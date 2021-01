POSTA! - CARO DAGO, L'OMS: "IL VACCINO COVID NEL 2021 NON FORNIRÀ L'IMMUNITÀ DI GREGGE". QUELLA DI BRANCO? – CHISSÀ SE GLI ANTIVIOLENTI CHE STANNO PER INSEDIARSI AL GOVERNO DEGLI STATI UNITI HANNO IN MENTE UN'ALTRA "PACIFICATA" IN LIBIA. MAGARI ASSIEME A MACRON, VISTO CHE SARKOZY NON C'È PIÙ. NON FINIREMO MAI DI RINGRAZIARE OBAMA PER QUANTO FATTO PRESSO I NOSTRI DIRIMPETTAI MEDITERRANEI…

Lettera 1

Caro Dago, l'Oms: "Il vaccino Covid nel 2021 non fornirà l'immunità di gregge". Quella di branco?

Tuco

Lettera 2

"La storia ce lo insegna: andiamo a bruciargli la casa" (a Giorgia Latini, assessore marchigiano). Un piccolo consiglio all'autore della minaccia: prima della storia vai a studiare la grammatica.

BEPPE SEVERGNINI

Lenny

Lettera 3

Dagovski,

(Domanda a Sevegnini, Gruber & co.).

Se il voto postale è così democratico e infallibile, perché non lo usiamo anche noi ?

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, Harry e Meghan hanno abbandonato i social media e non intenderebbero più usare piattaforme come Twitter o Facebook. Chi avrebbe mai detto che i primi a protestare in maniera clamorosa per l'esclusione di Donald Trump sarebbero stati i duchi di Sussex!

Alan Gigante

Lettera 5

Caro Dago, pur di silenziare Donald Trump, il social network Parler è stato estromesso da Internet. Ma gli imprenditori del web non dovrebbero avere tutti gli stessi diritti? Siccome la rete e monopolizzata da Google e Apple, con i loro store, ad alcuni può essere impedito di lavorare grazie a delle fantasiose regole che si sono dati i due?

Tony Gal

Lettera 6

Caro Dago, "momento di disonore e vergogna", confessa Obama. Si riferisce al Premio Nobel per la Pace che ricevette sulla fiducia prima di inviare gli Usa a fare la guerra in Afghanistan, Libia, Siria, Iran e Ucraina?

Giorgio Colomba

Lettera 7

Caro Dago, Biden nominerà l'ex diplomatico Burns a capo della Cia. Ma se siamo avviati - come pare - a diventare tutti più buoni, a cosa serve la Cia con le sue violenze e i suoi soprusi?

Rob Perini

Lettera 8

Caro Dago, "La cancelliera Angela Merkel ritiene problematico che sia stato bloccato in modo completo l'account Twitter di Donald Trump". Lo ha detto il portavoce Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda specifica sull'argomento.

Anche la Francia deplora la decisione di Twitter sottolineando che regolamentare la rete non spetta ai colossi del web. "Ciò che mi sciocca è che sia Twitter a decidere di chiudere il profilo di Trump", ha dichiarato il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire. Hanno fatto due più due e hanno pensato: "E se un domani toccasse a noi"? I Dem americani sono troppo accecati dall'odio verso Donald per vedere (e capire) la realtà. Qualcuno gli aiuti.

Diego Santini

Lettera 9

Caro Dago, Euristat: "Nel terzo trimestre 2020 il mercato del lavoro ha registrato in Italia la ripresa più forte d'Europa grazie al calo della Cig e alla diminuzione degli inattivi". Ripresa un cavolo. I disoccupati sono aumentati dell'1,5%!

Dario Tigor

Lettera 10

Caro Dago, Covid, dimessa a Marsala nonnina centenaria. Adesso tenteranno di farla fuori col vaccino?

Furio Panetta

Lettera 11

Dago Eminente,

vengono riportate in poche righe di pochissimi media le parole di Putin in occasione della ricorrenza del Natale secondo il rito Ortodosso. Nei concetti espressi da Vladimiro, si riscopre la simbologia cara ai russi della " Terza Roma " come baluardo della cristianità dopo Bisanzio e Roma stessa, nel nome del paradigma " Ortodossia, Autocrazia, Nazionalità ".

