POSTA! – CARO DAGO, CACCINO PURE SALVINI, MA DOPO CHE HA TOLTO IL CANONE RAI. L'AUTONOMISMO È ARIA FRITTA. IL CANONE È 'NA PIOTTA – GRILLO E LE "BRIGATE DI CITTADINANZA"? SE FOSSE UNA BATTUTA NON FA RIDERE, SE NON ERA UNA BATTUTA FA PAURA… – SE NON MI AVESSERO DETTO DI RISPARMIARE LUCE E GAS, IO AVREI CONTINUATO A TIRAR CINGHIA COME PRIMA.

Lettera 1

Caro Dago

Grillo e le “brigate di cittadinanza” ? Se fosse una battuta non fa

ridere, se non era una battuta fa paura…

Saluti,Usbergo

Lettera 2

Caro Dago,

non sappiamo come finirà il contagio Covid attuale con conseguente mascherine si/no. Visto che mi sono fatto quattro giorni di autobus e treno a Roma spero solo che, per amore della scienza, ne abbiano considerato l'uso effettivo al 50% con buona pace di tutti.

Amandolfo

MEME SU PUTIN E IL GAS

Lettera 3

Caro Dago, se si riesce a far rientrare, in Italia, tale Alessia Piperno, per favore, toglietele il passaporto, così non va a cacciarsi in nuovi guai. Abbiamo abbastanza rogne per conto nostro, senza dover sorbirci anche le sue.

Saluti.

Chips.

Lettera 4

Se non mi avessero detto di risparmiare luce e gas, io avrei continuato a tirar cinghia come prima.

Valter Coazze

Lettera 5

Caro Dago,

NORD STREAM

Usa: "Ci vorrà tempo per sapere cos'è successo al Nord Stream". E quindi il presidente Joe Biden mentiva quando il 7 febbraio, davanti al mondo, disse: "Se la Russia invade l'Ucraina, non ci sarà più un Nord Stream 2"? E in quante altre occasioni ha mentito l'attuale inquilino della Casa Bianca?

Fabrizio Mayer

Lettera 6

Caro Dago,

quattro writers italiani sono stati arrestati nella città indiana di Ahmedabad per avere disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana. L'accusa per loro è di avere danneggiato una pubblica proprietà. Due considerazioni: 1) dove credevano di essere, in Italia dove chiunque fa il c… quello che vuole? 2) importiamo dall’estero le buone pratiche.

Saluti, Usbergo.

LUPI E CINGHIALI

Lettera 7

Caro Dago,

in Polesine sono arrivati i lupi, osservati vari esemplari, altro animale osservato e' lo sciacallo dorato. Trovi la notizia su polesine.it.

Ora ci diranno che facevano parte della fauna del luogo!

Ciao

Giorgio

Lettera 8

Caro Dago,

il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha approvato con un decreto la decisione del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino sulla "impossibilità di condurre negoziati" con il presidente russo Vladimir Putin. Che carino! Ha voluto accontentare subito Papa Francesco...

Licio Ferdi

GAS N ROSES - MEME BY CARLI

Lettera 9

Caro Dago,

"L'esercito ucraino con le sue soverchianti unità blindate è riuscito a penetrare le linee della nostra difesa nell'area dei villaggi di Zolota Balka e Oleksandrivka nella regione meridionale di Kherson, appena annessa da Mosca". Lo ha ammesso il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Ah, bene. Ha telefonato alla Reuters o all'Associated Press?

Maury

Lettera 10

Caro Dago,

caro energia, Eurogruppo: "Impossibile schermare del tutto gli aumenti". Una banda di deficienti che ha iniziato una guerra di sanzioni contro la Russia senza avere un piano o sapere minimamente come difendersi dalle ritorsioni di Putin. Sembrano quei pivelloni che si fanno sorprendere da una tempesta di neve durante una gita in montagna con abiti estivi e senza aver portato con sé alcun indumento pesante.

Maxi

coyote cutee mostra il sedere allo stadio 3

Lettera 11

Caro Dago,

Per dimostrare la profondita' del proprio pensiero in Italia si mostrano le chiappe ,mi sembra che in questo gesto ormai non piu' eclatante ne' originale ci sia tutta l'espressione dello stato attuale della nostra cul-tura (hoops....mi e' scappata così).

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago,

il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto con cui sancisce formalmente l’impossibilità di condurre negoziati col capo del Cremlino Vladimir Putin. Un momento: non sarà mica perché quest'ultimo non ha mai fatto alcun servizio per Vogue?

Ranio

Lettera 13

Dagovski,

caccino pure Salvini, ma dopo che ha tolto il Canone Rai. L’Autonomismo è aria fritta. Il Canone è ’na piotta.

Aigor

elly schlein

Lettera 14

Egregio Dago,

la nuova star della sinistra Elly Schlein ha già ottenuto il primo successo: farci rimpiangere le varie Boldrini, Cirinnà e compagnia predicante.

Cordialità

Sanvic

Lettera 15

Caro Dago,

vladimir putin joe biden ginevra

Lettera 16

Caro Dago,

Russia-Ucraina, Cia: "Putin è con le spalle al muro, può essere pericoloso". Come no. Invece Biden sta messo meravigliosamente bene, in attesa del trionfo alle elezioni di midterm, ed agisce in maniera razionale...

Neal Caffrey

Lettera 17

Caro Dago

Pochi sono andati a vedere il film Bros, delicata commedia gay perche’ pochi ora vanno al cinema. Ma va! Non ci va nessuno perche’, banalmente, queste storielle interessano a pochi/pochissimi.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 18

bros 7

Caro Dago,

il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha difeso la decisione della Germania di imporre uno scudo da 200 miliardi di euro per frenare il prezzo del gas. "Alcuni Paesi già da tempo fanno quello che noi ci siamo preposti di fare per i prossimi anni". Logico. Tutti diventano sovranisti quando c'è da difendere il proprio Paese. Gli unici cretini ligi a seguire le leggi europee siamo noi italiani. Grazie Mario!

Soset

Lettera 19

Caro Dago,

bros 8

gas, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani si è recato alla Camera per incontrare Giorgia Meloni. Non era meglio se si vedevano in pizzeria davanti a una Margherita cotta in forno... a legna?

E. Moro

Lettera 20

Caro Dago, l'Eurocamera approva il caricabatterie unico. Entro il 2024 per i device portatili e il 2026 per i laptop. Bravi. E ci sarà anche l'energia elettrica per ricaricare?

coyote cutee mostra il sedere allo stadio 2 coyote cutee mostra il sedere allo stadio 1

Jantra