28 lug 2021 15:46

POSTA-FLASH! - SE NON VANNO BENE I COSTUMINI STRIMINZITI CHE SI INDOSSANO NELLE GARE SPORTIVE E VENGONO RIPRESI DALLE TV (E POI SI AUTOPOSTANO SU INSTAGRAM) SE NE ADOTTINO ALTRI E NON SI DIA COLPA ALLA TELECAMERA O A DAGOSPIA! – NELL’ANTICHITA’, E ANCHE NEL RINASCIMENTO E NELL’OTTOCENTO, GLI ATLETI SONO STATI SPESSO RAFFIGURATI NUDI PER ESALTARE I CORPI. L’INDUMENTO E’ UN LINGUAGGIO CON UN SUO CODICE, CHE VA DA UN EMITTENTE A UN RICEVENTE. LA MODA E’ UNA “SCIENZA SOCIALE” INSEGNATA IN UNIVERSITA’: DIRE “MI METTO QUELLO CHE VOGLIO E AGLI ALTRI NON DEVE IMPORTARE…” SIGNIFICA NON CAPIRE CHE IL MODO DI VESTIRE HA UN SIGNIFICATO…