Non mi sembra che la pensino così nelle sacre ed alte Logge dell' Urbe, forse leggeremo delle valutazioni in dissenso nella lettera domenicale ai fedeli fatta dal terzo papa Eu genio S.

Saluti - peprig -

Lettera 12

Egregio Dago,

sono molto colpito dal fatto che molte persone le scrivono siano fermamente convinti che in Presidente Trump abbia perso le elezioni per brogli.

Io credo che la Storia, soprattutto quella recente, abbia dimostrato che quando si parla di brogli in elezioni, questi siano opera di chi già detiene il potere a danno di chi invece vorrebbe succedergli.

Ora che Trump, circondato da una pletora di fedelissimi, poste ai vertici di tutte le funzioni chiave della sua amministrazione (intelligence, comunicazioni, militari, interni) abbia subito invece dei brogli, a me sembrerebbe poco probabile.

Allora i casi sono due: o veramente i DEM sono stati bravi, o Trump si è circondato da una manica di imbecilli (ma ci sarebbero definizioni molto più colorite per definirli) che si sono tutti lasciati bellamente infinocchiare dagli “altri”.

E allora ancora più imbecille lui (ma ci sarebbero definizioni molto più colorite per definirlo), che quella pletora che lo ha circondato se l’è scelta da solo.

Saluti.

Lettera 13

L'informazione italiana è oramai al livello di quella del centro Africa.

Né sul sito del Corriere della sera né su quello del Messaggero è riportata la notizia della sentenza vergognosa sulla strage di Viareggio!!!!!

Amen.....

Marco Testa

Lettera 14

Per fortuna arriva sempre il giorno in cui le cose “astratte” che studiavamo a scuola ci sembrano così attuali. Questo è importante perché è il segno che abbiamo imparato a pensare, e perché capiamo che studiare è indispensabile.

Twitter e Facebook hanno oscurato l’account del presidente degli Stati Uniti. Ora, la cosa può andarci anche bene perché anche noi non siamo d’accordo con ciò che dice, ma resta comunque una chiara violazione della libertà degli individui. Qualcuno dice che sono aziende private, ma a me non risulta che in un bar si possa cacciare chi non la pensi come noi. Altri dicono che diceva bugie, ma le bugie non dovrebbero essere smontate dalle verità nei processi? Altri ancora dicono che era pericoloso, ma quanti crimini sono stati fatti per mettere a tacere persone presumibilmente pericolose?

Qualcuno racconta che l’America - di Facebook e Twitter - è la più grande democrazia del mondo, ma la mia scuola dice che sono altri i presupposti su cui si fonda la democrazia.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 15

Caro Dago,

pochi giorni fa sulle tue pagine veniva citato l'effetto Dunning-Kruger, in soldoni la capacità degli incapaci di ritenersi geni e di non comprendere la propria pochezza.

Altre premesse: la medicina è più una arte che una scienza, il Covid-19 è un virus non ancora ben conosciuto, le misure di contenimento sono dei tentativi di mediazione al limite dell'irrazionale, ma un piano di vaccinazione è un esercizio di logistica, e la logistica è una scienza esatta e fondamentale, è quella che fa vincere o perdere le guerre, è quella che ci permette tutti i giorni di acquistare insalata fresca e pane croccante.

Premesso questo, considero alcuni fatti quali l'assessore lombardo Gallera silurato per aver dichiarato una cosa incontrovertibile (inutile fare gli isterici per sbandierare una manciata di dosi di vaccino quando si hanno le truppe stremate), l'Emilia Romagna che butta via dosi di siero perché ha fatto un calendario teorico che non prevede persone che mancano l'appuntamento, il commissario Arcuri che tuona contro chi ha pensato di riparare alla buona alle sua carenze.

Cosa voglio dimostrare caro Dago? Che siamo governati dagli incapaci, a qualsiasi livello, e che come sempre chi tiene a galla il sistema è qualche povero diavolo che poi corre il rischio di finire mazziato.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 16

Di tutti questi movimenti politici una cosa

non ho capito:

se Conte manda all'Europa i progetti

per avere i 209 miliardi e poi cade il Governo

o ci sarà un nuovo Governo dopo le elezioni,

il nuovo Governo sarà obbligato a fare

ciò che ha stabilito questa maggioranza

anche se non era d'accordo ?

Bruno Figiaconi

Lettera 17

Caro Dago, coronavirus, in Africa confermati oltre tre milioni di contagi. Vengano a curarsi da noi: chi scappa da calamità è accolto a braccia aperte dall'Europa inclusiva.

