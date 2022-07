POSTA! – CARO DAGO, TUTTI AL CENTRO. È LA NUOVA PAROLA D'ORDINE DEI VARI CALENDA, RENZI, TOTI, SALA, MASTELLA, DI MAIO! TUTTI CON LA MAGLIA NUMERO 10 A DIRIGERE IL GIOCO. E LA FASCIA DI CAPITANO LA SORTEGGIAMO CON LA MONETINA? NON HANNO TIFOSI, CIOÈ VOTI, PER CUI POTREBBERO GIOCARE ANCHE A PORTE CHIUSE – MARIO DRAGHI: “NON CI SARÀ UN SECONDO GOVERNO DRAGHI”. NEL SENSO CHE IL PRIMO NON AVRA' MAI FINE! FANTASTICO!

MARIO DRAGHI 1

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Mario Draghi: «Non ci sarà un secondo governo Draghi». Nel senso che il primo non avra' mai fine! Fantastico!

Felice Antonio Vecchione

Lettera 2

Caro Dago, che combinazione! Il Covid riparte alla grande in piena estate - quando mai era successo prima? - proprio nel momento in cui milioni di dosi di vaccino sono in scadenza... Come diceva Andreotti? "A pensar male si fa peccato ma spesso s'indovina"...

Piero Nuzzo

Lettera 3

aggressione con coltello 4

Caro Dago,

a Napoli una bambina di 12 anni, in giro da sola all'una e mezza di notte, è stata sfregiata al volto con un coltello dall'ex fidanzato sedicenne. Ma c'è almeno un particolare di questa notizia che non sia assolutamente intollerabile?

Gualtiero Bianco

Lettera 4

Caro dago tu che sai tutto... come faccio a prenotarmi per la quinta dose?????????

grazie buon lavoro.

Matteo Meneguz

Lettera 5

CONTE DRAGHI

Caro Dago, "Non c'è governo senza M5s". Il premier esclude un bis: Eh certo. Draghi non ripete, come Paganini. Peccato che il Nostro non sia né un virtuoso del violino né della politica, come tutti possono constatare.

Gildo Cervani

Lettera 6

Caro Dago

sembra che l'unica occupazione (o preoccupazione) dei partiti è il "calcolo elettorale".

Ma questa gente non ha ancora capito che stanno in Parlamento e al Governo per legiferare, amministrare, far progredire il Paese e non per fare ogni santo giorno il conto di quanti voti guadagnano o perdono nei sondaggi?

Lorenzo B.

il piano per la quarta dose

Lettera 7

Caro Dago, previsto un flop per la quarta dose di vaccino. Eh sì, perché lo scherzo è bello quando dura poco. E con la salute delle persone è meglio non scherzare. Se dici "vaccino' la gente si aspetta, dopo un paio di dosi (così insegna la Scienza), di ritrovarsi immunizzata. Non di dover assumere dosi a gogò come si trattasse di un'aspirina!

Samo Borzek

Lettera 8

renzi calenda

Caro Dago, tutti al Centro. E' la nuova parola d'ordine dei vari Calenda, Renzi, Toti, Sala, Mastella, Di Maio e, dato che siamo in tempi di Calciomercato..chi ne ha più ne metta! Tutti vogliono giocare a centro campo, tutti con la maglia numero 10 a dirigere il gioco.

E la fascia di capitano la sorteggiamo con la monetina? E soprattutto: chi rincorre gli avversari a recuperare palloni come i mediani di una volta? Non hanno tifosi, cioè voti, per cui potrebbero giocare anche a porte chiuse, magari in in un campetto spelacchiato a cinque di periferia o tutt'al più alla Playstation. Eppure si illudono di schierarsi impettiti a centro campo a Wembley mentre alto risuona l'inno della Champions!

Antonio Pochesci

Lettera 9

Caro Dago, il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task-force per tutelare il diritto delle donne all'aborto. Sarà guidata dal viceprocuratore generale Vanita Gupta e si occuperà di vigilare su "governi e leggi locali che minacciano i diritti delle donne". Quindi nel tipico stile Biden: tanto fumo e poco arrosto. O meglio: tanto fumo e poco... aborto.

Mario Canale

Lettera 10

VLADIMIR PUTIN E IL GAS

Caro Dago, Draghi sul gas russo: "L'Italia non si può più trovare in una situazione di dipendenza geopolitica strategica. Non è accettabile. Ci siamo mossi molto rapidamente". Velocissimi! Pare che già dal prossimo inverno resteremo senza riscaldamento...

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, notizia shock, Giorgino lascia il TG ma non la RAI. Lo capisco, mica vorrà mettersi a lavorare alla sua età...

FB

Lettera 12

cinghiale in spiaggia a sturla

Caro Dago, Liguria, cinghiali sulle spiagge, abbattimenti previsti dalla legge. È buffo! D'estate, quando si va al mare, di solito, più che i cinghiali - anche se non mordono ma fanno molto di peggio - verrebbe da abbattere certi altri bagnanti... Ma manca la legge...

E.S.

Lettera 13

Caro Dago

Dagli atti di indagine di Brescia emerge che in procura a Milano litigavano anche sul diritto a mettere l’auto nel cortile del palazzo… raffinati dibattiti giuridici.

