimo, è una cosa che mi piace molto». La grande intuizione di Luca Barbareschi: chiamare "Angelica" la figlia...

Casty

angelica barbareschi 4

Lettera 10

Caro Dago,

Incurante della provata indifferenza dimostrata dai votanti in USA difronte alle prese di posizioni elettorali dei vip dello spettacolo, Favino ci regala questa suprema perla di saggezza:

"Chiudere alle migrazioni non porta alla felicita' dei popoli".

Ecche' vor di'?. Forse che l'invasione indiscriminata di senza tetto senza lavoro senza speranza porta alla felicita' dei popoli?

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago, Commissione Ue, socialisti: "Non voteremo Fitto". Voteranno diradato?

Jantra

Lettera 12

Caro Dago, segretario alla Giustizia, Capo del Pentagono... Ovviamente le nomine di Donald Trump, ça va sans dire, sono e saranno tutte bizzarre e sbagliate. Quelle di Joe Biden erano giuste: e infatti si è visto il 5 novembre...

Gian Morassi

Lettera 13

raffaele fitto foto lapresse 3

Caro Dago, Scholz a Zelensky: "Continuo e incrollabile sostegno a Kiev". Infatti a crollare è stato il governo di Berlino...

P.F.V.

Lettera 14

Cari Dago, meno male che la Meloni "in Ue non conta nulla". Con la mina Fitto sta facendo saltare Bruxelles!

Kyle Butler

Lettera 15

Caro Dago, Commissione Ue, i socialisti: "Non voteremo Fitto". I popolari: "E allora noi non votiamo Ribera". L'alta politica europea...

Rob Perini

Lettera 16

ELON MUSK TWITTA UNA FOTO IN VERSIONE DOGE - DIPARTIMENTO DELL EFFICIENZA GOVERNATIVA

Caro Dago, Elon Musk "si augura che le relazioni Stati Uniti-Italia siano sempre più forti e auspica di incontrare presto il presidente della Repubblica" Sergio Mattarella. Se vuole avere qualche possibilità cominci a comportarsi come il democratico e "non ingerente" Xi Jinping, e poi si vedrà...

Cocit

Lettera 17

Caro Dago, Save the Children: "In Italia 200mila bimbi tra 0 e 5 anni in povertà alimentare"... Mattarella risponderà per la terza volta che «L’Italia sa badare a sé stessa»?

Sasha

Lettera 18

Dago,

Il presidente Mattarella che rimbrotta Elon Musk dicendo: l'Italia sa badare a se' stessa! Ne siamo proprio sicuri?

MP

MAGISTRATI

Lettera 19

Caro Dago,

certo è notevole: Un magistrato avrà conseguenze sulle valutazioni di professionalità solo se oltre due terzi dei suoi provvedimenti o delle sue richieste risultano annullate, riformate o rigettate. Pensate se lo stesso criterio fosse applicato ai piloti: conseguenze solo se oltre due terzi dei suoi voli non arrivano, o ai chirurghi: conseguenze solo se oltre due terzi delle sue operazioni risultano sbagliate o portano alla morte del paziente.

L. A. Voisin

Lettera 20

Dago colendissimo,

il sito Dagospia – in un articolo – afferma: “

CHE CAZZO NE SA MUSK DI COME FUNZIONA L'ITALIA E LA SUA GIUSTIZIA?

Appunto! Non ne sa niente. L’avesse saputo avrebbe riso a crepapelle!

Saluti da Stregatto

Lettera 21

ELON MUSK AL COMIZIO DI TRUMP AL MADISON SQUARE GARDEN - FOTO LAPRESSE

Caro Dago, se chiedi rispetto prima devi dare rispetto. Mezza Italia, quella di sinistra tra cui politici - alcuni che hanno occupato posizioni rilevanti come Laura Boldrini - e giornalisti, ne ha dette e scritte di cotte e di crude su Donald Trump, la più carina che è "un pericolo per la democrazia", ma non risulta che nessuno abbia invocato rispetto per la persona scelta democraticamente dagli americani per il ruolo di presidente degli Usa. Quindi perché Elon Musk dovrebbe farsi scrupoli nel commentare le vicende politiche italiane?

elon musk 3

Marino Pascolo