Pop Cop

Lettera 18

Caro Dago, chissà se gli antiviolenti che stanno per insediarsi al governo degli Stati Uniti hanno in mente un'altra "pacificata" in Libia. Magari assieme a Macron, visto che Sarkozy non c'è più. Non finiremo mai di ringraziare Obama per quanto fatto presso i nostri dirimpettai mediterranei.

Salvo Gori

Lettera 19

Caro Dago, coronavirus, il commissario Arcuri: "Entro la fine di marzo 6 milioni di vaccinati". Sei milioni di inoculati in tre mesi, quindi per raggiungere l'immunità di gregge di 42 milioni di Italiani - il 70% della popolazione - serviranno 21 mesi: novembre 2022. Perbacco, meglio di così si muore!

Tommy Prim

Lettera 20

Caro Dago, Covid, la zona bianca, in cui poter riaprire tutto senza limitazioni, dovrebbe scattare per le Regioni che hanno un indice Rt pari o inferiore a 0,5. Come dire che agli ottantenni in grado di correre i 100 metri in meno di 12 secondi verrà dato un bonus da mille euro. Sta per arrivare la terza ondata e questi si mettono a discutere del sesso degli angeli...

S.d.A.

Lettera 21

Caro Dago, Harry e Meghan in fuga dai social: "Troppo odio". Twitter, Facebook ed Instagram non hanno fatto in tempo a cancellare Trump - perché istigava "all'odio e alla violenza", è stato detto - che subito sono stati sputtanati nientepopodimenoché dai duchi di Sussex, due gemme progressiste. Altro che "The hater Donald". Sui tre social l'odio regna sovrano, com'è noto a tutti tranne, evidentemente, che ai proprietari. Quindi il presidente uscente degli Stati Uniti è stato cassato esclusivamente per motivi politici.

Gian Morassi

Lettera 22

Caro Dago, Governo, Patuanelli: "Se Conte cade si va a votare, no a maggioranza diversa". Il ministro si è autonominato vicario del presidente Mattarella?

Di Pasquale

Lettera 23

Caro Dago, il social network conservatore Parler - dove si era rifugiato Trump dopo che gli hanno cancellato l'account su Twitter, Facebook ed Instagram - è stato messo offline dopo che Amazon, Apple e Google lo hanno bandito dalle proprie piattaforme. Oggi seminano vento, poi non si lamentino quando arriverà la tempesta.

Luca Fiori

Lettera 24

Caro Dago, il social network Parler, quello utilizzato da Donald Trump dopo la cacciata da Facebook e Twitter, è offline. La piattaforma non è raggiungibile da alcune ore, dopo l'annuncio di Amazon, Apple e Google che non avrebbero più ospitato il sito sulle loro piattaforme. Un gesto d'istigazione

all'amore, alla tolleranza e alla riconciliazione. Di sicuro, da parte di chi lo utilizzava, arriveranno tanti cuoricini di ringraziamento per l'applicazione così rigorosa della libertà di opinione garantita dalla Costituzione....

A.Sorri

Lettera 25

Caro Dago,

come al solito, il tuo "amico" Bergoglio ha problemi di doppia personalità.

Con la bocca dice delle cose, con la penna firma il contrario di quanto detto.

Ora, normalmente, vale il detto: Verba volant, scripta manent.

Perciò ti chiedo, dobbiamo credere al Bergoglio che, intervistato dal TG5, afferma:

"Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri".

oppure dobbiamo credere al Bergoglio che ha "espressamente" approvato la Nota, a firma dal cardinale gesuita Luis Ladaria, prefetto della Congregazione, nella quale si scrive che la vaccinazione “non è di norma un obbligo morale”?

Spero che tu riesca a risolvere l'arcano...

johnkoenig

P.S.

Per i cristiani rimane sempre valido il discorso che la confusione non viene da Dio.

Pertanto, quello di Bergoglio potrebbe essere un altro...

Lettera 26

Caro Dago, «Ha dell' incredibile che un' impresa economica la cui logica è volta al profitto, come è giusto che sia, possa decidere chi parla e chi no. Non è più neanche un sintomo. È una manifestazione di una crisi radicale dell' idea democratica e che alcuni democratici non lo capiscono vuol dire che siamo ormai alla frutta».

