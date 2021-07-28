POSTA-FLASH! - SE NON VANNO BENE I COSTUMINI STRIMINZITI CHE SI INDOSSANO NELLE GARE SPORTIVE E VENGONO RIPRESI DALLE TV (E POI SI AUTOPOSTANO SU INSTAGRAM) SE NE ADOTTINO ALTRI E NON SI DIA COLPA ALLA TELECAMERA O A DAGOSPIA! – NELL’ANTICHITA’, E ANCHE NEL RINASCIMENTO E NELL’OTTOCENTO, GLI ATLETI SONO STATI SPESSO RAFFIGURATI NUDI PER ESALTARE I CORPI. L’INDUMENTO E’ UN LINGUAGGIO CON UN SUO CODICE, CHE VA DA UN EMITTENTE A UN RICEVENTE. LA MODA E’ UNA “SCIENZA SOCIALE” INSEGNATA IN UNIVERSITA’: DIRE “MI METTO QUELLO CHE VOGLIO E AGLI ALTRI NON DEVE IMPORTARE…” SIGNIFICA NON CAPIRE CHE IL MODO DI VESTIRE HA UN SIGNIFICATO…

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media e tv

politica

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DOPO VENT’ANNI DI LOTTA, ESSELUNGA APRE IL SUPERSTORE A LIVORNO! L’ATTO DI COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE IN VIALE PETRARCA RISALE AL 2002: DA ALLORA PARTÌ UN LUNGO BRACCIO DI FERRO CON LE AUTORITÀ LOCALI E SOPRATTUTTO CON LE COOP ROSSE, CHE VOLEVANO IMPEDIRE A TUTTI I COSTI L’ARRIVO DI CAPROTTI. PER CELEBRARE IL SUCCESSO MARINA CAPROTTI HA DECISO DI RISTAMPARE IL MITICO LIBRO “FALCE E CARRELLO”, CHE È STATO REGALATO AI CLIENTI DEL NUOVO SUPERSTORE IN CUI LAVORANO 191 ADDETTI…

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SIAMO FUORI DI TESTA MA DIVERSI DA VOI – IL VENEZIA CALCIO DAL SUO ACCOUNT TWITTER CI INTIMA DI MODIFICARE IL NOSTRO TITOLO (“UNA FIGA DI MEDIANO”), SULLA BOMBASTICA E MISCONOSCIUTA GIOCATRICE AGATA CENTASSO, E SI SCATENA UNO SCIAME DI OFFESE DA PARTE DEI SOLITI SOCIAL-INQUISITORI: “RITARDATI”, “SUBUMANI”, “INFAMI” – NON SAREMO CERTO NOI A LAGNARCI, SEGNALIAMO SOLO CHE DARE LA STURA ALL'ODIO SOCIAL È MOLTO PEGGIO DEL NOSTRO TITOLO - IL VENEZIA E LA CENTASSO TACCIONO DAVANTI AL TURPILOQUIO DI QUESTA MANICA DI SFIGATELLI…

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MA INSOMMA, I VACCINATI SONO CONTAGIOSI O NO? – L’IMMUNOLOGO ABRIGNANI: “IL CICLO COMPLETO PROTEGGE AL 90% DAL RISCHIO DI CONTAGIARSI E QUINDI TRASMETTERE L'INFEZIONE” – “BISOGNA VACCINARE I MINORI IL PRIMA POSSIBILE: SECONDO UN'ANALISI DEI CDC, UN MILIONE DI DOSI DI VACCINO PFIZER POSSONO, NELLA FASCIA 12-29 ANNI, EVITARE 23.500 CASI DI COVID, CIRCA 1.500 RICOVERI, 211 INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA E 12 DECESSI. IL TUTTO A FRONTE DI UN RISCHIO DI 43-52 CASI DI MIOCARDITE…”