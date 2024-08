POSTA - CARO DAGO, GIORGIA MELONI È SPARITA PER UNA SETTIMANA, MA ELLY SCHLEIN È SCOMPARSA PER TUTTA L'ESTATE. CHE FINE HA FATTO LA KAMALA HARRIS SBIADITA DE NOANTRI? MANDATO DI ARRESTO ANCHE PER IL FRATELLO DEL CEO DI TELEGRAM. MACRON VUOLE FARE IL DUROV CON I RUSSI: ANCHE NAPOLEONE CI PROVÒ – OMICIDIO SHARON VERZENI, CACCIA ALL'ARMA DEL DELITTO: IN CAMPO METAL DETECTIVE. NON SARÀ UN PO' TROPPO PRESTO PER CERCARLA? NON ERA MEGLIO ASPETTARE UN ALTRO MESE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

pavel durov

Caro Dago, mandato di arresto anche per il fratello del ceo di Telegram. Macron vuole fare il Durov con i russi: anche Napoleone ci provò...

Jonas Pardi

Lettera 2

Caro Dago, perché una penna affilata come Travaglio continua ad accanirsi contro il semivivo (politicamrnte) Renzi, attualmente senza incarichi, senza seguito, senza idee, avvertendo e allarmando quelli del PD che sarebbe un pessimo affare riaccoglierlo nelle proprie file? Sembra che Travaglio, più che avere a cuore le sorti del partito della Schlein, col suo accanimento contro il povero senatore semplice, faccia il lavoro sporco per i 5S, i quali per mostrarsi coerenti (per via delle mazzate ricevute dal toscanaccio) devono rigettarne la copresenza nel centrosinistra.

Paloma

Lettera 3

Caro Dago, omicidio Sharon Verzeni, caccia all'arma del delitto: in campo metal detective. Non sarà un po' troppo presto per cercarla? Non era meglio aspettare un altro mese?

Piero Nuzzo

Lettera 4

marco travaglio giorgia meloni

Caro Dago, clima, parla l'esperto: "Situazione critica per i ghiacciai in Lombardia". È come una barzelletta. Da 4,5 miliardi di anni sulla Terra il ghiaccio si scioglie e si riforma, le foglie cadono e ricrescono, vecchie specie animali scompaiono rimpiazzate da nuove. Ma questi vogliono farci credere che sia una cosa "innaturale" solo perché vorrebbero venderci le loro porcherie ecologiche e farsi un sacco di soldi. Il nostro Pianeta sa salvarsi benissimo da solo. L'unico difetto è che non gli frega nulla di quante ville, yacht e aeroplani abbiano questi signori!

M.H.

conte travaglio

Lettera 5

Caro Dago, M5s, nel collegamenti tv di Travaglio in autunno, sulla sua libreria vedremo la carta igienica con l'immagine di Conte o di Grillo?

Max A.

Lettera 6

A Dagospia,

l’ora più buia della notte è quella che precede l’alba. A Odessa sono 48 ore che manca la luce e l’acqua. Non sono le armi che mancano all’Ucraina. Sono gli uomini e la voglia di combattere. Aspettiamo e l’alba verrà anche per gli Ucraini.

Olho

Lettera 7

sharon verzeni

Caro Dago, di fronte al pm della Procura che sta indagando sulla sciagura del 19 agosto a Porticello, il comandante dello yacht Bayesian è scoppiato in lacrime. Come se in questa tragedia non vi fosse già abbastanza acqua!

Spartaco

Lettera 8

Caro Dago, non è che nell'affondamento del Bayesian ha portato sfiga il nome, più adatto per un farmaco da banco che per un veliero?

Axel

Lettera 9

ANTONIO TAJANI ELLY SCHLEIN

Caro Dago, Giorgia Meloni è sparita per una settimana, ma Elly Schlein è scomparsa per tutta l'estate. Che fine ha fatto la Kamala Harris sbiadita de noantri?

Fritz

Lettera 10

Caro Dago,

Con le ferie David Parenzo si riposa ed e' stato sostituito all' Aria che tira da Francesco Magnani. Quest'ultimo si e' rivelato un ottimo giornalista, equilibrato e mai fazioso al contrario di Parenzo. Magnani inoltre introduce sempre argomenti interessanti legati alla vita quotidiana.Insomma il programma si e' molto elevato.

Ciao! Giorgio

roberto vannacci

Lettera 11

Dago Esimio,

Bersani reitera il termine offensivo vs Vannaci. Bon, considerato il diritto all' eleganza divulgato da una sinistra adoratrice del noto brand franzoso, tanto caro in casa Bersani, una domandina: ma i fidelizzati vuittisti, sanno che il padrone del marchio in tema è un sostenitore di Macron che ostracizza il compagno Melenchon?

Adieu ai tempi dove si boicottavano i pompelmi coltivati nei territori occupati. La lotta era continua, le scarpe italianissime Superga, i giacconi verdi made in Cina. Comunque meglio pagare sciarpe firmate che fare la spesa proletaria alla boutique profumi di Fiumicino aeroporto.

- peprig -

Lettera 12

Caro Dago, roba da matti! Non ci sono fondi per le pensioni però mandiamo soldi e aiuti all'Ucraina affinché Zelensky possa testare il suo primo missile balistico: pum pum pum...

Lino

volodymyr zelensky con i primi f 16

Lettera 13

Caro Dago

archiviato, forse, l’epiteto “fascismo” ora l’invettiva trend delle opposizioni contro quello che il governo fa o dice è: “vittimismo”. Il Pnrr? La manovra finanziaria? Il commissario europeo? Le ferie della Meloni? Le fake news?: Vittimismo!

Saluti, Usbergo

Lettera 14

Caro Dago, l'esercito israeliano ha lanciato una vasta operazione in Cisgiordania nell'area di Tulkarem dove si trova una rete terroristica che ha pianificato e diretto il fallito attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Chissà cos'hanno raccontato al povero rimbam-Biden che continua a parlare di cessate il fuoco "mai così vicino"...

Sonny Carboni

mark zuckerberg 5

Lettera 15

Caro Dago,

… e così Zuckerberg ha “candidamente” ammesso di aver ricevuto pressioni dall’amministrazione Biden per censurare i contenuti ritenuti “scomodi” sul Covid durante la pandemia. A questo punto una domanda sorge spontanea: adesso i "compagni" Scurati e Saviano non hanno proprio nulla da dire!?!? Non parlano di "oscurantismo" e "deriva fascista"!?!? Non dicono che la democrazia è in grave pericolo!?!? Come mai questo silenzio assordante da parte dei “compagni”!?!? Ah, saperlo…

Gianpaolo Martini

Lettera 16

Caro Dago, il sito di Jewish Chronicle, solitamente ben informato, riferisce fonti di intelligence secondo cui il leader di Hamas Yahya Sinwar si è circondato di 22 ostaggi vivi ed ammanettati e li sta utilizzando nei tunnel come scudi umani per proteggersi da un attacco da parte di Israele. Bene. Ora vediamo se l'ometto dell'Onu, Antonio Guterres, si schiera anche stavolta coi terroristi.

Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas Yahya Sinwar

Corda