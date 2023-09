POSTA! MANUALE DEL POLITICO ITALIANO ATTUALE. IMPARARE A MEMORIA E RIPETERE SEMPRE: “IO NON L’HO INTERROTTA, LEI NON MI INTERROMPA”, “NON ACCETTO LEZIONI DA LEI”, “NON METTEREMO LE MANI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI”, “È COLPA DEL GOVERNO PRECEDENTE SE…”, “IO CI METTO LA FACCIA”, “TOLLERANZA ZERO”, “COMBINATO DISPOSTO” – CARO DAGO, TIZIANO FERRO DIVORZIA DA VICTOR ALLEN, “PENSO SOLO AI FIGLI”. QUESTE FAMIGLIE GAY CON “DUE PAPÀ”: TANTO MERAVIGLIOSE! E POI SI SGRETOLANO COME LE ALTRE...

Riceviamo e pubblichiamo:

giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 17

Lettera 1

Caro Dago, Meloni: "La settimana prossima ci sarà un nuovo decreto". Un decreto a settimana e il migrante s'impantana?

E.S.

Lettera 2

Caro Dago,

se con il mio voto contribuisco all’elezione di un parlamentare mi sembra giusto che questi difenda, nei limiti del lecito, i miei interessi. Per quali motivi invece Gentiloni che è stato delegato dall’Italia nel governo europeo non dovrebbe difendere gli interessi italiani e dovrebbe invece difendere esclusivamente gli interessi dell’Europa come ci è stato ricordato da influenti politici europei?

Pietro Volpi

Lettera 3

Caro Dago, Zelensky in Usa per il Consiglio di Sicurezza Onu: "Fermare Putin, è come Hitler". Lui e Kuleba, invece, sono ormai come Stanlio e Ollio.

Arty

Lettera 4

f 35

Caro Dago, scuola, Mattarella: "Incoraggiare il lavoro degli insegnanti, ridargli prestigio". Come no. Con le sentenze del Tar che ribaltano il giudizio su chi è stato bocciato perché insufficiente in 6 materie?

John Reese

Lettera 5

Caro Dago, esercito Usa "perde" un F-35 in Carolina del Sud: appello agli abitanti della zona per riuscire ad individuare i resti del velivolo. Ma dai. Se uno trova i resti di un jet da combattimento se li porta a casa come souvenir, mica li restituisce.

Spartaco

meme giorgia meloni matteo salvini

Lettera 6

Pensate al dilemma di Dio: sto con Meloni o con Salvini?

Entrambi mi invocano, entrambi mi difendono, entrambi contravvengono ai miei comandamenti, primo fra tutto quello di non nominarmi invano… ma hanno grande visibilità, mi portano “mi piace” e follower, e pazienza se fornicano, o non rispettano quell’idealista di mio figlio (“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato”), che poi mi fido poco anche di questo Matteo…

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Caro Dago, migranti, Elly Schlein chiede una nuova Mare Nostrum europea. Mare Nostrum, Paese vostrum?

Stef

giorgia meloni matteo salvini in versione barbie

Lettera 8

Caro Dago, Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen, "Penso solo ai figli". Queste famiglie gay con "due papà": tanto meravigliose! E poi si sgretolano come le altre...

VL

Lettera 9

Caro Dago, dal Nazareno fanno sapere che «Elly non aveva mai ricevuto così tanto affetto come dopo la puntata di "Otto e mezzo" in cui la Gruber e Giannini l'hanno demolita». Sì, però adesso tutti a chiedersi: è nato prima l'uovo o la Schlein?

Fritz

tiziano ferro Victor Allen

Lettera 10

Caro Dago, inflazione, l'Ocse: "Servono politiche monetarie restrittive". Perché, da un anno a questa parte cosa si è fatto con scarsissimi risultati? Avanti con la testa contro il muro...

Raphael Colonna

Lettera 11

Manuale del politico italiano attuale: imparare a memoria e ripetere sempre: “Io non l’ho interrotta, lei non mi interrompa”, “Non accetto lezioni da Lei su xxx”, “Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani”, “scusate il gioco di parole” (quando sarebbe un bisticcio di parole), “È colpa del Governo precedente se…”, “Per il bene del Paese”, “Io ci metto la faccia”, “Tolleranza zero”, “Combinato disposto”.

Successo assicurato.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

tiziano ferro Victor Allen e i figli

Caro Dago, drogava donne per violentarle e filmarle: arrestato un netturbino di 59 anni. Il classico rifiuto della società.

Dario Tigor

Lettera 13

Gentile direttore D'Agostino, un blocco navale è possibile. Le parole di Sua Eccellenza prefetto Piantedosi. Come vede è fattibile, dove io avevo parlato di stabilire un cordone navale di sicurezza al largo di Lampedusa. Comunque c'è la possibilità di fare qualcosa concretamente, piuttosto che subire passivamente questa valanga umana ed essere travolti. Le soluzioni ci sono, se le si cerca. Altro che chiacchiere ad aria compressa.

Tiziano Ferro divorzia. Divorzi gay??? Ma il mantenimento a chi spetta?

Giuseppe Faso.

ROMA - IN QUATTRO SU MONOPATTINO

Lettera 14

Caro Dago,

Leggendo un sito di informazioni per viaggiatori ho scoperto che nella lista delle dieci città più interessanti nel mondo dal punto di vista architettonico non è menzionata nessuna città italiana (ne' francese, ne', che so, indiana o giapponese ), e che la palma della vittoria va ad una città sconosciuta della Romania.

In altri siti simili si apprende che, fra le località più deludenti al mondo, ci sono Roma, Venezia, Parigi, le piramidi di Giza e via discorrendo.

Aspettiamoci quindi che una fiumana di entusiasti amanti dell'architettura si diriga verso la sconosciuta città rumena per ammirarne le straordinarie costruzioni.

Giovanna Maldasia

vescovo entra in chiesa in monopattino 1

Lettera 15

Caro Dago, in una intervista a Radio1 il ministro dell'Interno Piantedosi ha ricordato che i centri per i rimpatri furono introdotti da un governo di centro-sinistra con la legge Turco-Napolitano. Quindi se il Pd continuasse ad opporsi, rimedierebbe una figura simile al contenuto di una toilette alla turca.

Licio Ferdi

Lettera 16

Caro Dago, monopattini con obbligo di casco, targa, assicurazione, frecce! Come mai non cinture e airbag?

FB

Lettera 17

Caro Dago, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, aprendo la 78esima Assemblea Generale: "Il cambiamento climatico è la minaccia più immediata". A dire il vero, in questi tempi, la minaccia più immediata sembra essere l'imbecillità conformista...

Axel

giorgio napolitano

Lettera 18

Caro Dago, Napolitano, vergogna sul web: haters scatenati sullo stato di salute. Prima danno l'ok per i social e poi si lamentano se alcuni esprimono le proprie disdicevoli opinioni?

Martino Capicchioni

