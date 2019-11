POSTA! - HOARA BORSELLI NON SA CHI ABBIA DIPINTO LA GIOCONDA E PENSA CHE PINOCCHIO SIA STATO SCRITTO DA GIANNI RODARI. PER QUESTO FA LA POLITOLOGA IN UN PROGRAMMA TV. SE AVESSE PENSATO CHE LA FRANCIA SIA UNA "DEMOCRAZIA MILLENARIA" E CHE PINOCHET ERA UN DITTATORE DEL VENEZUELA, NANNI DELBECCHI PERMETTENDO, SAREBBE MINISTRO DEGLI ESTERI AL POSTO DI LUIGI DI MAIO.

hoara borselli 24

Lettera 1

Dago darling, indovina indovinello. dove sta il fake? Rep esulta perché l'Emilia-Romagna di Bonaccini è al top della sanità pubblica in Italia. E se lo dice una Bibbia laica come Rep sarebbe obbligatorio crederci, se non si vuole passare tra i "cattivi" (sovranisti, ecc,).

stefano bonaccini

Solo che nel mondo vero "out there" si dice che molti emiliani vengono a farsi visitare o curare in Lombardia. Dico emiliani, perché la Romagna ha altre regioni (anche rosse) vicine che non conosco e che quindi possono essere molto efficienti ma al momento non interessano a scopi elettorali. Da qui al 26 gennaio, chissà che "tourbillon" di notizie vere o fake ci toccherà subire. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 2

Caro Dago,

cartelli fridays for future

di nuovo gli studenti in piazza contro i mutamenti climatici, qualunque cosa voglia dire. Buona cosa saltare la scuola sentendosi nobili e impegnati. Qualcosa si deve fare, cominciamo da loro: da oggi nei licei chiuso il riscaldamento, e nei mesi caldi i condizionatori, e vietato andare a scuola col motorino. Contenti di poter dare l'esempio?

Nieuport

amazon pacco 1

Lettera 3

Caro Dago, oggi sono stato alla Posta per ritirare un pacco Amazon. Un'ora e 5 minuti di attesa. Ma invece di dare il reddito di cittadinanza a mafiosi, ex brigatisti, spacciatori, possessori di automobili di lusso e di alberghi e lavoratori in nero, non potrebbero assumere un po' di gente alle Poste?

Nereo Villa

STEFANO BONACCINI TOGLIE IL SIMBOLO DEL PD DAI MANIFESTI

Lettera 4

Dago Super,

stefano bonaccini a tagada' 2

Bonaccini senza logo di alcun partito che lo sosterrà ha anche problemi con le camicie, pur a scacchi, da indossare sotto la giacca e sopra la maglietta della salute ? Comunque dicono che sia bravo come Zaia lo sciccoso.

anna ascani 1

Saluti peprig -

Lettera 5

Caro Dago,

la viceministra alla P. Istruzione, Anna Ascani, si alza dal divano giachettiano e domani, a Casalecchio di Reno, inaugura una “nuova area riformista” : Energia Democratica. Vista la sigla, si inserisce tra gli “operatori del mercato libero” della politica.

Saluti, Labond

fedez dopo la lite con il vicino

Lettera 6

Caro Dago, Fedez imputato per lesioni davanti al giudice di pace di Milano per una lite con un vicino di casa, che ha riportato dieci giorni di prognosi. E quindi ora il rapper potrebbe finire nel mirino delle "Sardine", che sono contro l'odio è la violenza?

Ezra Martin

il discorso di conte contro salvini su pornhub

Lettera 7

Caro Dago, fondo salva-Stati (Mes), Conte: "Salvini vada in procura a fare l'esposto, e io querelerò per calunnia". È un modo di reagire infantile. Anziché entrare nel merito il premier pensa che presentando querela segnerà il gol del pareggio? 1-1 agli occhi degli italiani? Altro che "avvocato del popolo", questo ha difficoltà già nel difendere sé stesso.

Greg

Lettera 8

LUIGI DI MAIO ROBERTO GUALTIERI

Caro Dago, l'Iva su tamponi e assorbenti passa dal 22 al 5%. Il ministro Gualtieri: "Segnale per milioni di donne". Non solo. Anche per "genitore 1" e "genitore 2".

Jantra

Lettera 9

Dago caro,

MATTEO RENZI

pare vi sia una stretta correlazione fra l'inadeguatezza di taluni politici e il numero delle querele sporte o minacciate contro gli avversari. Capostipite della categoria fu Antonio Di Pietro, suoi degni epigoni Matteo Renzi e Giuseppe Conte. In comune avranno presumibilmente lo stesso destino.

Gianluca

IL LOGO DI AZIONE DI CALENDA COPIA GLI AVENGERS

Lettera 10

Caro Dago, per fortuna è stato sventato il pericolosissimo progetto politico del "Partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori". Sono stati arrestati tutti i componenti, che erano ben 19! Un po' meno dei "Nazisti dell'Illinois", ma sicuramente più numerosi di "Siamo Europei" che al momento conta solo due iscritti: Calenda e Richetti.

