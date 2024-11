POSTA! ELON MUSK, E DA LASSÙ SILVIO BERLUSCONI GODE COME UN MATTO: FINALMENTE QUALCUNO FA GIUSTIZIA! – OCCHIO A SFOTTERLO. MUSK NON E’ SANGIULIANO – PELÙ HA CHIUSO L'ACCOUNT SU X: CHE GESTO RIVOLUZIONARIO, CHE CORAGGIO… – “LE UNIVERSITÀ AMERICANE OFFRONO SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI CHE DEVONO RIPRENDERSI DALLO STRESS ELETTORALE”. IMPROVVISAMENTE RIVALUTO I BAMBOCCIONI NOSTRANI…

Lettera 1

ilaria salis al parlamento europeo

Caro Dago, chi la fa l'aspetti. Noi possiamo andare avanti per settimane o mesi a criticare il sistema giudiziario ungherese (Salis) ma gli altri non possono criticare il nostro?

Mich

Lettera 2

Dagovski,

Occhio a sfotterlo.

Musk non e’ Sangiuliano.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, l'Italia è il paese dei due pesi e due misure se non tre o quattro! Ricordo che tempo fa un ex attore in cerca di pubblicità, tale Gere, venne a far passerella in Italia attaccando un nostro ministro. Allora nessuno mise a posto il bulletto di Hollywood...

BF

Lettera 4

FOTOMONTAGGIO DI ELON MUSK CON IL LAVANDINO NELLO STUDIO OVALE

Caro Dago, migranti in Albania, dopo l'Anm pure Mattarella risponde ad Elon Musk: vogliono farlo morire di paura?

Tommy Prim

Lettera 5

Caro Dago, Anm: "Elon Musk si intromette indebitamente e il governo glielo lascia fare". Andrebbe messo ai domiciliari?

Vic Laffer

Lettera 6

Caro Dago, Elon Musk su X tornando sullo stop dei giudici sul caso migranti in Albania: "Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?". Finalmente qualcuno che le canta ai giudici! E loro non possono farci nulla...

J.N.

Lettera 7

Volodymyr Zelensky viktor orban – vertice Comunità politica europea a Budapest

Caro Dago,

Sono debole. Non posso cancellare Twitter. Come faccio a scoprire chicche come il videogioco italianissimo “Botte e bamba”? Come faccio a leggere scemenze complottare? Femministe che si sentono edgy perché escono con due peli fuori posto? Propongo che qualche giudice komunista espropri da buon staliniano Musk da Twitter. E sì, si chiama Twitter.

Saluti ai deboli,

Lisa

Lettera 8

Caro Dago, col voto del 5 novembre gli americani hanno detto che dell'Ucraina non gliene frega una cippa. Zelensky segua il consiglio di marzo di Papa Francesco: alzi bandiera bianca e tratti per la pace prima che sia troppo tardi. Più aspetta più perde. L'avesse fatto allora avrebbe salvato tante vite umane dei suoi connazionali, anche se la sua priorità sembra essere uccidere più russi possibile...

Piero Nuzzo

elon musk 3

Lettera 9

Dago,

Elon Musk che mette il becco su questioni italiane? Non dovrebbe, specialmente se dice cose vere.

MP

Lettera 10

Caro Dago, dopo averci liberato dal fascismo gli americani ci libereranno anche dal toghismo rosso?

Matt Degani

Lettera 11

Caro Dago, 3 milioni di maschi adulti italiani soffrono di disfunzioni erettili. Effetto collaterale della tanto decantata "dieta mediterranea"?

Max A.

Lettera 12

Caro Dago, il Dipartimento di Stato americano afferma che le truppe nordcoreane hanno iniziato a "impegnarsi in operazioni di combattimento" insieme alle forze russe al confine con l'Ucraina. Ennesima figura del cacchio per Biden: nonostante le molteplici richieste di aiuto del povero Zelensky, lui non ha mai mandato nemmeno mezzo uomo! Pensa che la guerra si possa vincere per opera dello Spirito Santo?

Lino

Lettera 13

Ciao Dago,

ELON MUSK GIORGIA MELONI ANDREA STROPPA

anni fa, la Procura di Trani aprì un'inchiesta su Moody's e Standard & Poor's per contestare il rating negativo sul debito italiano... “avete cominciato voi”, ha detto Musk portandosi via il pallone.

Rob

Lettera 14

Caro Dago, lesa maestà! Elon Musk si è permesso di dire la sua sulle nostre toghe più birichine. Perché non gli rispondono con la trascrizione per voce e 24 tromboni di "Bella ciao"?

SL

bamboccione 4

Lettera 15

Caro Dago,

un'università americana offre agli studenti "che devono riprendersi dallo stress delle elezioni" (ma stiamo scherzando?) latte e biscotti, cubetti di Lego (per costruire bombette nucleari alternative?) ,album per colorare coi pastelli... perché non il ciuccio e una copertina e/o un orsacchiotto? Magari gli spartani esageravano un po' per temprare il fisico e indottrinare le menti, ma di questo passo si educheranno generazioni di rammolliti che ci faranno tornare all'età della pietra.

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Hello Dago,

silvio berlusconi - foto lapresse

elezioni USA: attivato nelle università il supporto psicologico per gli studenti stressati. A Roma : dopo l' esito elettorale a sorpresa si registrano denunce ai Commissariati per presunti furti subiti da anziani ginnici di solito attivi nei parchi pubblici. Esiti da stress post Kemala la diagnosi.

Saluti - Peprig

Lettera 17

Caro Dago, Elon Musk, e da lassù Silvio Berlusconi gode come un matto: finalmente qualcuno fa Giustizia!

Frankie

Lettera 18

Caro Dago, se i magistrati ritengono che Elon Musk abbia commesso qualche illecito, perché invece del solito vittimismo sui media - appena qualcuno li sfiora - non provvedono ad incriminarlo?

Arty

romano prodi a otto e mezzo

Lettera 19

Caro Dago,

cit. "le università americane offrono supporto psicologico agli studenti che devono riprendersi dallo stress elettorale". Improvvisamente rivaluto i bamboccioni nostrani.

Ossequi,

A.Francesco

Lettera 20

Caro Dago, Prodi infilza Trump, se mantiene le promesse finisce male. Ricordo a Prodi come è finita male con l'euro. Prendevo circa 4.000.000 in lire di pensione e un kg. di frutta o verdura costava 1.000 lire, oggi ne ricevo circa euro 2.000 ma un kg. di frutta o verdura costa 1 euro...

Bobilduro

Lettera 21

Caro Dago,

tutta la mia solidarietà a Piero Pelù che lotta contro chi sta restringendo le nostre libertà. Però, nel caso di X, Elon Musk ha riammesso Donald Trump e altri blogger vicini ai repubblicani che erano stati censurati, quindi mi viene da dire che Musk le libertà le ha ampliate, non ristrette.

L. A. Voisin

POST INSTAGRAM DI PIERO PELU CHE ANNUNCIA L'ADDIO A X

Lettera 22

Riedizione aggiornata del famoso passo evangelico sul cammello e sulla cruna dell'ago: è più facile che Elon Musk faccia sbarcare qualcuno su Marte che in Italia si possa spostare un giudice da una stanza a un'altra.

Saluti blue note

Lettera 23

Ciao Dago, P. Pelù ha chiuso l'account su X:

che gesto rivoluzionario, che coraggio!

Il mondo apprende attonito la notizia..

PIERO PELU

Giovanni