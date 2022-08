POSTA! – DOVENDO CAMBIARE NOME AL PARTITO, DI MAIO PENSA A “IMPEGNO CINICO” – LE CANDIDATURE: DALLA TRAGEDIA GRECA ALLA SATIRA LATINA, DALLA TOGATA ALLA COMMEDIA ELEGIACA, DAL DRAMMA PASTORALE AL TEATRO DELL'ASSURDO. TANTI ATTORI PER POCHI RUOLI. CI SARÀ DA DIVERTIRSI

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

Dago,

i trapper jordan jeffrey baby e traffik rapinano un uomo a carnate2

le violenze giovanili preoccupano molto e cominciano a condizionare la vita sociale. Oramai quasi sempre spuntano coltelli ed accoltellati. Il prossimo passo saranno le pistole, come tra le gang americane. Dobbiamo proprio importare tutto da loro?

MP

Lettera 2

Caro Dago,

ma chi fa la spesa e paga le bollette a Letta il partito? Per lui ius scholae, matrimonio egualitario, cannabis, sono le vere priorità degli italiani, altro che inflazione, crisi energetica, lavoro, tasse ed altre fesserie del genere...ma persone serie che vogliono fare politica in Italia proprio non ci sono, e ci rifilano questi scappati di casa?

FB

Lettera 3

Caro Dago,

Letta: “Renzi e Calenda sono abituati a fregare il prossimo”

calenda letta

Ma se Letta sapeva che Calenda non era affidabile perché mai ha fatto un accordo con lui ?

Calenda sarà forse abituato a fregare il prossimo ma Letta è stato sicuramente molto ingenuo facendo un accordo con una persona che sapeva inaffidabile.

Inaffidabile uno e ingenuo l’altro?

Pietro Volpi

Lettera 4

Caro Dago,

grandissima Mamma Rai.

LA BORRACCIA DI ENRICO LETTA CON SCRITTA BELLA CIAO

Mentre a noi poveri umani (dai cardinali ai generali, dai bancari ai notai, dai professori universitari agli artigiani più brillanti , ecc ecc) vispi e arzilli o rincoglioniti dalla nascita non importa, tocca andare in pensione - con orrida generalizzazione - a settant'anni o giù di li, ai suoi concede anche più di vent'anni di comporto sull'attaccamento al loro ... dovere.

In fondo andare in pensione è un po' come cominciare a morire: che invidia.

Cincinnato 1945

Lettera 5

Caro Dago,

la Direzione nazionale del Pd ha approvato le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni. La riunione, convocata e slittata più volte nel corso della giornata di Ferragosto, si è conclusa poco prima dell'una di notte. Non senza polemiche e malumori all'interno del partito. E ci sembra di vederli, mentre litigano ferocemente per farsi da parte e lasciare il posto al collega, perché prima di tutto viene "il bene del Paese"...

Bug

perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 3

Lettera 6

Caro Dago, Trump accusa Fbi: "In perquisizione mi hanno rubato tre passaporti". Fossimo in lui ci preoccuperemmo più per le cose che hanno "portato" che di quelle che hanno sottratto...

D.H.

Lettera 7

Esimio,

posso permettermi di consigliare al povero Brumotti -che prende botte e pistolettate ovunque si trovi, in Italia e all'estero- di andare la prossima volta in vacanza direttamente nella Striscia (!) di Gaza?

A questo punto, fai le cose al massimo!

Con solidarietà e simpatia.

Lettera 8

salman rushdie

Egregio Dago

tu segui tutti i media nazionali ed esteri. Hai per caso registrato una qualche dichiarazione di condanna per il tentato omicidio di Rushdie da parte di qualche rappresentante di quella che viene sempre definita "una religione di pace" ?

Cordiali saluti

Sanvic

Lettera 9

Caro Dago,

il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, positivo al Covid: "Mi sto curando con la pillola Paxlovid". Dopo che si è vaccinato con quattro dosi! Ma non prova un leggerissimo senso di imbarazzo?

