JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

Lettera 1

Caro Dago, per mettere fine alla crisi ucraina è sufficiente chiedere a Putin di entrare nella NATO.

E' così semplice.

Lettera 2

Caro Dago, discesa libera Olimpiadi di Pechino: Goggia cavat lapidem. E Sofia tira fuori un argento!

Pikappa

Lettera 3

Caro Dago, Inps; 1,1 mld di risparmi causa morti covid. Per i truffatori del reddito di cittadinanza una buona notizia, risorse in più...

AUDIZIONE DI PASQUALE TRIDICO SUL BONUS AI PARLAMENTARI

FB

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: "Unica strada è la diplomazia, no retorica incendiaria".

Speriamo che Joe Biden raccolga la tiratina d'orecchie. Non si può minacciare, ricattare, provocare tutti i giorni e riempire Kiev di armi neanche fosse un bignè da farcire con la crema. Si dia una calmata. Mancano ancora otto mesi e mezzo per le elezioni di medio termine: avrà tutto il tempo per risalire nei sondaggi anche senza che ci sia una guerra in Ucraina.

truppe russe al confine con l ucraina foto satellitari

U.Delmal

Lettera 5

Caro Dago, Travaglio, dalla Gruber, dopo che Sallusti aveva detto che con gli americani Conte è stato il più cagnolino di tutti: "Ma non era servo dei cinesi e dei russi?". È vero. "Giuseppi" ha una forte inclinazione a servire tutti anche su fronti opposti!

Pat O'Brian

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, da oggi in Europa. Visto? Pronto ad affrontare nn lungo viaggio per sentire l'opinione dell'omologo italiano Lorenzo Guerini. Finalmente protagonisti!

Ugo Pinzani

Lettera 7

Caro Dago,

c'è qualche economista che può spiegarci la strana crescita

dell'economia italiana, se nel 2021, a fronte di un aumento del PIL di

vladimir putin emmanuel macron.

107 miliardi di euro, il debito pubblico è cresciuto di 105 miliardi ?

Grazie

Dario

Lettera 8

Caro Dago

Ci è stato spiegato che mantenere il bollettino quotidiano del coronavirus è essenziale per non perdere la centralità del problema ma se i numeri sono importanti vanno anche spiegati. Se è vero che i decessi riportati sono per covid e non con covid come mai il numero dei morti giornalieri da oltre un mese è doppio o triplo rispetto al numero di persone che lasciano le terapie intensive?

greta thunberg con la faccia di justin trudeau

Ora, anche a voler considerare ,e mi auguro non sia così, che tutti coloro che lasciano l'area critica passino a miglior vita,c'è una differenza numerica enorme. La narrazione pandemica ci ha purtroppo abituato a storie di progressivo peggioramento fino alle intensive e all'esito letale ma se non muore nelle intensive DOVE muore tutta questa gente? A casa, per strada, dove? Sarebbe davvero ora di fare chiarezza.

Gianni Aronne Mozzelin

Lettera 9

justin trudeau si difende dalle accuse su we charity 1

Caro Dago, il premier canadese, Justin Trudeau, ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste contro le restrizioni anti Covid che hanno paralizzato la capitale e il traffico commerciale alla frontiera con gli Usa. La decisione, la prima del genere dopo mezzo secolo, gli permette di sospendere temporaneamente le libertà civili. Orrore! Un sincero democratico, che da giovincello amava mascherarsi da "negretto" (con tanto di volto annerito), che si comporta come un Pinochet qualunque. Chi crede delle libertà civili non le tocca: si siede ad un tavolo e tratta.

Pop Coo

metaverso 6

Lettera 10

Caro Dago, lasciamelo dire: da giorni si leggono titoloni della serie "Molestata nel Metaverso", "Stuprata nel Metaverso", "Violentata nel Metaverso"... ecco, vorrei solo far notare che nella Realtà Virtuale attualmente i nostri corpi "replicati" fluttuano poiché privi della parte bassa del corpo (mancano gambe, piedi, e attributi sessuali) e quindi mi domando come si possa violentare chicchessia.

mark zuckerberg e il metaverso

L'unica cosa terribile che può accadere è che qualcuno si avvicini troppo ed "entri" nel nostro avatar, poiché nel Metaverso siamo una sorta di ectoplasmi in grado di passare attraverso i corpi e spesso anche attraverso le superfici rigide.

