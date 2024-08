POSTA - CARO DAGO, PRIMA I “GOVERNI BALNEARI” ERANO ESTIVI. ORA IL “GOVERNO DEI BALNEARI” DURA TUTTO L’ANNO – VANDALIZZATO IL MURALE DEDICATO A PAOLA EGONU DAVANTI ALLA SEDE DEL CONI. L'OPERA È STATA DETURPATA CON IL COLORE ROSA SULLA PELLE DELLA CAMPIONESSA. SARANNO STATI QUELLI DI ULTIMA GENERAZIONE CHE NON VOGLIONO RASSEGNARSI AL FUTURO NERO SUL CLIMA?

Lettera 1

PAOLA EGONU - PARIGI 2024

Caro Dago avevo scritto due righe per complimentarmi con quella fuoriclasse della Egonu che ha trascinato la nostra nazionale di volley alla medaglia d'oro. Un po' alla volta ho scremato i miei ingenui pensierini perché se qualcuno li avesse interpretati con spirito critico poteva vederci del sessismo, del razzismo e forse anche del fascismo nonostante le mie intenzioni fosse tutt'altre.

Alla fine, elimina questo, elimina quest'altro mi era rimasto solo questo: Paola Egonu è alta. Mi pareva accettabile da tutti ma poi ho pensato che era bullismo verso le donne piccole di statura e allora ho tolto anche questa. Meglio non rischiare.

Giorgio

UN MERCOLEDI DA MELONI - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 2

Dagovski,

Prima i “Governi Balneari” erano estivi.

Ora il “Governo dei Balneari” dura tutto l’anno.

Aigor

Lettera 3

Caro D'agosto,

Adesso c'è chi dichiara che il sesso non si può dimostrare scientificamente. Verissimo! Infatti è anche sicuro che la terra è piatta altrimenti rotoleremmo tutti giù. Gli asini non volano, ma parlano tantissimo.

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Dago,

giorgia meloni alice bellandi giovanni malago

Malago' non mi è simpatico, lo trovo un intrallazzatore, ma ottiene risultati. I fatti parlano, al contrario del calcio per esempio e li nessuno è stato mandato via. Che vogliano rimuoverlo per questioni politiche è assurdo. Per mettere chi poi? Un alter ego come la Melandri che ha fatto solo pastrocchi anni fa.

MP

Lettera 5

Caro Dago, "La Russia ha addestrato la sua marina a colpire siti nel cuore dell'Europa con missili a testata nucleare, in un potenziale conflitto con la Nato". Lo rivela il Financial Times citando documenti segreti di cui ha preso visione. Ma certo! Invece Nato e Usa sono addestrati ad utilizzare pistole ad acqua, gavettoni e "dolcetto o scherzetto?"...

Leo Eredi

Lettera 6

IL TWEET DI BRUNO VESPA SULLA VITTORIA DELLA NAZIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Caro Dago, il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli appelli a evitare un'escalation arrivati da Francia, Germania e Regno Unito "mancano di logica politica e contraddicono i principi del diritto internazionale". Pur stando al mille per cento dalla parte di Israele, tocca dare ragione all'Iran. Ma come si fa a formulare una simile richiesta? Macron, Scholz e Starmer o sono pazzi o sono stupidi o sono tornati bambini, con funzioni cognitive limitate!

Axel

Lettera 7

Dago over all,

Vespa istruisce il sempre vispo Telese sul razzismo italico ai tempi dei meridionali emigrati al nord, Torino in primis. Nessuna menzione sul foglio quotidiano della Casa Reale che negli annunci economici editava frasi tipo: affittasi solo a piemontesi... e tante carinerie su fatti di cronaca nera per causa di meridionali. Redattori, giornalisti antenati dei sempre vispi political correct di oggi.

peprig

myriam sylla paola egonu

Lettera 8

Buongiorno Redazione.

Forse ci siamo persi qualche pezzo della chiusura delle Olimpiadi di Parigi… Noi non abbiamo mai visto inquadrati i nostri portabandiera e gli atleti della nazionale Italiana.

Sarà stata una semplice svista?

Buon lavoro e grazie per il vostro lavoro.

Raffaella

Lettera 9

Caro Dago, è inutile prendere a calci i ragazzini di Vieste, non serve a niente. Bisogna colpirli in ciò che è loro più caro. Portateli in una officina di un fabbro. Qui, l'artigiano porrà i loro telefonini su di un'incudine ed in loro presenza, li ridurrà, a martellate, in tanti piccolissimi pezzi. Sarà il miglior castigo.

Saluti.

Cips.

eleonora rocchini

Lettera 10

Esimio Dago,

Eleonora Rocchini (ex "Uomini e Donne"), pur potendo permettersi vacanze da sogno in giro per il mondo, ha chiesto e ottenuto dai suoi follower 6.000 euro per curare il suo cane, attenendosi fedelmente all'insegnamento della maestra Wanna Marchi: "I coglioni vanno inculati"...

Bobo

Lettera 11

Caro Dago, ma su quanti amici può contare il dittatore Putin in Italia! Oltre ai leghisti, cui i legami ideologici ed economici sono noti, ora spuntano a sorpresa anche esponenti di FdI, povera Ucraina se deve contare su questi "sostegni"!

FB

Lettera 12

Caro Dago, la "nera" Kamala Harris ha un problema tra i neri: gli afroamericani non vogliono una donna presidente. Non si preoccupi, recupererà tutto tra i musulmani...

Neal Caffrey

KAMALA HARRIS CONTESTATA DAI FILOPALESTINESI

Lettera 13

Caro Dago, un gruppo di circa 200 migranti ha tentato di arrivare dal Marocco a Ceuta enclave spagnola. Intercettati sono stati subito rimpatriati. Ma la Spagna non era una di quelle nazioni che ci impartiva lezioni di civiltà e accoglienza? Ovviamente a casa nostra per lei non vale....

FB

Lettera 14

Caro Dago, Usa, gli afroamericani non vogliono saperne di votare come presidente la sorella nera Kamala Harris in quanto donna: preferiscono la figura dell'uomo forte incarnata da Donald! È strano, perché proprio ieri i media "indipendenti" sbandieravano ai quattro venti un sondaggio "accurato" secondo cui la candidata dem sarebbe in vantaggio di 4 punti percentuali su Trump: pensavamo che oggi sarebbe arrivata a +10...

Tommy Prim

Lettera 15

Caro Dago, la Meloni è riuscita a superare Draghi alle Olimpiadi dicendo agli atleti "Preferiamo le medaglie o l'aria condizionata"?

John Reese

MURALE DEDICATO A PAOLA EGONU VANDALIZZATO

Lettera 16

Caro Dago, Roma, vandalizzato il murale dedicato a Paola Egonu comparso ieri davanti alla sede del Coni. L'opera è stata deturpata con il colore rosa sulla pelle della campionessa. Saranno stati quelli di Ultima Generazione che non vogliono rassegnarsi al futuro nero sul clima?

MURALE DEDICATO A PAOLA EGONU

Lino