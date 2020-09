POSTA! - CARO DAGO, CORONAVIRUS E CALCIO. NEL GENOA, TRA STAFF E GIOCATORI, 14 POSITIVI. FOSSI IL PALLONE NON MI FIDEREI A SCENDERE IN CAMPO – LORETTA GOGGI COMPIE 70 ANNI. STRANO, SEMBRAVA LI AVESSE GIÀ COMPIUTI. NON STARÀ FACENDO UN'IMITAZIONE?

Lettera 1

Caro Dago, Loretta Goggi compie 70 anni. Strano, sembrava li avesse già compiuti. Non starà facendo un'imitazione?

Jantra

Lettera 2

Caro Dago, calcio e Covid: 14 positivi al Genoa. Altro che riempire gli stadi. Va a finire che si svuoteranno i campi.

Gaetano Lulli

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus e calcio. Nel Genoa, tra staff e giocatori, 14 positivi. Fossi il pallone non mi fiderei a scendere in campo.

Giacò

Lettera 4

Caro Dago, una disattenzione che potrebbe costare tante vittime. da domenica 4 al 18 ottobre riparte la stagione delle Comunioni. Dopo aver chiuso le discoteche per evitare assembramenti, saranno gli reunion tra parenti, con baci e abbracci tra genitori, nonni e nipoti ad accendere decine di focolai. Ristoranti e ville familiari sono pronte ad allestire le tavolate con il Coronavirus come convitato di pietra e tanti saluti agli inviti al distanziamento.

Luigi

Lettera 5

Caro Dago, riscaldamento globale, settembre choc: il più freddo degli ultimi 50 anni. Com'era quella? "Ascoltate gli scienziati!". Noi, più modestamente, preferiamo ascoltare la Natura.

Lucio Breve

Lettera 6

Caro Dago, allarme vaccino antinfluenzale, mancano le dosi. Succede quando si è governati da una squadra di adulti "non vaccinati". E quindi coi riflessi lenti.

Leo Eredi

Lettera 7

Caro Dago, peggio del Tridico c'è solo il Triridicolo Conte, il Fregoli di Palazzo Chigi, il Ponzio Pilato per cui i meriti sono miei e le colpe sono tue, il Premier a sua insaputa che non vede, non sente, non parla... e se parla, solo per autoincensarsi! Antonio Pochesci

Lettera 8

Caro Dago, il reddito di cittadinanza ha raggiunto quasi 3 milioni di persone. Il problema - come apprendiamo oggi - è che qualcuno è stato raggiunto in 6 appartamenti di proprietà.

P.F.V.

Lettera 9

Caro Dago, a Gabriel Garko per andare in tv al "GF vip" e a "Verissimo" a dire che è gay verranno dati 60 mila euro? È la conferma che abbiamo un Governo razzista: un nero africano che dice la stessa cosa riceve solo il diritto di asilo.

Samo Borzek

Lettera 10

Caro Dago, non ho capito. Io, da bravo cittadino rispettoso delle regole, tutte le volte che entro in un supermercato mi copro il faccino con la mascherina e sto lì, per una ventina di secondi, a pulirmi le manine col gel igienizzante.

I calciatori, invece, dopo un gol, madidi di sudore, sono tutti baci e abbracci e manca solo che si infilino la lingua in bocca. Quel che è successo al Genoa - 14 contagiati - è solo l'anteprima di quel che prima o dopo succederà in tutte le squadre. Non sono supereroi. Chi volevano prendere per il culo le teste d'uovo che hanno dato il permesso di riprendere il campionato?

Eli Crunch

Lettera 11

Dago darling, beati gli ultimi, ma non perché saranno i primi. Bensì perché almeno loro una certezza ce l'hanno qui in Terra: saranno sempre ultimi. Malgrado tutte le attenzioni loro dedicate da migliaia di "furbetti" fondatori di associazioni bene-fiche sedicenti senza scopo di lucro.

Ovviamente ci sono tante associazioni veramente benefiche che meritano tutto il rispetto e il sostegno, tipo quelle che assistono i malati terminali o quelle che danno aiuto psicologico ai tanti terrorizzati dal continuo "Covid horror show" mediatico che ormai hanno paura di tutto e di tutti. E aspettano con ansia il verdetto di qualche virologo sul fatto se il virus può trasmettersi anche via flatulenze corporee. Riverenze

Natalie Paav

Lettera 12

Caro Dago, aumento lstipendio Tridico, scrive Rlepubblica che Conte non poteva non sapere perché in base a una direttiva del presidente del Consiglio, datata 9 gennaio 2001, "Le riunioni propedeutiche alla definizione dei compensi del Cda di Inps e Inail si svolgono sotto la regia di Palazzo Chigi". E se invece fosse come quella volta che Di Maio non riuscì a capire la mail della Taverna sulla Muraro indagata? Forse anche Giuseppi ha dei momenti in cui non è in grado di intendere e capire.

Camillo Geronimus

Lettera 13

Caro Dago, secondo un'inchiesta della tv britannica Channel 4 News, il team della campagna elettorale di Trump nel 2016 tentò di dissuadere milioni di elettori afroamericani dal recarsi alle urne, .E allora? Avrebbero dovuto tirare la volata alla Clinton? Le tv inglesi si occupino piuttosto dei sondaggi bufala sulla Brexit diffusi prima, durante e dopo il relativo referendum oppure di come Meghan Markle sia riuscita a irretire il principino Harry seminando zizzania nella Royal Family. Ne guadagneranno in autorevolezza guardando prima in casa propria invece che in casa altrui.

Corda

Lettera 14

Caro DAGO, leggo da una lettera di tal Gaetano il Siciliano che" Hai voglia a vestire i panni e i doppio petto di Giorgetti, il leghista è quello con le corna, le ampolle del Po e il pratone di Pontida. Il resto è imbroglio."

Ma perchè questo personaggio usa uno spazio libero, in cui si respira un po' di aria fresca, come il tuo disgraziato sito, per insultare quelli che non sono come lui? Le tue email sono molto spesso argute, spiritose, intelligenti, un vero piacere.

Perchè guastare l'atmosfera con gli insulti gratuiti che sono appunto il sostitutivo delle predette buone caratteristiche? mi spiego più chiaro: col vaffanculo sono buoni tutti, ma è volgarità, non intelligenza o arguzia.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 15

Caro Dago, Tridico ha avuto sì un aumento di stipendio da 62 mila a 150 mila euro, ma chi c'era nel 2014 guadagnava addirittura un milione e 200 mila euro. Chissenefrega! Erano altri tempi. Tanti dirigenti dell'Inps, con cariche inferiori al presidente, ricevono 240 mila euro all'anno?

Di nuovo, chissenefrega! Quel compenso non lo hanno ricevuto oggi, ma in era ante Covid. Aumentare uno stipendio di più del doppio in un periodo in cui tante persone hanno il licenziamento in sospeso solo perché il Governo ha posto un blocco, è vergognoso. Si parla tanto di "concorrenza", scommettiamo che di questi tempi c'è la fila di manager pronti a sostituire Tridico all'Inps in cambio dello stipendio precedente, cioè di 62mila euro lordi all'anno? Il problema è che su quella poltrona deve starci un grillino: vero Travaglio?

Lino