Furio Panetta

trump e xi a mar-a-lago

Lettera 10

Caro Dago,

Usa, barricate a protezione delle sedi Fbi dopo aumento minacce online. Se non si fossero messi a far politica e avessero continuato a fare il loro mestiere, nessuno li avrebbe minacciati. Ma se inizi ad occuparti di cose che non sono di tua competenza, come chi dovrebbe essere il prossimo inquilino della Casa Bianca... Ah, beh... Allora devi aspettarti una reazione: agli elettori non piacciono gli intrallazzi.

Pat O'Brian

Lettera 11

Stimabile Dago,

ROBERTO SCARPINATO

Giuseppe Conte, consapevole del livello culturale dei grillini, intende inserire nelle liste dei candidati anche l’ex pm Roberto Scarpinato.

Del togato sono passare alla Historia alcune chicche, tipo: «Chi conosce la storia occulta dell’Italia e la potenza delle grandi strutture criminali, sa che non è azzardato, né frutto di un cupo pessimismo antropologico, ritenere che la situazione attuale ricorda… quella che venne a crearsi in Cile negli anni Ottanta, conclusasi tragicamente con la fine del presidente Allende».

Il golpe, lo sa anche Toninelli, avvenne l’11 settembre 1973.

Lo stesso togato spedì un avviso di garanzia all’Altissimo, in un conato sociologico pubblicato da MicrOmega, sotto il titolo («Dio dei mafiosi») ed un sottotitolo tra il blasfemo e l’antisemita («Per una ‘teologia’ di Cosa Nostra. L’etica adattata alla logica di una sola grande ‘famiglia’, dove si può uccidere perché si obbedisce a ordini superiori. Una piramide che vede nel Dio del Vecchio Testamento l’ultimo - e il più terribile – dei padrini»).

Per la verità, alla fine dell’articolo-saggio, Scarpinato individua nel cattolicesimo un’altra incubatrice della mafia.

Giancarlo Lehner

credo lo slogan di salvini

Lettera 12

Esimio Dago,

"Credo" è lo slogan scelto da Salvini per la sua campagna elettorale. Se la Lega dovesse scendere sotto il 10%, si prepari a recitare il "De profundis"...

Bobo

Lettera 13

Vedi, Precly, cosa significa “aver fortuna”!?

Muore, vegliardo ricchissimo e decano dei giornalisti, ma Mario si dimette lo stesso giorno e gli soffia tante, tantissime pagine di ricordi commossi e di peana osannanti; muore Piero, quasi altrettanto vecchio e ricco, sempre decano dei giornalisti (ma quanti ne hanno, di “decani”?) e siccome non c’è altro di cui scrivere (calcio a parte), alè: paginate su paginate, ricordi, aneddoti, rimpianti e cordogli.

Giuseppe Tubi

luigi di maio bruno tabacci

Lettera 14

Dagovski polacco,

Dovendo cambiare nome al partito, Di Maio pensa a “Impegno Cinico”.

Aigor bosniaco

Lettera 15

Le candidature: dalla tragedia greca alla satira latina, dalla togata alla commedia elegiaca, dal dramma pastorale al teatro dell'assurdo. Tanti attori per pochi ruoli. Ci sarà da divertirsi.

Signoramia

Lettera 16

Caro Dago, la senatrice uscente Monica Cirinnà esclusa dalle liste di collocamento in Parlamento del Pd.Sotto sotto anche Enrico Letta non ne può più del ddl Zan e di tutte le porcherie simili.

J.R.

MONICA CIRINNA' E IL CARTELLO 'DIO-PATRIA-FAMIGLIA VITA DI MERDA'

Lettera 17

Caro Dago, vaiolo delle scimmie, in Italia i casi aumentano e arrivano a 662. Forse perché agli italiani piace scimmiottare gli altri?

F.T.

Lettera 18

Caro Dago,

debito pubblico, a giugno nuovo record: +11 miliardi a quota 2.766 miliardi. Draghi non vuole andarsene senza aver completato il lavoro...

Nino

AGENDA DRAGHI MEME mario draghi 5 mario draghi 1 MARIO DRAGHI MEME BY ANNETTA BAUSETTI mario draghi by istituto lupe