POSTA – CARO DAGO, GRANDI STRATEGIE SINISTRE, ELLY SCHLEIN STA CERCANDO UNA KAMALA HARRIS DA CANDIDARE AL POSTO DI VINCENZO DE LUCA IN CAMPANIA? – TRUMP HA GRANDI ELETTORI ANCHE IN GERMANIA? – GOVERNO TEDESCO, VON DER LEYEN: "L’IMPORTANTE È CHE BERLINO MANTENGA LA ROTTA". PIÙ ROTTI DI COSÌ!

Lettera 1

DONALD TRUMP

Caro Dago: uno fa appena in tempo a mandare i suoi guerrieri in guerra che già qualcun altro vuole porre termine alle guerre.

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago, gli auguri di Crosetto a Trump: "Ora la Difesa tocca a noi". Mandiamo soldati in Ucraina per poi chiedere a Zelensky di "difenderli" come abbiamo fatto con Netanyahu per quelli in Libano?

Axel

Lettera 3

la ricetta di mario draghi per l europa vignetta by rolli per il giornalone la stampa

Caro Dago, la vittoria di Trump, Il Fatto Quotidiano: «Non l'hanno visto tornare». Sbagliatissimo! Lo hanno visto talmente bene che per tutta la campagna elettorale non hanno fatto altro che confezionare sondaggi taroccati. L'ultimo a 48 ore dal voto con l'incredibile annuncio che nell'Iowa, stato da sempre repubblicano, la Harris era avanti di tre punti: ha vinto Trump col 13,2% in più!

Ice Nine

Lettera 4

Caro Dago, dopo Meloni anche Schlein ha chiesto udienza a Draghi. Mancano soltanto Conte e Renzi e avremo un nuovo Bettini a dispensare consigli e "formule magiche"...

FB

Lettera 5

Caro Dago, grandi strategie sinistre, Elly Schlein sta cercando una Kamala Harris da candidare al posto di Vincenzo De Luca in Campania?

Piero Nuzzo

Lettera 6

MEME ELEZIONI USA

Caro Dago, Ka-mala tempora currunt per i Nazareni nostrani ed i loro chierici mediatici se non coglieranno il messaggio d'Oltreatlantico e si ostineranno a ritenersi gli unici depositari della Verità. E non basterà neanche Vasco Rossi, come non è bastato il coro di star, starlettes, nani e ballerini aKKamalanti per mettere la sordina a Trump.

Antonio Pochesci

Lettera 7

Caro Dago, contratto degli statali; settimana corta, smart working con buoni pasto, ma la Costituzione "più bella del mondo" non dice che i cittadini sono tutti uguali?

FB

HE'S DON IT - IL NEW YORK POST E LA VITTORIA DI TRUMP

Lettera 8

Dago Europeista,

Germania, Francia e Spagna guidano le sorti dell' Europa. Nei prossimi mesi ci saranno le rispetive elezioni politiche o presidenziali e tutti sanno che le maggioranze attuali, nei tre Paesi, saranno diverse. Auguri alla premier comunitaria un ciaone anticipato a Macron, Scholz e Sanchez. Da noi i Commissari europei sono ancora da nominare dopo le elezioni di giugno. Quindi non saranno per anni espressione delle nuove maggioranze popolar - nazionali. Beati Gli USA che tra presidenziali e medio termine ogni due anni aggiornano almeno Camera e Senato.

Peprig

Lettera 9

Caro Dago, licenziato il ministro delle Finanze, è crisi di governo in Germania. Scholz vuol fare il Netanyahu ma ha già dimostrato di non capire un Katz...

B.Ton

OLAF SCHOLZ

Lettera 10

Caro Dago, Harris dopo la sconfitta: "Accetto il risultato ma le nostre battaglie proseguono". Ma certo, se i condomini sono contenti...

Bug

Lettera 11

Caro Dago, Trump ha grandi elettori anche in Germania?

RPM

Lettera 12

ELEZIONI USA: MATTEO RENZI E KAMALA HARRIS - MEME BY OSHO

Preclaro Dago,

Lettera 13

Lettera 14

Caro Dago, fino a ieri ci siamo fatti i dazi nostri con la Cina, però adesso alcuni protestano perché Trump farà lo stesso con noi. La faccia come il c*lo!

ElF

Lettera 15

DONALD TRUMP DURANTE UN COMIZIO A TEMPE - ARIZONA

Caro Dago,

Tanti adesso nei salotti radical chic tipo Otto e Mezzo si chiedono come mai Trump abbia vinto e che cosa ci guadagni Elon Musk dalla nuova amministrazione Trump. Tanti poi ancora oggi perculano Musk per il pessimo affare fatto con Twitter/X. Ma ragazzi vi rendete conto di chi sono i clienti della sua SpaceX? Sì, esatto sono il governo americano e le varie agenzie spaziali.

Non conosco i bilanci delle società di Musk, ma ad occhio la gallina dalle uova d’oro delle sue società è proprio SpaceX. Trump lo ha definito un genio, ma alle nostre latitudini è una figura piuttosto nota: quella del “Prenditore di Stato”. Con gli appalti che avrà la sua SpaceX da qui in avanti si rifarà del finanziamento alla campagna Trump e la perdita secca della acquisizione Twitter. Non sarebbe l’uomo più ricco del mondo se fosse scemo: cala tre per incassare trentatré. Opinione mia.

Daniel

xi jinping vertice brics 2024 foto lapresse

Lettera 16

Caro Dago speriamo che Trump presidente mantenga la parola ed ottenga la fine delle guerre così questa volta il Nobel della Pace andrà senz'altro a......Kamala Harris per averne "permesso" la vittoria.....

Amandolfo

Lettera 17

Caro Dago, Germania, crisi di governo per il socialdemocratico Scholz. L'Unione Europea si allinea subito alla nuova amministrazione Usa.

Sasha

il discorso della sconfitta di kamala harris

Lettera 17

Caro Dago

“Tu Kamala se vuoi: elezioni !”

Saluti, Usbergo

Lettera 18

Caro Dago, Trump: "Abbiamo fatto la storia". Sì, mentre i dem hanno fatto la comica...

Pop Cop

Lettera 19

Caro Dago, Governo Germania, Von der Leyen: "Importante che Berlino mantenga la rotta". Più rotti di così!

Mes

Lettera 20

Caro Dago, Istat: in Italia oltre 22mila centenari (il 30% in più in 10 anni). Brutti schifosi! E di sicuro pretendono di ritirare la pensione e di usufruire pure delle cure sanitarie...

Greg

Lettera 21

il discorso di joe biden dopo la sconfitta di kamala harris 3

Preclaro Dago,

e poi diciamo che Russia e Cina sono dittature perché non si possono avere idee diverse da quelle governative… ma allora come come dobbiamo considerare l’Europa? sempre “democratica”? Mi sorgono seri dubbi quando leggo che un commissario europeo per l’ambiente e l’agricoltura rischia la bocciatura perché ha idee personali su aborto e LGBTecc contrarie a quelle della vulgata woke che va per la maggiore in quel parlamento… Ma un commissario all’ambiente e all’agricoltura non dovrebbe essere scelto per le competenze specifiche e non se le sue idee (strettamente personali) su ambiti lontanissimi siano conformi o no ai suddetti ambiti lontanissimi...

Asgaqlun

joe biden halloween 2024 3

Lettera 22

Caro Dago, tra i dem americani è tutto uno sgomitare per scendere dal carro della perdente. Perfino la Harris ci prova cercando di ricollocarci il povero rimbam-Biden!

JOE BIDEN MORDE UN BAMBINO - HALLOWEEN 2024

Theo