Lettera 1

Caro Dago, il leader Cgil, Maurizio Landini, accusa la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli di non aver mai lavorato in vita sua. Poveraccio. Non è nemmeno capace di usare Internet per andare su Wikipedia a verificare prima di parlare a sproposito?

Ulisse Greco

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, a metà giugno conferenza di pace in Svizzera senza la Russia. È come chiudere due gay in una stanza e aspettarsi che facciano un figlio: ormai l'Occidente vive fuori dalla realtà.

Piero Nuzzo

Lettera 3

Drago, Drago, prendendo esempio dalla affidabile e bella 500 Fiat prodotta in Slesia, fai sapere all'ignorante ministro Urso che la "Milano" AlfaRomeo per fortuna sarà costruita in Polonia. Diventerà, infatti, una supercar, poiché la classe operaia polacca, orfana di Landini, lavora con la stessa cura ed il medesimo rigore dei metalmeccanici italiani anni Cinquanta.

Giancarlo Lehner

Lettera 4

Dagovski,

Il Calenda-scopio ruota e proietta.

Azione, molto poca.

Aigor

Lettera 5

Caro Dago,

ma abbiamo tutti perso il cervello? Incriminazione giudiziaria e grande scandalo perché un assessore avrebbe utilizzato «la sua influenza politica e le sue relazioni, tramite suo fratello Enzo, per una gestione clientelare del suo ruolo, con favoritismi per ottenere ritorni in termini di consenso elettorale, mediante assunzioni nelle imprese favorite o avvantaggiate di persone che assicurano il voto e che avevano militato anche nel suo partito».

E allora? La politica è sempre stata questa, e, diciamolo pure, senza nulla di male. In passato conoscere un deputato democristiano poteva servire ad avere una raccomandazione per un lavoro, conoscere in una regione rossa un assessore comunista poteva servire ad avere una licenza, lo sapevamo tutti e vivevamo sereni lo stesso, ed è ovvio che quei politici ci aiutavano per avere i nostri voti. Ora la magistratura va a ruota libera e colpisce a destra e a manca, ma non c’è bisogno di fare le verginelle offese perché un politico fa il suo lavoro, aiuta la gente in cambio di voti.

L. A. Voisin

Lettera 6

Caro Dago,

La ragazza uccisa dal fidanzato, lasciata a morire dissanguandosi lentamente in una chiesetta in rovina, viaggiava con lui anche se era stata vittima di violenza da parte sua. Un'altra ragazza si innamora di un condannato per partecipazione ad omicidio e decide di sposarlo, anche se lui dovra' andare in prigione . Si sono visti di persona solo una volta in tribunale, ma lei lo ama.

Le femministe che passano il tempo libero ad occuparsi di fluidita' e ignorano le ribellioni delle donne iraniane e la sottomissione totale di certe musulmane in casa nostra, cui viene imposta illegalmente la legge islamica, non potrebbero usare un po' del loro tempo insegnando alle donne che i violenti vanno evitati e rieducati dalle istituzioni e non col "perdono" delle loro vittime che poi quasi sempre li porta a reiterare i loro comportamenti fino a conseguenze estreme?

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago, Puglia, Giuseppe Conte: "E' ora di fare pulizia, lasciamo i nostri posti in giunta". Gancio sinistro: Elly Schlein e il Pd al tappeto!

Scara

Lettera 8

Caro Dago, esplosione Suviana, Landini: "Davanti ai morti la Cisl ha deciso di non scioperare". Forse perché sarebbe bene scioperare prima, per evitare le tragedie, piuttosto che dopo, per tentare di sfruttarle a proprio vantaggio...

Achille Gambini

Lettera 9

Caro Dago, ci voleva una donna, la Ronzulli, per mettere a posto il "bullo" Landini al quale ha ricordato che lei ha lavorato contrariamente ai sindacalisti che...guardano i lavoratori. Come non ricordare il mitico Cofferati che dopo una vita da sindacalista è andato in pensione da "addetto tempi e metodi" dopo una intensa attività in ...aspettativa!

FB

Lettera 10

Caro Dago, e anche oggi è "la giornata di qualcosa". Se si continua così bisognerà allungare la durata dell'anno solare.

Non si potrebbe organizzare una bella giornata di un cazzo nulla, in modo da potersi risparmiare almeno per un giorno il solito profluvio di cazzate radiofoniche e televisive dei soliti politicanti viventi e mummificati ?

Cincinnato 1945

Lettera 11

Drago, Drago,

Mughini sta bene ovunque, meno che in cucina.

L'ho sentito in un'oscena tv oltraggiare la santissima carbonara.

Giampiero, bestemmiando, mette la miserrima pancetta in luogo del sacro guanciale.

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Caro Dago, terrorismo, l'allarme dell'Fbi: "Possibili attacchi negli Usa stile Mosca". Si aspettano che Putin "contraccambi il favore" di avvisarli per tempo?

Rob Perini

Lettera 13

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "A Est le truppe russe sono 7-10 volte più di noi". Intelligenza artificiale?

Frankie

Lettera 14

Caro Dago, la Bce conferma i tassi: "Se cala l'inflazione, li ridurremo". La verità è che sono al rimorchio della Fed. Terrorizzati dal pensiero di fare qualcosa di diverso...

Bug

Lettera 15

Caro Dago, 007 alleati: "Putin vuole il crollo di Kiev e un governo fantoccio". Biden, invece, si accontenta del secondo?

Ice Nine

