Lettera 1

MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

Paolo Virzì che invoca il diritto alla riservatezza dopo la rissa in un locale pubblico con la ex moglie dà la misura della catastrofe mentale dilagante. Se vuoi la riservatezza, praticala tu per primo, atteso che siete entrambi personaggi più che pubblici... E quindi comportati correttamente in luogo pubblico.

Ugo Tassinari

Lettera 2

Caro Dago, 'Sono più di mille i pellegrini morti a La Mecca'. Guterres darà la colpa a Netanyahu?

Daniele Krumitz

caldo record alla mecca 6

Lettera 3

Caro Dago, il Papa: "Con i rifugiati non rinneghiamo la nostra umanità". Certo, come per la "frociaggine"... Siamo fiduciosi: prima o poi gli scapperà qualche "gaffe-verità" anche sui migranti...

Mich

Lettera 4

Caro Dago, Mattarella: "Tutela dei rifugiati obbligo internazionale e morale". Sicuro. Vanno salvati, soccorsi, assistiti e curati anche a costo di lasciare decine di migliaia di italiani senza medico di famiglia e senza i soldi per le cure sanitarie.

U.Delmal

Lettera 5

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN

Caro Dago, Ecr: "Se Orban vuole aderire deve firmare il sostegno a Kiev". Pensavamo che l'Ue si reggesse sulla libertà di opinioni diverse tenute assieme dalla "democrazia". E invece si regge sul ricatto e la prepotenza.

Yu.Key

Lettera 6

Caro Dago, dubbi dell'Ue sull'autonomia differenziata: "Rischi per coesione e finanze". Uno, due, via: mamma mia che velocità! Gli italiani ancora non sanno bene di cosa si tratti e a Bruxelles hanno già capito tutto... Non sarà stata qualche graziosa manina italuana di sinistra ad agevolare la critica istantanea? Tant'è che trattasi di un'anticipazione - guarda la combinazione! - di Repubbica...

Bobby Canz

GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO A MARINA DI BIBBONA

Lettera 7

Caro Dago, M5s, Grillo ha iniziato il Conte alla rovescia...

Jantra

Lettera 8

Caro Dago,

Leggo che Totti per un... “errore” del suo commercialista non ha denunciato un... “pacco” di guadagni. Lo aveva assunto al mercatino di Porta Portese?

Ciao.

Lettera 9

Caro Dago, la dimostrazione che Putin sia in difficoltà non sono le sanzioni o le più meno vere controffensive di Kiev, ma il fatto che deve andare con il cappello in mano a casa del dittatore svalvolato "Ciccio Kim" a elemosinare munizioni. Fino a qualche tempo fa personaggi simili venivano ricevuti a Mosca nella pausa pranzo e mandati via, ora è lui che va ad omaggiare...

FB

NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI

Lettera 10

Caro Dago, strage alla Mecca: morti di caldo almeno 900 Pellegrini. Chi organizza la cosa non si sarà aspettato 15 gradi invece dei consueti 50 per quella località... L'Onu non ha nulla da dire sul rispetto dei "diritti umani"? Se annega un migrante in mezzo al Mediterraneo è sempre colpa dell'Italia o, "bene che vada", dell'Europa, mentre gli islamici possono organizzare stragi da mille persone al colpo senza che nessuno dica nulla?

Nino

Lettera 11

Dago,

La questione autonomia regionale adesso sta smuovendo un sacco di interessi, soprattutto a sinistra o nella chiesa parlando del sud. Ma e' dall'unita' d'italia che la questione del mezzogiorno e' presente nell'agenda di ogni governo, con quali risultati? Nessuno. Se il nord riesce a correre economicamente, non vedo perche' il sud lo debba rallentare in nome di una ipocrita solidarieta'. Come se fosse stato lasciato al suo destino, dimenticando i millanta aiuti ed interventi di ogni genere e tipo.

MP

ILARIA SALIS A MONZA

Lettera 12

Caro Dago

approvata l’autonomia regionale. Il governatore Bonaccini abiura sé stesso.

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Caro Dago, ogni giorno la storia di "santa" Ilaria Salis si arricchisce di un "miracolo". Ora viene fuori che ha un debito di 90.000 con istituto case popolari di Milano e una denuncia per occupazione abusiva, che si unisce agli altri reati, da centro sociale (Piccolotti dixit). Davvero una brava persona gli italiani hanno mandato a Bruxelles a rappresentarli. Eppure le prigione italiane sono piene di "brave persone" che bisogno c'era di andare a cercarne una all'estero...

FB

Lettera 14

Caro Dago

l'Italia non è quella che si vede al G7, o quella delle auto elettriche o case green, della burocrazia, dei "fluid" o degli influencer. L'Italia vera, pura, genuina, reale, orrenda, è quella della tragedia nei campi di Latina;

Tanto riempirsi la bocca di regole sul lavoro, salvo trovare l'anarchia fuori di ogni controllo, al limite della schiavitù, in vaste aree del paese.

Politici e sindacalisti, meditate, invece di continuare ad accusarsi fascista/antifascista, manco fossimo nel 1945.

Lorenzo B.

SATNAM SINGH - VIGNETTA BY MILITANZA GRAFICA

Lettera 15

Caro Dago,

La storia del lavoratore indiano massacrato da un macchinario che muore in seguito al comportamento esecrabile del datore di lavoro fa pensare a "Django" di Tarantino,tanto e' raccapricciante.

Adesso vediamo se quel mostro viene messo solo ai domiciliari e se la cava.

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Caro Dago, il povero bracciante indiano, morto smembrato tra atroci sofferenze a Latina, chissà se farà riflettere quei cinici politici che invocano "porti aperti" e accoglienza, solo per mettere in difficoltà gli avversari politici. Poi una volta che quei poveri disgraziati sono sbarcati che vadano a rubare, spacciare, lavorare per un paio di euro al giorno o morire a loro non interessa più nulla! Speriamo solo che qualcuno glielo ricordi alla prossima manifestazione di ipocrisia...

SATNAM SINGH RENZO LOVATO - TITOLARE DELL AZIENDA AGRICOLA DOVE E MORTO SATNAM SINGH

FB