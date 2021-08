POSTA! - DOPO I TALEBANI RIAPPARE ANCHE QUEL VECCHIO ARNESE DI MANU CHAO. CHE BELLO, MI SENTO 20 ANNI DI MENO! - I GIORNALONI TENTANO DI ADDOSSARE LA COLPA DI QUANTO SUCCESSO IN AFGHANISTAN A TRUMP, AFFERMANDO CHE È LUI AD AVER LASCIATO IN EREDITÀ LA PATATA BOLLENTE AL SUO SUCCESSORE. CHE CARINI. FORSE DIMENTICANO CHE AVEVA EREDITATO IL TUTTO DALLA COPPIA OBAMA-BIDEN, CHE AVEVA AVUTO BEN OTTO ANNI PER RISOLVERE LA VICENDA...

donne afghane

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, le donne afghane non si preoccupino. Tra 10-15 anni sarà assai meglio essere sotto i talebani che essere sotto il politically correct.

Gian Morassi

joe biden in afghanistan

Lettera 2

Caro Dago, Joe Biden ora deve fare i conti anche con il suo partito per l'uscita umiliante e caotica dall'Afghanistan. Confezioneranno un Russiagate anche per lui in modo da poterlo sostituire con Kamala Harris?

la previsione sbagliata di biden sull afghanistan 3

Oreste Grante

Lettera 3

Caro Dago, Formula Uno, cancellato il Gp del Giappone causa Covid. Ben fatto. Non è che chi ha i soldi fa quel cacchio che gli pare!

Luisito Coletti

Donne afghane 4

Lettera 4

Caro Dago, primo ponte aereo con Kabul, in arrivo in Italia 85 afghani. Sì, però non è che adesso tutti quelli che si sono fatti un selfie con un soldato italiano dobbiamo prenderceli noi. Non saranno milioni quelli che hanno collaborato con gli occidentali. Come al solito, per la sinistra, ogni scusa è buona per aprire le porte all:invasione.

Raphael Colonna

donne afghane in aeroporto

Lettera 5

Caro Dago,

ottobre incombe e con esso le posizioni di vanno sempre più ammorbidendosi, come nel caso della vaccinazione, dal Papa retrocessa da "obbligo morale" a "atto di amore".

Che dire, non ci sono più le mezze stagioni.

Johnkoenig

Lettera 6

Caro Dago, il tuo sito nota che Conte non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla situazione in Afghanistan. Lo " statista" per caso aspetta lumi dal suo collega di partito Di Maio, ministro in incognito, il quale a sua volta aspetta di leggere qualcosa su Wikipedia...è il M5S ragazzi!

Luca Petrucci 3

Lettera 7

Egregio Direttore, a proposito del decesso dell’Avvocato Luca Petrucci, nell’elencare i grandi processi che ha seguito avete dimenticato di inserire la Federconsorzi, il più grande scandalo italiano del dopoguerra che ancora non è arrivato a conclusione. Cordialmente Franco Picchi

Lettera 8

Caro Dago, gli Stati Uniti hanno registrato 1.017 decessi per Covid nelle ultime 24 ore. L'ultima volta che il dato giornaliero dei morti era stato oltre i mille era marzo. Che flop! Tanto vaccinare per tornare ai morti di 5 mesi fa?

obama biden

Ugo Pinzani

Lettera 9

Caro Dago, i soliti giornaloni italiani tentano di addossare la colpa di quanto successo in Afghanistan a Donald Trump, affermando che è lui ad aver lasciato in eredità la patata bollente al suo successore Joe Biden. Che carini. Forse dimenticano che l'ex inquilino della Casa Bianca aveva ereditato il tutto proprio dalla coppia Obama-Biden, che aveva avuto non quattro ma ben otto anni per risolvere la vicenda.

Licio Ferdi

Lettera 10

donald trump ohio 2

Quirico della stampa mi dà l’impressione di essere uno di quelli che, come si suol dire, vogliono la siringa sul braccio e la moglie drogata, oltreché uno che ignora bellamente gli accordi di Doha nel febbraio 2020 intrapresi da Trump.

Per quanto mi riguarda, per evitare che le donne afghane diventassero bottino di guerra dei loro riti tribali avrei fatto saltare in aria parecchi culi talebani. Ma mi rendo conto che in seguito avrei dovuto fare i conti con i pacifisti e le lobby del politicamente corretto da sempre contrari alle cosiddette bombe intelligenti. Bando alle ipocrisie, certa gente se ne fotte dei problemi umanitari di quei Paesi finché non scoppia il bubbone.

