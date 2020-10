POSTA! - CARO DAGO, COVID, CONTAGI IN AUMENTO DA 11 SETTIMANE DI SEGUITO, IERI SIAMO ARRIVATI A QUOTA 8.804 NUOVI CASI GIORNALIERI. FINALMENTE CONTE HA FATTO QUALCOSA PER LA CRESCITA! – SCANDALO BECCIU. LA BUONA NOVELLA È CHE CI SONO ANCORA DEGLI ETEROSESSUALI IN VATICANO (E DICI POCO?)

Riceviamo e pubblichiamo:

fukushima 9

Lettera 1

Caro Dago, Fukushima, governo giapponese pronto a rilasciare acqua radioattiva in mare. Chiodo schiaccia chiodo? Un nuovo metodo di cura contro il Covid?

Edy Pucci

Lettera 2

angela merkel e giuseppe conte by osho

Caro Dago, Covid, nuovo picco in Germania: 7.334 casi in 24 ore. La Merkel non ci sta a beccarsi un altro 4-3 dall'Italia e subito si mette in scia dei nostri 8.804 nuovi casi giornalieri!

Di Pasquale

Lettera 3

Caro Dago, Covid, contagi in aumento da 11 settimane di seguito, ieri siamo arrivati a quota 8.804 nuovi casi giornalieri. Finalmente Conte ha fatto qualcosa per la crescita!

conte meme

U.Delmal

Lettera 4

Caro Dago, l'agenzia Europea del farmaco: "Con il vaccino la pandemia diminuirà dopo un anno. Serviranno distanze e mascherina". Allora io ho deciso: mi faccio un trapianto di mascherina.

Federico

conte de luca

Lettera 5

Caro Dago, virus, il premier Conte sulla decisione del governatore della Campania De Luca di lasciare gli studenti a casa: "Chiudere la scuola non è la miglior soluzione". No, meglio aspettare di arrivare a 30 mila nuovi casi al giorno come i francesi?

joe biden

Licio Ferdi

Lettera 6

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden negativo al coronavirus. Esame autoptico?

Pikappa

Lettera 7

Caro Dago, coronavirus, il governatore di Bankitalia Visco: "Almeno 2 anni per tornare con l'economia ai livelli pre-pandemia". Ah, quindi bene che vada ritorniamo malmessi come prima. Non si è capito se con o senza il Recovery Fund. Incoraggiante.

Corda

DOMENICO ARCURI FRANCESCO BOCCIA

Lettera 8

Caro Dago, inchiesta sul cardinal Becciu. Cecilia Marogna, la manager arrestata a Milano su mandato di cattura dell'autorità giudiziaria del Vaticano, non ha dato il consenso all'estradizione davanti alla quinta Corte d'Appello.

E invece per processo ed eventuale condanna come si pone? È d'accordo o preferisce rimandare a tempi migliori?

Lino

CECILIA MAROGNA

Lettera 9

Caro Diego, Valentino Rossi positivo al coronavirus: "Triste e arrabbiato perché aveva seguito il protocollo". Suvvia, a 41anni suonati non puoi credere ancora alle fiabe che ci raccontano sulla prevenzione. È tutta scena perché non hanno l'onestà di dire "Non sappiamo che fare".

P.T.

Lettera 10

Caro Dago, Joe Biden: "Farò qualsiasi cosa contro la pandemia". Cosa significhi è un mistero, c'è solo da sperare che non voglia copiare i suoi colleghi di partito della California.

Lidiano Pretto

Lettera 11

federica pellegrini valentino rossi

Caro Dago, ho letto il tuo incipit all’articolo di De Lellis sulle due candidate del centro destra a Roma e Regione Lazio. Tralasciando la Bongiorno (conosciuta per la sua eccellenza legale) possibile che della Colosimo (due mandati alla Pisana, e della quale De Lellis afferma essere ottima conoscitrice della macchina amministrativa del Lazio) tu sappia evidenziara solo che da ragazza avesse fatto la cubista al “Gilda”?

