POSTA! – CARO DAGO, SE GIORGIA MELONI DIVENTA PREMIER SPERO VIVAMENTE CHE EMULI NEL BALLO, NEGLI STRUSCIAMENTI E NELL’AMMICCO SEXY LA FINLANDESE SANNA MARIN. I MOVIMENTI, LE ITALIANE, LI FANNO MEGLIO – FONTE DEL WASHINGTON POST: "IN DOCUMENTI SEQUESTRATI A TRUMP ANCHE SEGRETO TRA I PIÙ RISERVATI". AHI AHI AHI... LA RICETTA DELLA COCA-COLA?

Riceviamo e pubblichiamo:

MARIO DRAGHI AL MEETING DI RIMINI

Lettera 1

Caro Dago, Draghi al Meeting di Rimini, la gente urla: "Bravo, grazie Mario!". Porca miseria, se qualcuno vuole pagare anche le mie bollette o la mia spesa... A disposizione!

Sonny Carboni

Lettera 2

Pochi giorni fa ero a Napoli. Ho preso un taxi che dalla stazione centrale mi ha portato ai traghetti. (Tre chilometri circa di percorso). Al momento del pagamento mi sono sentito chiedere 30 euri (30 euri dottò, come sempre). Naturalmente senza scontrini ed in contante.

La tutela che i tassisti chiedono verte a permettere loro di lavorare in nero a prezzi esorbitanti. E’ una vergogna che facciano come gli pare, i tassametri sono ormai attrezzi inutili, sostituiti dall’avidità di personaggi con pochi scrupoli morali. Resta evasione... figurarsi uno straniero che opinione ha di noi. Non vi racconto ciò che mi ha raccontato una coppia in treno, me ne vergono per la mia stupenda Italia.

Luigi Maieron

sanna marin

Lettera 3

Come si fa ad applaudire ad una che dice di aver imparato di più facendo la barista che in parlamento. Anche che fosse ironica, ma come facciamo ad avere dei politici che dicono ste cose. Me la immagino, mentre parla con Sarkozy, weee, sarko te faccio nu caffe ??

Mah

Lettera 4

Era ora! Aspetto con trepidazione che si concretizzi l’idea imprenditoriale di Santoro, che -pare- darà vita a un nuovo giornale, sulle orme di un altro acuto intellettuale, ora in rovina (fisica) il cui “Occhio” ha tracciato un solco nella editoria mondiale!

Giuseppe Tubi

sanna marin scatenata a un party con gli amici 1

P.s. Ricordo anche un certo “10” che in altro ambito (sport) fece furore.

Lettera 5

Caro Dago,

se Giorgia Meloni diventa Premier, spero vivamente che emuli nel ballo, negli strusciamenti e nell’ammicco sexy la finlandese Sanna Marin. I movimenti, le italiane, li fanno meglio.

Saluti, Labond

Lettera 6

Caro Dago,

Letta: «Credo che la cosa peggiore che si possa fare in questo momento è dare segnali di cedimento a Putin». Quindi, niente piano di razionamento del gas, quest'inverno. Riscaldamento a manetta?

Diego Santini

Lettera 7

enrico letta al meeting di cl a rimini

Caro Dago, fonte del Washington Post: "In documenti sequestrati a Trump anche segreto tra i più riservati". Ahi ahi ahi... La ricetta della Coca-Cola?

John Doe Junior

Lettera 8

Caro Dago,

Mattarella a Zelensky: "Mosca brutale, resistenza legittima". E quindi "l'abbaiare della Nato alle porte della Russia" raccontato dal Papa è una fake news?

Cocit

Lettera 9

A Dagospia.

vladimir putin steven seagal

Salvare il salvabile. Vi è ancora qualcuno che pensa che la Russia restituirà volontariamente all'Ucraina quei territori che ha preso con la forza dal 2013 a oggi? Vi è ancora qualcuno che pensa che l'Ucraina sarà capace di riconquistare i territori persi dal 2013 a oggi? Vi è ancora qualcuno che pensa di poter sostenere l'Ucraina a tempo indeterminato, senza dover mai andare a combattere al suo fianco contro i Russi?

Vi sarà pur qualcuno che pensa finalmente a favorire la fine della guerra guerreggiata e poi anche, con il tempo, a raggiungere una pace tra Russia e Ucraina!

Francisco o primeiro.

Lettera 10

Caro Dago,

VLADIMIR PUTIN E IL GAS

il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "L'inverno sta arrivando e sarà dura. Pagheremo un prezzo per il nostro sostegno all'Ucraina. Ma il prezzo che pagheremmo se non avessimo sostenuto l'Ucraina e la Russia vincesse sarebbe molto più alto". E invece quale sarà il prezzo che pagheremo con Putin che vince nonostante il nostro sostegno a Kiev? (Perché è così che sta andando, altrimenti perché gli americani avrebbero ordinato ai propri connazionali di lasciare immediatamente il Paese di Zelensky?). I due prezzi sommati assieme? Avremo ribaltato l'economia mondiale per nulla?

