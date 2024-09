POSTA! GELMINI, CARFAGNA E VERSACE MOLLANO CALENDA. PERÒ! FARSI PIANTARE DA BEN TRE DONNE E PURE NELLO STESSO GIORNO NON È COSA DA TUTTI: GRANDE CARLETTO! – GELMINI, CARFAGNA E VERSACE LASCIANO AZIONE. CROCIERA CONTINUA: HANNO GIÀ TROVATO UN ALTRO PORTO SICURO? – GLI HEZBOLLAH HANNO POCO DA LAMENTARSI. SE NON VOGLIONO ESSERE "TROVATI" NON USINO IL CERCAPERSONE!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

il dito, la luna... guardo Conte & Grillo, novelli Cric & Croc, e vedo il partito che discende da Gramsci e Berlinguer, De Gasperi e Moro, che adesso aspetta di poter allargare il campo con una compagnia di guitti...

Rob

Lettera 2

A proposito del comico Crozza e del suo modo di far ridere, vorrei sommessamente rilevare che - nonostante l’appoggio ai quattro palmenti prestato ad ogni sua sortita dal signor D’Agostino che esalta le sue intemerate sempre e comunque unidirezionali - io povero uomo di strada non lo trovo così in gamba. Anzi mi pare che la sua declamata comicità sia qualcosa di partigiano e molto cattivo, talora insopportabile, e che faccia ridere soprattutto le persone di sinistra che a loro volta odiano Meloni Salvini etc etc.

maurizio crozza imita maria rosaria boccia 6

Non è quindi un gran bello spettacolo per molti di noi comuni mortali. Diciamo anzi che il genovese ci mette un sacco di politica di parte dentro e attacca a testa bassa gli avversari. Che razza di satira è questa se viene creata per solo per sporcare chi non la pensa come Crozza? Se penso ai veri comici del passato che facevano ridere tutti senza volgarità e odio mi viene in mente il grande Totò che distingueva tra uomini e caporali. Crozza è un caporale, o meglio una testa di Crozza !

Luciano

Lettera 3

chiara ferragni

«La Chiara (Ferragni, ndr) dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido».

Mogol, De André, De Gregori scansateve proprio.

Paolo Ferraresi

Lettera 4

Caro Dago, Paolo Rossi, Gianluca Vialli, Totò Schillaci. Tutti morti per un tumore attorno ai 60anni, assai prima di quella che è l'aspettativa media di vita. Ma che cazzo davano - e forse danno tutt'ora, visto il business - ai calciatori? Alt! Non vogliamo saperlo. Altrimenti viene giù tutto. Meglio cercare il doping, per poi scandalizzarsi, negli altri sport: quelli cosiddetti "minori"...

Lino

CARLO CALENDA AL FORUM DI CERNOBBIO

Lettera 5

Caro Dago

posto che i 5S di Grillo avevano dei princìpi (molto molto discutibili), ma un partito 5S di Conte chi mai lo voterebbe? I nostalgici del “reddito” e dei superbonus (arrivati a 150 miliardi a carico dello Stato)?

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Gelmini, Carfagna e Versace mollano Calenda. Però!!!! Farsi piantare da ben 3 donne e pure nello stesso giorno non è cosa da tutti: grande Carletto!!!!

Gianpaolo Martini

gelmini calenda carfagna

Lettera 7

Carissimo Dago, sarò sincero. Per molto tempo ho snobbato Dagospia.com, credendo si trattasse di spazzatura. Un giorno ho iniziato a visitare il sito e non ho più smesso, perché lo ritengo geniale. Di questi tempi doppiamente, perché mi ritengo perfettamente allineato alla "linea politica" dei tuoi servizi e giudizi. Lunga vita a Dago e a Dagospia.com. E un cordialissimo saluto.

Alex - dal profondo Nord-Est.

FEZ-ZOLARI - MEME BY DAGOSPIA

Lettera 8

Caro Dago,

Fazzolari manda in esilio il copia-incolla del Mattinale, spesso l’iron dome nero che coordina lo squadrone a difesa del gov dai giornalisti brutti, sinistri e cattivi. Qualcuno lo avvisi circa l’esistenza degli screenshot.

Questo messaggio si autodistruggerà tra 30 secondi

Daniele Tigli

Lettera 9

Caro Dago, con lo scoppio dei cercapersone, Israele è riuscito a catalogare e colpire gran parte dei fiancheggiatori degli Hezbollah.

Eccezionale!

(Io spengo il cellulare, non si sa mai!)

Saluti.

Cips.

ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

Lettera 10

Caro Dago, gli Hezbollah hanno poco da lamentarsi. Se non vogliono essere "trovati" non usino il cercapersone!

Sonny Carboni

Lettera 11

Caro Dago, Gelmini, Carfagna e Versace lasciano Azione. Crociera continua: hanno già trovato un altro porto sicuro?

Nick Morsi

Lettera 12

Caro Dago, Grillo a Conte: "Farò valutare le tue minacce agli organi degli M5s". "Giuseppi" ha minacciato di aprirlo come una scatoletta di tonno?

Sasha

esplosione dei cercapersone degli hezbollah - 1

Lettera 13

Caro Dago, oggi Giornata mondiale Alzheimer. Chissà che festeggiamenti alla Casa Bianca!

PT

Lettera 14

Caro Dago, ho comperato un nuovo frigorifero da Unieuro: 9 giorni per la consegna! Ma allora gli italiani non devono essere tanto poveri se acquistano à gogo.

Elia Fumolo

Lettera 15

Caro Dago New York Times: "Israele dietro l'attacco con i cercapersone". Perbacco, ci sono arrivati subito o hanno impiegato qualche ora a capirlo?

esplosione dei cercapersone degli hezbollah

R.