Inoltre, se qualche giocatore nel mondo reale si china per prendere, per esempio, un bicchiere d'acqua, parrà, in quello virtuale, che si stia chinando per fare chissà che cosa all'aria sotto di noi.

truppe russe al confine con l ucraina foto satellitari

Nel mondo della Realtà Virtuale NON si hanno sensazioni che abbiano a che fare con il tatto, l'olfatto o con il gusto.

Quindi, prima di usare parole come "stupro", "violenza" e "molestie" io ci andrei molto cauto, nel rispetto totale che ho verso le persone che quelle parole le hanno subite davvero nel mondo REALE!

Grazie,

Stefano Gallarini

Lettera 11

mourinho

Caro Dago, Bergamo, 54enne residente a Calusco d'Adda, guida per 36 anni senza patente: multa record da seimila euro. Comunque il tizio sapeva guidare. Evidentemente mai fermato e nessun incidente. Meglio di tanti patentati che fanno più tamponamenti di chi non vuole vaccinarsi contro il Covid.

Nino

Lettera 12

Stimato Bob,

chi allena la Roma capace di strappare pareggi nientemeno che al Genoa e al Sassuolo, squadroni mica di pippe come i giallorossi?

metaverso

Una voce risuona: Nessuno!

Ma è Odisseo? No, è Mourinho, il trainer che non c'è.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Dago colendissimo,

gran fermento fra gli antropologi che stanno compulsando le opinioni dei filoputiniani d’Italia.

Il catalogo è questo:

alexander lukashenko vladimir putin

In occasione della abituale gita annuale, 130.000 appartenenti alle armate russe hanno optato per una vacanza in camping, casualmente a ridosso del confine ucraino, località note soprattutto per la bellezza dei paesaggi. A causa della penuria di autobus, lo stato maggiore ha autorizzato l’uso di carri armati per il trasporto dei gitanti. E gli americani? “Sleepy Joe” è uno fuori di testa.

Un gruppetto di 8.000 fanti ha invece preferito la Bielorussa, per la calda accoglienza che localmente viene riservata ai villeggianti. Obiettivo della gita: i romantici tramonti che dalla Bielorussia si possono osservare sulle sconfinate pianure ucraine. E gli americani? Mentono come loro solito, quando dicono di avere intercettato alcuni generali russi che parlavano di invasione.

giorgio parisi 4

Siamo sotto Carnevale, insomma i ragazzi stavano scherzando.

Non potevano mancare i cultori delle crociere. Et voila, la marina russa ha messo a disposizione una trentina di navi (da guerra), che al momento stanno incrociando non lontano da Odessa, che turisticamente parlando, è sempre un bel vedere. E gli americani? Stanno ritirando la rappresentanza diplomatica, segno che vogliono una guerra a tutti i costi!

Il ministero degli esteri russo comunica che è in corso il ripiegamento delle truppe, e che quindi l’Occidente è stato svergognato e annientato, senza sparare un colpo! E gli americani? Tonti come sono, non hanno ancora capito che la gita sta per finire.

Qualche antropologo comincia a porsi qualche domanda: ma i filoputiniani lo sono a gratis, oppure ne traggono un qualche tornaconto?

putin e lukashenko

Saluti da Stregatto

Lettera 14

Caro Dagos, sulla Stampa una giornalista scrive che, cessato l'allarme covid, alla fin fine, sentiremo la nostalgia della mascherina... Come no: tanti italiani andranno in giro senza mascherina, purtroppo per loro (singulta la fine notista), ma anche senza soldi e senza lavoro: è più facile che sentano la nostaglia canaglia di questi due gadget del tempo che fu: e meno quella feticistica cara a Stampa e stampa che rimpiangono con affetto la mascherina e magari, altre icone dell' "andrà tutto bene": tamponi, siringhe, pass... Anche perché, a quel che dicono gli scienziati autorizzati, ci saranno altre opportunità per non farceli mancare, questi cari articoli sanitari da Stampa e stampa.

giorgio parisi 3

Raider

Lettera 16

Caro Dago, dedicato al premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi un asteroide. Ad annunciarlo è l'Accademia dei Lincei. Il 7 febbraio 2022 il gruppo di lavoro per la Nomenclatura dei Corpi Minori dell'Unione Astronomica Internazionale, ha accettato di nominare l’asteroide 15803 scoperto a Farra d’Isonzo il 7 febbraio 1994 col nome di Parisi. La mia sorellina dava i nomi alle bambole. Però aveva 5 anni. Gli adulti, soprattutto quelli che appartengono alla cosiddetta fascia intellettuale della popolazione , si pensava avessero cose più importanti da fare che emulare le bimbe dell'asilo. Visto anche che non mancano i problemi importanti da risolvere.

metaverso 4

F.T.