O forse lo hai fatto perché, essendo di centro destra, ben sapevi che nessuna esponente del #metoo de noartri avrebbe protestato?

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 12

cinesi prato

Dago lungimirante, in Alto Adige se non parli e scrivi in lingua tedesca non puoi occupare certi posti pubblici; a Prato, visto che la comunità cinese pensa di educare i ragazzi fuori dal circuito delle scuole pubbliche per paura di contagi da parlare dei nativi, si prevede che si dovrà parlare e forse scrivere in mandarino o simile se vorrai chessò comprare o desinere nella loro town. Ius Forensi.

Saluti - peprig

Lettera 13

CECILIA MAROGNA

Caro Dago, Usa 2020, secondo i social, Biden avrebbe vinto il duello a distanza con Trump. Ma certo. Se cancellano gli account e i post dei repubblicani, lasciando libertà d'insulto a quelli dem, chi dovrebbe essere considerato vincente? Joe sulle orme di Hillary Clinton: vince dove non serve.

Sandro Celi

Lettera 14

Dagovski,

Scandalo Becciu. La Buona Novella è che ci sono ancora degli eterosessuali in Vaticano.

(E dici poco?)

Aigor

GHEBREYESUS XI JINPING

Lettera 15

Caro Dago, coronavirus, il vaccino cinese "BBIBP-CorV" è risultato sicuro. E per forza, se non è russo ed è fabbricato dagli amici di Ghebreyesus (Oms) va bene al 110%. Qualcuno ha sentito di prodotti alimentari o medicinali cinesi giunti in Occidente e sequestrati perché pericolosi per la salute? Mai!

Scottie

Lettera 16

PLINIO INNOCENZI

Caro Dago, il prof. Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico presso l'Ambasciata d'Italia a Pechino, dice di essere l'unico italiano ad aver messo piede nel laboratorio di Wuhan e di aver constatato che è tutto in regola, nessun complotto. Ma per favore, non ha mai letto un libro o visto un film di spionaggio o sulla Guerra fredda? Possibile non si renda conto che i cinesi lo hanno portato e gli hanno fatto vedere solo quello che volevano loro?

Gian Morassi

Lettera 18

federica pellegrini

Caro Dago, coronavirus, Governo verso l'idea del coprifuoco alle 22. Insomma, siccome dei cretini non rispettano le distanze al bar, di sera la mia Border Collie deve fare i bisogni in salotto?

J.R.

Lettera 19

Caro Dagos, comunque, vada, Facebook e Twitter non vogliono passare per responsabili della clamorosa sconfitta di Biden e vogliono essere fra benemeriti nel caso in cui la vittoria (a mani basse) annunciata di Biden si realizzasse.

federica pellegrini matteo giunta 2

Quindi, Twitter e Facebook censurano post e tweet dell'orrido POTUS in fabula: così, se perde, hanno vinto anche loro; se vince, saranno scusati dai suoi avversari: perché temono più le loro reazioni, dei democrat sbaragliati, che quelle di Trump vincente. Il che dice tutto su chi siano i democrat, sui social e sullo stato (comatoso) delle democrazie nell'éra digitale (nulla da dichiarare su Biden, nulla dichiarato): e questo dice chiaro e forte per chi tifare.

Raider

Lettera 20

Caro Dago, Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al Covid. La conferma che colpisce di più gli anziani.