A.Reale

Lettera 11

Caro Dago,

matteo salvini giorgia meloni enrico letta luigi di maio

dopo l'asilo obbligatorio, adesso Enrico Letta propone la maturità obbligatoria. In campagna elettorale è normale che ci sia la gara a chi la spara più grossa (pensioni minime a 1.000 euro, flat tax al 15%, blocco navale anti migranti, ecc.), però mai come in questo caso sarebbe importante sapere cosa ne pensano i principali interessati, cioè i giovani. Capisco che la visione di un docente della "Sciences Po" di Parigi sia leggermente distorta, ma dovrebbe rendersi conto che non tutti hanno predisposizione per lo studio e che tanti (chi per volontà, chi per necessità) non vedono l'ora di finire la scuola dell'obbligo per incominciare a lavorare. Ci sono tanti mestieri che non si imparano sui banchi di scuola, ma con la pratica e il tirocinio, e più presto si incomincia e meglio è.

Gualtiero Bianco

GAS ITALIA

Lettera 12

Caro Dago,

gas, gli stoccaggi italiani superano l'80%. Insomma, siamo quasi in grado di vendere gas a Putin!

Nereo Villa

Lettera 13

Caro Dago,

Draghi: "L'Italia ce la farà con qualsiasi governo". È quello che dico io. Lasciamo che a prendere le decisioni sia Ursula e non se ne parla più.

Camillo Geronimus

Lettera 14

Caro Dago,

caro energia, Germania: in inverno riscaldamenti uffici non oltre 19 gradi. Ma dai, anche col limite a 17 non morirebbe nessuno. Un maglione in più e via. Pensino a quelli che lavorano dal pescivendolo...

mario draghi al meeting di rimini 2

Sasha

Lettera 15

Caro ex Dago,

sei diventato il megafono del megafono.

Sei sempre in tempo per redimersi. Purtroppo non lo farai.

Amen

Paolo Montagnese

Lettera 16

I TRETTRE

“La Stampa”, 24.VIII.2022, pagina 8: tal Luca Bottura (credo si trovi spiritoso, e comunque si sforza di sembrarlo) scrive di Silvio che “dopo la prematura scomparsa di Mirko Setaro, si conferma il più efficace comico vivente uscito dal Drive In”.

Per fortuna Setaro è vivo, al contrario di un altro componente dei “Tretre”, il compianto Gino Cogliandro.

Complimenti comunque a Bottura.

Giuseppe Tubi

PETER GOMEZ

Lettera 17

Gentile redazione,

volevo solo dire che mi dispiace tanto che non sia Peter Gomez il direttore de Il Fatto Quotidiano. Grande spreco

cordiali saluti pb

Lettera 18

Caro Dago, Covid, la Casa Bianca prepara la campagna per la quarta dose Usa di vaccino. Brillante idea. Se a consigliarla sarà Joe Biden in persona, avrà la stessa efficacia dei consigli di un marziano apoena giunto sulla terra. Ormai nemmeno quelli del suo partito vogliono avere a che fare con lui!

Max A.

Lettera 19

Caro Dago,

conferenza stampa di sanna marin

la premier finlandese Sanna Marin - finita nell'occhio del ciclone per una serie di video non di carattere culturale o umanitario - non sembra molto intelligente. Rivendica il diritto a divertirsi come tutti quelli della sua età. Ma c'è un piccolo particolare: gli altri della sua età non guidano il Governo, non sono chiamati a rappresentare con decoro tutta la Finlandia. E poi quale età? Non è mica un'adolescente. Ha trentasei anni suonati. Gli ormoni dovrebbero essersi dati una calmata da un pezzo.

SdA

Lettera 20

le amiche di sanna marin in topless

Caro Dago, il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "L'inverno sta arrivando e sarà dura. Pagheremo un prezzo per il nostro sostegno all'Ucraina. Ma il prezzo che pagheremmo se non avessimo sostenuto l'Ucraina e la Russia vincesse sarebbe molto più alto". E invece quale sarà il prezzo che pagheremo con Putin che vince nonostante il nostro sostegno a Kiev? (Perché è così che sta andando, altrimenti perché gli americani avrebbero ordinato ai propri connazionali di lasciare immediatamente il Paese di Zelensky?). I due prezzi sommati assieme? Avremo ribaltato l'economia mondiale per nulla?

A.Reale

sanna marin balla con sabina sarkka sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki 2 sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki sanna marin balla con sabina sarkka