Lettera 1

Zorro Fiamma e carne - POSTER BY MACONDO

Caro Dago, le carceri italiani sono sovraffollate. Poi leggo che una "signora" ammazza una persona passandogli sopra quattro volte per essere sicura di averla uccisa ed è a casa sua. Dopo trenta anni viene trovato l'assassino di una povera prostituta ammazzata atrocemente con un trapano e il giudice non ritiene di mandarlo in galera. Ma chi è in galera che cosa avrà fatto mai se due che hanno ammazzato sono fuori?

FB

Lettera 2

Caro Dago

A Maria Rosa': facce Tarzan!

Saluti, Usbergo

GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI

Lettera 3

Caro Dago, il rapporto di Mario Draghi sulla competitività? "Bocciaten" da mezza Ue! Ma è ovvio. L'ex governatore Bce darebbe i suoi risparmi in garanzia per chiedere un prestito assieme a un senza tetto?

M.H.

Lettera 4

Caro Dagospia,

Il piano di bilancio? Rimandato! Le nomine Rai? Più avanti! La peste suina? Una bella dormita e passa tutto! Il MES? C'è tempo! La Santanché truffa l'INPS? Aspettiamo la sentenza!

Questo governo sarà certamente ricordato per il suo decisionismo inarrestabile!

Alex

MARIO DRAGHI URSULA VON DER LEYEN - RAPPORTO COMPETITIVITA UE

Lettera 5

Caro Dago

Mi sembra che in pochi abbiano fatto notare la importante perdita di peso di Sangiuliano negli ultimi otto mesi

Ogni brava moglie sa che se il marito perde peso e/o si fa sbiancare i denti, un'amante è in giro

GP

Lettera 6

Caro Dago, "contratto di consenso sessuale". Ecco, era da tempo che sapevo che sarebbe finita così: per farsi una sana trombata in pace, prima bisognerà passare dal notaio.

Verrà anche ripristinata la famigerata IGE (imposta generale sull'entrata) precursora dell'IVA??

Cincinnato 1945

volodymyr zelensky joe biden - meme by osho

Lettera 7

Caro Dago, Russia: "Oltre 100 progetti militari con la Cina nel 2024". Cosa ha detto Stoltenberg? "La Cina deve smettere di aiutare la Russia". Prrr!!!

Bug

Lettera 8

Caro Dago, rimbam-Biden vicino all'ok a Kiev per i missili contro la Russia. Chissà cosa gli ha raccontato Kamala per intortarlo...

Soset

Lettera 9

Caro Dago, sinistre europee: "No a Fitto". Solo occupazioni abusive?

John Doe Junior

trinità dei monti

Lettera 10

Caro Dago, il G7 lavoro prova a disegnare le regole per un'IA che abbia l'uomo al centro. Un'intelligenza artificiale più stupida?

Ugo Pinzani

Lettera 11

Caro Dago, tassi giù dello 0,25%. La Bce usa il taglierino ma ci vorrebbe il machete!

J.R.

Lettera 12

Caro Dago,

Trinità dei Monti ai francesi? Di contro possiamo dire la Gioconda agli italiani.

Nicodemo

Lettera 13

taylor swift annuncia l'endorsement a kamala harris con una foto del suo gatto

Caro Dago, neve di settembre sulle Dolomiti dopo l'estate del grande caldo. Se c'è stato tanto caldo per lungo tempo, il freddo arriva prima. La Natura trova il suo equilibrio da sola a differenza di' quanto vorrebbero farci credere certi pirla che, con il mero obiettivo di fare affari, millantano di possedere le conoscenze e gli strumenti per controllare il clima.

B.Ton

Lettera 14

Taylor Swift convince 338.000 elettori americani a spostarsi verso Biden. Meno dei voti che la Ferragni ha fatto spostare verso Fedez a Sanremo.

Dilettante!!!

Ali

Lettera 15

Caro Dago, Zelensky: "Altri 49 prigionieri ucraini sono tornati a casa". Bene. Da lui sempre buone notizie... Non si capisce come i russi e continuino ad avanzare.

SL

Lettera 16

Carissimo Dago,

luca marinelli

come tutti gli appassionati dei libri di Petros Màrkaris, e del suo commissario Charitos, attendevo con curiosità di vedere la trasposizione televisiva annunciata e andata in onda su Rai 1 il 12 settembre. Dopo soli quattro minuti, tuttavia, ho dovuto spegnere. Ancora una volta, la recitazione non fa il minimo sforzo di caratterizzazione: non che i protagonisti dovessero parlare in greco, ovvio, ma almeno in italiano.

E invece no: sempre e solo romanesco; che è rispettabilissimo e piacevolissimo nei giusti contesti, sia chiaro, ma non se sei greco e stai su un’isola greca, lì i “veniamo qui da diesci anni”, “lo sanno tutti che lavori alla omiscidi di Atàne”, “Non esaggeriamo”, “in Grescia va molto il biologgico” ecc. stridono in maniera davvero fastidiosa (quando i protagonisti stavano a tavola, oltre ai souvlaki e alle melanzane fritte mi aspettavo di vedere arrivare pure una gricia…).

laura morante

Mi sono tornati in mente i terribili precedenti del De Andrè di Luca Marinelli, che parlava come Totti, o, peggio ancora, la Alda Merini di Laura Morante, dove più che nelle osterie sui Navigli milanesi sembrava di essere dai Cesaroni. E mi chiedo: ma coi soldi che prendono, ‘sti attori non possono andare a scuola di dizione? Sarebbe così disonorevole? Mortacci loro...

Pierluigi Milanese