Vic Laffer

Lettera 21

Ho apprezzato molto l'intervento di D'agostino ieri sera a "Stasera Italia" ( a parte il bizzarro abbigliamento). Finalmente qualcuno senza fronzoli ha denunciato l'assoluta inerzia del governo per circa sei mesi pur sapendo che in autunno ci sarebbe stata la 2a ondata; di chi è la colpa del mancato incremento dei posti per covid e soprattutto per terapia intensiva negli ospedali?

barbara palombelli stasera italia

Di chi è la colpa delle gare bandite solo in questo mese? di chi è la colpa dei banchi richiesti solo ad agosto ad un costo di circa €. 400,00 cadauno quando con una spesa di €. 30,00 il vecchio banco poteva essere segato in due e apponendo delle gambe sui lati tagliati si ottenevano due banchi (come dimostrato da un professore di una scuola in provincia di Roma)? E chi protegge e perché è sempre in mezzo il catastrofico onnicommissario Arcuri?

Ezio

Lettera 22

DOMENICO ARCURI

Forse un giorno, chissà, ringrazieremo il cielo di averci mandato "fratello Coronavirus" (per dirla alla francescana). Abbiamo preso atto della fragilità umana (pensiero che sembrava fino a ieri solo un tic da intellettuale), della precarietà dei nostri sistemi economici, della intollerabilità delle disuguaglianze sociali (i ricchi si salvano, i poveri muoiono) e della solenne ipocrisia che rappresentano le nostre democrazie occidentali.

eggzero domotica 1

Il penoso spettacolo che i politici di tutto l'occidente democratico stanno dando, è da brividi. Chi è al potere cerca solo di sfangarla, chi è all'opposizione cerca solo di approfittarne. Il Coronavirus ci dimostra (ahimè) che solo i regimi autocratici hanno la probabilità, per quanto remota, di fare l'interesse ed il bene del popolo, se trovi un sovrano illuminato.

Quello democratico, mai. L'unico interesse che i politici, nei regimi democratici occidentali, perseguono è il proprio, che consiste nel restare, o andare, al potere, c on qualunque mezzo, con qualunque bugia, con qualunque bassezza. Vedi, oggi, l'America di Trump, che per essere rieletto è disposto a morire e a fare morire, rendendo ridicola una nazione un tempo grande.

arkady rotenberg con vladimir putin

O i politici nostrani, che pur di dare addosso al governo in carica, non esente da colpe e mancanze, sono disposti a dire bianco quello che un minuto prima hanno definito nero. E per cosa? Per conquistare il potere. Abbiamo bisogno di un Federico II di Prussia: "Tutto per il popolo, nulla mercè il popolo". Forse un giorno ringrazieremo "fratello Coronavirus" per averci liberato dalle ipocrisie.

Gaetano il Siciliano

Lettera 23

Mitico Dago, ho appena finito di leggere l'articolo di Paolo Biondani e Leo Sisti sulla vicenda della villa dell'oligarca russo e del presunto furto di brevetti nei confronti del povero titolare della Eggzero, e francamente mi sembra sognare. Praticamente questi due fenomeni si bevuti tutto senza nemmeno fare nessuna verifica, nessun controllo... niente!

villa all argentario di igor rotenberg

Sarebbe bastata infatti qualche basilare ricerca per scoprire che il povero titolare della Eggzero ha qualche scheletrino nell'armadio.... e mi fermo qui. Un paio di ricerche su Google sarebbero bastate anche per scoprire che l'azienda che si incolpa di furto di brevetti e comportamento scorretto nell'articolo (che io conosco bene), non è stata fondata da nessun "ex-tecnico", perche' e' stata fondata quasi una ventina d'anni fa da alcuni fenomenali nerd-ingegneri provenienti dall'orbita del CNR, che credimi, non hanno alcun bisogno di rubare i brevetti di un'azienda come la Eggzero.

Ma questi cosiddetti giornalisti chi li ha imbeccati.. e perchè? Se questo è il livello di Espresso/Repubblica io mi chiedo: quanti altri articoli, quotidianamente, sono riportati evidentemente sotto dettatura, senza nessuna verifica prima della pubblicazione? Sono vicende come questa che fanno capire perche' l'Italia è sotto il Burkina Faso, quando si parla di quanto la stampa sia libera.

Lele