Perfettamente d'accordo con il prof Massimo Cacciari sull'esclusione di Donald Trump dai social. In democrazia ognuno deve poter dire ciò che gli pare perché sono presenti gli anticorpi per poter respingere ogni assalto antidemocratico. Se invece, perché ciò non accada, sono necessarie cesure e bavagli, allora si è in presenza di una democrazia della minchia che abbisogna di una ricostruzione dalle fondamenta. È tutto da rifare.

Nino

Lettera 27

Dago darling, allora pare che anche il generale napoleonico Bernadotte, francese del Midi e marito di Desirée Clary, fosse massone. Diventato, stranamente, re di Svezia nel 1810, é capostipite dell'attuale famiglia regnante in Svezia.

Confesso la mia grande ignoranza in materia, ma non ho mai capito se la massoneria é un'organizzazione dedita a far del bene per tutti o no. Di certo c'é che una sua loggia, la P2 di Licio Gelli, fu cattiva. Il resto é avvolto nel mistero dietro porte blindatissime. Quante Faq (anche banali, come: si usano ancora i grembiulini?) ci sarebbero poi sul presente, ma non siamo più nel secolo dell'Illuminismo e anche il "far piena luce" non é più di moda, forse perché in troppi soffrono di fotofobia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 28

Caro Dago, Usa, la speaker Nancy Pelosi vuole fare approvare dalla Camera l'impeachment contro Donald Trump e poi aspettare tre mesi prima di trasmetterlo al Senato, di modo che Joe Biben abbia il tempo per dimostrare quant'e bravo a fare il presidente. Tra tre mesi! Con milioni di morti a causa della terza ondata Covid dilagante e con la Borsa che per allora sarà bella che crollata. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi...

Maury

Lettera 29

Dago colendissimo, il caso Saviano-Corriere.

Alla fine è diventato chiaro che Saviano è un eccellente imprenditore di sé stesso. Inventato da Repubblica, divenuto la Madonna della sinistra, fustigatore dei nemici della democrazia, sventolato a piè sospinto in molti confronti ideologici.

Partito dai reportages sulla delinquenza organizzata, e quindi incassata una certa credibilità, il Nostro si è evoluto sino ad incarnare il Bene (ben sostenuto dagli intellò de’ noantri), e quindi di conseguenza tutti coloro i quali si permettono di avere delle opinioni differenti sono evidentemente razzisti, fascisti, sovranisti, insomma potenzialmente criminali.

L’imprenditore Saviano - constatato che il cambio di proprietà di Repubblica poteva comportare una riduzione di ruolo - ha immediatamente messo in atto una strategia di riposizionamento, tipico degli imprenditori bravi (la gratitudine non è la caratteristica principale del Nostro).

È volato pertanto nelle braccia di un altro imprenditore, clone di Berlusconi, noto per l’estrema disinvoltura nella gestione dei propri affari, ed è approdato nel Sancta Sanctorum del giornalismo italiano.

D’altronde, se non si capiscono fra imprenditori!

Saluti da Stregatto

Lettera 30

Caro Dago, curiose le opinioni di Morgan su David Bowie, artista che ha venduto fantastiliardi di dischi e di biglietti: «La sua devianza, l' obliquità, lo straniamento che si prova ascoltando le sue canzoni, con accordi strani, sonorità spinte, testi difficili da capire, lo hanno sempre tenuto lontano dalle folle e dai primi posti nelle classifiche». Che l'Usignolo di Monza, come sempre, stesse pensando a sé stesso?

Rogér De Loop

Lettera 31

D'Agostino spero che pubblicherai questa mia! Serve solo a rendere evidente chi sei e chi sono quelli che leggono (non tutti, certo, ma molti) il tuo sito. Nel presentare la trojata del film o sceneggiato - in cui scrivi del duca di hastings nero che ciuccia il cucchiaino ,cosa l'altro che di erotico ha ben poco ma molto di miserevole sì - ti lasci andare ad una serie di frasi e considerazioni che - more solito - danno la tua statura: sei una scartina amorale e appiccicaticcia, che vive di queste miserie (mutandine, donne arrapate, tutte troiette... Sei

un chiaro maniaco sessuale, uno che guarda nei pantaloni dello sciamano. In una parola fai cacare !! Pubblica pure.

Luciano