Lettera 1

Dagovski polacco,

(Dite a Draghi che) di questo passo, non avremo la pace ma manco l’aria condizionata.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago,

Quindi tutto vero come da te ampiamente anticipato! Pero' che ipocrisia portarsi la nuova fiamma in tribuna ma lontana alcune sedie per mascherare in modo malaccorto! Il re di Roma come l'ultimo dei furbetti! Io non ho mai avuto dubbi:grande calciatore e basta!

Ciao

Giorgio

Lettera 3

Caro Dago, puoi chiedere a Conte quando ci restituirà i 6 miliardi del superbonus finiti a carcerati e truffatori percettori di reddito di cittadinanza? Giusto per sapere.

marco

Lettera 4

Caro Dago, nuovi abbandoni in vista. Conte sta aprendo i Cinque Stelle come una scatola di tonno.

Bobby Canz

Lettera 5

Caro Dago, Grillo si è inventato Conte per rilanciare il M5S, come al solito Peppino non ha capito una mazza e ha rilanciato Di Maio, il Gruppo Misto, Paragone, il PD...tornare a lavorare Conte non ci pensa proprio!

FB

Lettera 6

Caro Dago, gas, il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni: "Nessuna proposta dalla Commissione Ue sul tetto al prezzo". Come dire: "Draghi chieda pure, a noi non ce ne può fregare di meno".

Berto

Lettera 7

Dagosapiens, non è stato mai eccelso, ma per ciò che è diventato il TG1 di Monica Maggioni sarebbe meglio che cambiasse anche il nome: "Sorrisi e CanzoniTV”? “Intimità TV"? “Famiglia Cristiana TV”? “Grand Hotel TV”? “TG Ultimo"?

Vittorio Ubimaggionitgcessat" ExInFeltrito

Lettera 8

Caro Dago, prendere sul serio Conte e i grillini è offensivo per le Istituzioni, per i padri fondatori della Repubblica, per gli elettori...

(firmato Badoglio)

Lettera 9

Caro Dago, Governo, Pd: "Bene dialogo sociale, poste basi per la svolta". E Infatti dopo l'incontro Landini ha detto: "Dal governo niente risposte".

Ulisse Greco

Lettera 10

Caro Dago, Gb, il nuovo leader Tory e nuovo premier sarà annunciato il 5 settembre. Fra 56 giorni, un bel po' di tempo. Boris Johnson si è preso un margine così largo perché prima di lasciare Downing Street spera di riuscire ad organizzare ancora qualche party?

Furio Panetta

Lettera 11

Caro Dago, aiuto, aiuto, arriva il grande caldo! Francamente io non ricordo estati degli anni '70 e '80 con il cappotto...

Axel

Lettera 12

Caro Dago,

come definire le tre persone che in un ospedale di Palermo hanno massacrato di botte un medico, ultimo episodio di una lunga teoria? Criminali, stupidi, cos'altro? Esiste un aggettivo idoneo?

Qualche magistrato ravviserà nel gesto una componente di disagio sociale e peserà le profonde motivazioni di ribellione contro la dittatura dell'orario di passo, condannando il gruppetto ad un paio di buffetti da scontare ai domiciliari con adeguati benefici.

Per lasciare a noi sciagurati cittadini civili un minimo di senso della giustizia, possiamo chiedere la radiazione a vita dei tre dal Servizio Sanitario Nazionale? Basterebbe una leggina bipartisan: assalti un ospedale? Non ci entri più, per curarti trovati uno stregone.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 13

Caro Dago, i fratelli Bianchi sono nullatenenti, i familiari di Willy rischiano di non avere i 550mila euro di risarcimento. Tanta evidenza per un fatto del tutto secondario. L'importante è che gli assassini siano stati condannati all'ergastolo.

Ettore Banchi

Lettera 14

Incredibile!

Ma davvero, Precly, qualcuno potrebbe pensare che il buon Matteo, quando dichiarava (maggio 2014) di aver utilizzato Uber a NY “con un amico” (i maligni dicono fosse il sempre giovane CDB, Yahweh lo tenga in gloria) e di averlo trovato “straordinario”, non fosse spinto solo dal suo straordinario entusiasmo e dalla voglia di rottamare il vecchio (CDB stia tranquillo) che zavorra l’Italia!?

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Dago,

Se veramente il M5S dovesse non votare la fiducia, vuol dire che hanno perso la testa, dimostrando tutta la loro insipienza politica, quella di governo l'hanno gia' dimostrata.

Accade che un movimento di persone prese dalla strada, a caso, solo con consultazioni telematiche, portato alla ribalta da un'abile strategia mediatica, assurga alla maggioranza relativa della settima economia mondiale. E' la democrazia bellezza!! Poveri noi.

MP

Lettera 16

Caro Dago, Onu: "Entro novembre la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi". E tutto grazie alla "storica" sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto?

F.T.

Lettera 17

Caro Dago, leggo le tue notizie (di leggere i giornali ormai non se ne parla) mi convinco sempre di più che politica e finanza sono una sola lobby, dalle guerre agli accordi commerciali. Il lobbysta irlandese Mark Macgann di Uber ha esercitato pressioni su politici di tutto il mondo (compresa l’Italia) per ottenere favori e negoziando accordi con oligarchi russi ora sanzionati…e gli oligarchi di altri stati (sempre oligarchi sono) quando varranno sanzionati?....Bobilduro

Lettera 18

Caro Dago

che fantasia… si torna al linguaggio da prima repubblica… Berlusconi chiede la verifica di maggioranza… torna in mente la vignetta di Forattini ”questa non è very fica”… bei tempi…

Frank Cimini

Lettera 19

Caro Dago, il commento sul Corriere alla foto della premier finlandese Sanna Marin in giacca di pelle, shorts e anfibi: "Sanna rappresenta un futuro possibile: donne al governo, credibili, forti, coraggiose.

Capaci di indossare in pubblico anche gli shorts, quando il contesto lo permette, senza perdere credibilità o autorevolezza. Anzi". Donne "credibili, forti, coraggiose...", "capaci di non perdere credibilità...".

Cioè donne che non sembrano donne, ma con qualità che di solito hanno gli uomini... Poveracci! A via Solferino sono ancora attaccati con i denti ai cliché di una volta quando le donne dovevano dimostrare di non essere "deboli", qualità tipica delle femmine....

Ricky

Lettera 20

Dago,

Lo stupore riguardo ai lavori sottopagati, certi inferiori al redditto di cittadinanza, sa di ipocrisia. Lo sanno tutti che una buona fetta del lavoro privato e' sottopagato e privo di tutele.

Gli 'imprenditori' sfruttando la legislazione in materia, ci marcia legalmente e regolarmente. Il punto e' proprio questo: la legislazione, dietro al 'creiamo lavoro', diamo opportunita', si e' messa in piedi una macchina infernale di sfruttamento, inutile nasconderlo. Magari nelle intenzioni non era cosi, ma e' diventato cosi. Che aspettano a fare qualcosa di serio? O forse sta bene sia cosi?

MP