[Il Gatto Giacomino]

daphne caruana galizia

Lettera 11

Caro Dago, omicidio Caruana Galizia, Malta nel mirino dell'Ue: inviata una missione urgente per esaminare lo stato di diritto. Perfetto. Ma con quale faccia poi si siederanno al tavolo con Xi Jinping per fare affari con la Cina? Forti coi piccoli deboli coi grandi?

Lucio Breve

Lettera 12

IL LOGO DI AZIONE DI CALENDA E QUELLO DEGLI AVENGERS

Caro Dago, Hoara Borselli non sa chi abbia dipinto la Gioconda e pensa che Pinocchio sia stato scritto da Gianni Rodari. Per questo fa la politologa in un programma tv. Se avesse pensato che la Francia sia una "democrazia millenaria" e che Pinochet era un dittatore del Venezuela, Nanni Delbecchi permettendo, sarebbe ministro degli Esteri al posto di Luigi Di Maio.

Mark Kogan

hillary e obam

Lettera 13

Caro Dago, una vera squisitezza culinaria le sardine Gretinate al forno. Una vera tristezza doverle poi evacuare dopo pranzo. Cincinnato 1945

Lettera 14

Caro Dago, Io Donna: "Sono passati quasi tre anni da quando ha lasciato la Casa Bianca, ma l’Obama Family è ancora una delle famiglie più amate d’America". Ma amata da chi? Dai "farabutti" che hanno votato Trump o dai sondaggi bufala del New York Times? Se fosse così amata ora alla Casa Bianca ci sarebbe Hillary Clinton che Barack e Michelle - come mai si era visto prima da parte della famiglia presidenziale uscente - hanno sostenuto in ogni modo durante la campagna elettorale. E invece la moglie di Bill sta a casa sua, a leccarsi le ferite.

michelle, sasha, barack e malia obama

Tim Schusterstich

Lettera 15

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "La riforma del Mes non introduce alcuna novità problematica e non presenta nessun rischio per l'Italia che non ha e non avrà bisogno di chiedere il sostegno del Mes in quanto il Paese è solido". E allora se siamo tanto solidi non c'è motivo di buttare 125 miliardi. O forse lui e Conte devono sdebitarsi con qualcuno a Bruxelles?

Nino Pecchiari

ROBERTO GUALTIERI AKA MAO TSE TUNG

Lettera 16

Caro Dago, clima, quarto sciopero globale di Fridays For Future. A furia di far scioperi finirà che gli aumenteranno lo "stipendio"!

Rob Perini

Lettera 17

Caro Dago, a Massa un noto ristoratore vende l'attività per salvare la moglie malata ricoverata in una clinica privata austriaca. Ma non gli conveniva caricarla su di un barcone? Avrebbe avuto le migliori cure gratis in Italia.

Bobby Canz

la proposta di matrimonio di flavio di muro a montecitorio 1

Lettera 18

Caro Dago: ieri alla Camera una richiesta di matrimonio; oggi, forse, una richiesta di divorzio.

Ormai si ritengono padroni del Parlamento. C'è ancora da fidarsi?

Valter Coazze

Lettera 19

Eniola Aluko

Caro Dago, ormai è chiaro che per essere candidati dal M5S, partito "dell'onestà e trasparenza" bisogna avere; dipendenti e collaboratori in nero o una accusa di bancarotta fraudolenta, ma va bene anche una semplice di corruzione, occupare abusivamente una casa popolare, alla bisogna un po' di abusi di ufficio.

innocent oseghale

Tutte cose che il candidato grillino alle regionali calabre conosceva bene, infatti si è presentato con una bella condanna di abuso edilizio, mai sanato. Se questi sono gli "onesti" ridateci i vecchi PSI, almeno erano competenti!

FB

Lettera 20

Caro Dago, la calciatrice nigeriana Eni Aluko lascia la Juve e l'Italia, e attacca: "Trattata come Escobar, scappo da Torino, percepito razzismo". Noi invece grazie al suo connazionale Innocent Oseghale, l'assassino di Pamela Mastropietro, abbiamo percepito il cannibalismo. Gli africani sono professionisti del lamento.

Lino

pensione 6

Lettera 21

Caro Dago, secondo i geriatri, «Andare in pensione fa male alla salute. Lavorare stanca, ma protegge corpo e mente». Entro i primi due anni dal momento in cui si va in pensione aumentano gli eventi cardiovascolari, la depressione e il ricorso a medici, specialisti e terapie. E quindi oltre a liberare il proprio posto di lavoro, si dà da lavorare anche a un gram numero di altre persone. Cosa si può volere di più per una sana economia?

Kevin DiMaggio