Franck Cimini

Lettera 14

Draghi se ne è uscito col dire che "siamo pronti" con le nostre forze armate in caso di necessità. Adesso è al livello di Conte di cui ricordero' finchè vivo il suo "siamo prontissimi", con la sua vocetta nasale e ingozzata, a reti unificate, quando stava per arrivare la piu' grande e malgestita tragedia sanitaria degli ultimi 100 anni.

Saluti

BLUE NOTE

Lettera 15

marzo 2013 bersani in streaming con crimi e lombardi

Caro Dago, ricordiamo tutti come fu spernacchiato Bersani in diretta streaming dai grillini (unica diretta e unico politico spernacchiato). Ora in TV il prode Bersani tesse le lodi di Conte e della banda grillina...una sorta di Sindrome di Stoccolma? Ah saperlo!

FB

Lettera 16

Buongiorno,

siamo all'assurdo: lo stesso Bergoglio ammette che le "dimissioni" di Benedetto XVI sono poco chiare, dimenticando il noto detto canonico: papa dubius, papa nullus.

Un terribile autogol. Ma ugualmente si serve dei tradizionalisti nemici di papa Benedetto per tentare una impossibile exit strategy.

AC

Lettera 17

Caro Dago, sta tornando il terrorismo di stato sul Covid-19. C'è una pressione esagerata e inspiegabile per inoculare la quarta dose di vaccino. Ma perché bisogna fare questo ennesimo richiamo quando è noto a tutti che i vaccini attuali non hanno effetto contro le varianti Omicron e che il vaccino specifico sarà forse disponibile da ottobre? Non è che vogliono consumare gran parte delle scorte che da qui a qualche mese verrebbero gettate via?

Il Gatto Giacomino

Lettera 18

recep tayyip erdogan joe biden boris johnson

Biden sostiene che il 92 per cento degli elettori democratici vorrebbe

che lui si ricandidasse.

Non saprei da dove possa aver tratto una tale e, diciamolo, certamente

azzardata percentuale. È probabilmente più facile che gli abbiano fatto

uno scherzo al gobbo. È sicuro tuttavia, non credo possano sussistere

dubbi in proposito, che lo desideri il 100 per cento degli elettori

repubblicani. Beininteso non trascurando, in subordine, Kamala Harris.

Franco Baldussi

Lettera 19

Dago Imparziale,

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

Andrea Agnelli sfila la moglie al suo migliore amico, basta una piccola gossippata e poi tanta ma tanta benevolenza, ed è giusto nel nome della privacy degli attori delle vicende e per proteggere i numerosi figli messi al mondo. Totti e Ilary si lasciano ? Gajarda l'ironia: dalla maglietta " 6 unica " a " c'ho n'artra ! "ma paginate a partire dalla prima pagine con momenti di puro gossip, invenzioni, retroscena e amanti presunti, il tutto sta facendo scattare la famosa reazione fisiologica .... " e sti cazzi!".

saluti

Maurizio Rizzo

Lettera 20

Caro Dago, il Fmi taglia le stime di crescita per gli Stati Uniti. Dopo il +5,7% del 2021 la crescita è attesa rallentare al 2,3% nel 2022 e all'1,00% nel 2023. E anche Biden, come l'Ue, passa all'incasso. Per aver trasformato una guerra regionale tra Russia e Ucraina, in una guerra economica globale che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Si può essere più stupidi di così?

Max A.

Lettera 21

francesca verdini matteo salvini 1

Caro Dago, Salvini: "A Draghi non mandiamo letterine ma chiediamo uno scostamento di bilancio". Attento! Che per far contenta Bruxelles il premier potrebbe decidere di "scostarlo" dalla parte sbagliata...

Federico

Lettera 22

Caro Dago, Covid, l'Oms ai governi: "E' ancora emergenza, valutare il ripristino delle restrizioni". È una cosa assai strana. Le due precedenti estati, quando c'erano zero vaccinati (2020) o molte meno persone vaccinate di adesso (2021), sono filate via lisce, senza grossi problemi. Quest'anno, dopo miliardi di dosi di vaccino somministrate, invece, siamo in allarme già nella prima metà di luglio. A questo punto siamo confusi. Non sapremmo dire se funzionano meglio i vaccini contro il Covid o le sanzioni a Putin contro la guerra in Ucraina... In che mani siamo?

Lidiano Pretto

Lettera 23

NOEMI BOCCHI

Caro Dago, Usa, l'inflazione a giugno sale del 9,1% in un anno: ai massimi dal 1981. E vai Sleepy Joe! Certo non si può dire che abbia dormito...

Oreste Grante

Lettera 24

Caro Dago in mezzo a tante preoccupazioni per la separazione di Totti grazie al settimanale CHI apprendiamo una buona notizia: il nuovo amore è appassionata di Padel! Immaginate lo sconforto se si fosse innamorato di una con passioni fuori moda...

Amandolfo

Lettera 25

Caro Dago, Carlo Bonomi ha incontrato Mario Draghi e ha una sola risposta sul salario minimo “scassa i contratti”. Bonomi con i suoi alleati di Confindustria è la stessa persona che ha incontrato Zelensky e gli ha promesso di ricostruire una parte dell’Ucraina, con salari da fame agli addetti ai lavori e lucrando poi al massimo sulla vendita, peggio degli oligarchi russi…

Bobilduro