ACCORDI DI DOHA

Impeto Grif

Lettera 11

Dago darling, i nuovi talebani dicono: "I media devono rispettare i valori dell'Islam". In occidente invece i media devono rispettare i valori del molto venerato dio Denaro, anche se ufficialmente é proibito dirlo. Ed é tutto pieno di sepolcri imbiancati (senza scopo di lucro ovviamente) e ipocriti al massimo grado. In fondo i talebani sono più sinceri. Parlare di plutocrazie é proibito, a meno che non si voglia rischiare una fatwa di Mirella Serri. Ossequi

JOE BIDEN E LA PRESA DI KABUL DA PARTE DEI TALEBANI - MEME BY EMAN RUS

Natalie Paav

Lettera 12

Caro Dago, ha ragione Alba Parietti: delle donne con un paralume in testa a una festa non sono una cosa bella da vedere. Però guardiamo la cosa da un altro punto di vista. Sono state pagate - immaginiamo qualche centinaio di euro - per interpretare quella "parte" per alcun ore. Come delle comparse sul set di un film. È meglio andare a fare le pulizie a 10 euro l'ora?

Neal Caffrey

Lettera 13

Caro Dago, i talebani hanno promesso che rispetteranno i diritti delle donne. Quindi ogni donna avrà diritto a un burqa?

Tony Gal

manu chao

Lettera 14

Caro Dago, dopo i talebani riappare anche quel vecchio arnese di Manu Chao. Che bello, mi sento 20 anni di meno!

Tas

Lettera 15

Caro Dago, nel mese di agosto giornali e giornaloni hanno dato i voti al governo Draghi e ministri. Scontata la promozione a pieni voti del premier, tutti concordi nel bocciare la Sig.ra Lamorgese. Molte le insufficienze, anche gravi, su immigrazione, green pass, rave party selvaggi, assembramenti incontrollati, cortei non autorizzati e via di questo passo. Sembra che il Ministero dell'interno sia in lokdown. Se il premier non metterà mani su questa situazione l'insufficienza arriverà anche per lui...

FB

giuliano ferrara foto di bacco

Lettera 16

Caro Dagospy,

stasera sono stato assalito da un terribile dubbio : e se il 51% del popolo afghano fosse più contento sotto i talebani che sotto la Russia o sotto gli USA ?

Lettera 17

Caro Dago, c'è qualche spiegazione "alternativa" della facile vittoria dei talebani sull'addestratissimo e armatissimo esercito afghano. Eccone alcune:

1) Dio ha aiutato i suoi (tesi islamoradicale);

2) i cinesi hanno fornito ai talebani un'arma segreta che fa scappare gli avversari (tesi oltranzisti Nato);

manu chao 5

3) sono gli americani che non hanno voluto vincere: per difendere i diritti umani bisognava sganciare qualche atomica (tesi naziliberal). Assurdità? Sicuramente, ma non più di certe che ci rifilano da qualche giorno militari, ex-militari e giornalisti esperti di cose militari. Federico Barbarossa

Lettera 18

Caro Dago, Covid, in Gran Bretagna 170 decessi in un giorno, picco da marzo. In Europa gli inglesi sono quelli che hanno vaccinato di più. A cosa è servito?

Ranio

boris johnson

Lettera 19

Sull’Afghanistan, Giuliano Ferrara invita il segretario Letta a tacere e rimettersi a studiare e viene spontaneo pensare che se tanto poi non ti riesce far due più due, hai voglia a leggere. Sempre sull’Afghanistan, Dago invita l’emerito presidente Conte a dir qualcosa, qualsiasi cosa, e viene spontaneo pensare che quando le notizie scarseggiano, occorre arrangiarsi.

Agffezionato Roberto Garino.

Lettera 20

Il nostro Papa dovrebbe illuminarci sul metafisico, qui per le cose terrene abbiamo già chi fa il proprio lavoro. Se proprio non riesce a trattenersi perché non gli fanno fare l’amministratore di condominio, il sindacalista, l’organizzatore di hub che sarebbero la sua vera pasione potrebbe occuparsi della terrena produzione dei cosiddetti vaccini che Lui tanto ama.

GREEN PASS

Pare che non un anarchico svalvolato fetente novax ma un Arcivescovo nunzio apostolico, ok non molto amato da quelle parti, dia l’imprimatur ad un libro di credibili scienziati che documentano in modo ineccepibile come vengano pagate donne messicane perchè abortiscano al quinto mese di gravidanza per poter avere la base dei vaccini covid19.

PAPA FRANCESCO - JORGE MARIO BERGOGLIO

Su feti con già una loro sensibilità squartati letteralmente per prendere le parti di interesse produttivo. Bufala? Non lo so. Il controllo non è problema mio o che possa effettuare io. Certo l’avallo è di peso. Per cui Papa Francesco invece di mettersi a controllare i greenpass all’ingresso della Sistina ci dicesse cosa ne pensa. Magari rilasciando un’intervista….

Lettera 21

Caro Dago,

I talebani, con le espressioni da ebeti, che si divertono con gli attrezzi ginnici e le macchinette a scontro, sembrano usciti da un film demenziale americano. Fa riflettere, che quei tipini lì, abbiano il destino del mondo nelle loro mani.... Neanche i terroristi sono più come quelli di una volta.

Un caro saluto,

Mary

green pass 8

Lettera 22

Caro Dago,

tutti a prenderci per il culo.

Biden e associati con la loro "missione compiuta" in Afghanistan, quindi i talebani, che annunciano donne al governo e magari un prossimo gay pride a Kabul.

Giancarlo Lehner