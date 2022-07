POSTA! – ESIMIO DAGO, CONTINUA IL CORTEGGIAMENTO DI ENRICO LETTA A CARLO CALENDA. CHISSÀ SE PER CONVINCERLO AD ACCETTARE IL “FIDANZAMENTO” LO GUARDERA' CON GLI “OCCHIONI DELLA TIGRE” – MI VIENE UN TERRIBILE DUBBIO: MA SE DOVESSERO VINCERE I NEO FASCISTI PUTIN CI DENAZIFICHEREBBE? - DITE A LETTA CHE NEL 2022 FA MENO PAURA UN NUOVO FASCISMO DI UN NUOVO CATASTO

Lettera 1

Caro Dago,

Si può dire, almeno su questo fragoroso sito, che l'opposizione all'idea "Meloni Premier" anche da parte dei suoi compagni di cordata è assoluto antifemminismo di basso rango condito con invidia verde e piccineria maschile ?

Basta guardare (se si ha lo stomaco) i compagni di cordata!

E io provo a dirlo, anche se non la voto.

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Ma Gelmini Carfagna Brunetta sposteranno voti? Loro hanno “appeal” (e un qualche “potere") quando sono (erano) con Berlusconi. Con tutto il rispetto, ma chi dice: “Voterò la lista X perché lì c’è la Gelmini”?

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Caro Dago,

ogni volta che desidero farmi una risata rivado a leggere le dichiarazioni di Bettini e Zingaretti su Conte "federatore della sinistra".

Chissà se quei due geni si stanno rendendo conto che il loro "idolo" non riesce nemmeno a federare il suo movimento, dove ognuno va per conto suo, e tutti (tranne lui) hanno la ricetta per risalire la china, Di Battista, Taverna, Turco, Crippa...ovviamente tutte diverse tra loro.

FB

Lettera 4

Esimio Dago,

continua il corteggiamento di Enrico Letta a Carlo Calenda. Chissà se per convincerlo ad accettare il "fidanzamento" lo guarda con gli "occhioni della tigre"...

Bobo

Lettera 5

Dago darling,

recentemente Draghi è stato in Algeria per avere più gas dal grande giacimento di Hassi R Mel a 600 km a sud di Algeri. Tradizionalmente l'Algeria è sempre stata alleata dell'Unione Sovietica e si suppone che ora lo sia della Federazione Russa. Per non comprare gas dalla Russia, lo si compra da una sua "alleata"! I soliti giri di valzer "à l'italienne", Ossequi

Natalie Paav

Lettera 6

Giorgia Meloni e FdI non saranno bloccati da Goldman Sachs, dal Pd sempre più pariolino, dal badogliano Tajani, dalla Lega col Po in secca, tantomeno dagli apostati erranti Brunetta, Gelmini, Carfagna. Saranno impantanati dalla magistratura di lotta e di governo, che ha a disposizione dossier mai chiusi: dai casi di Ettore Majorana, Federico Caffè, Alois Estermann, sino ai delitti di via Poma a Roma e di Santa Gertrude a Bolzano.

Male che vada, archiviato Rampelli, sospettato dell'enigmatico matrimonio Silvio-Marta, si troverà pur sempre un pm "democratico" lesto ad accusare Giorgia per lo scandaloso scisma Totti-Blasi.

Giancarlo Lehner

Lettera 7

Caro Dago,

mi viene un terribile dubbio: ma se dovessero vincere i neo fascisti Putin ci denazificherebbe?

Saluti

LB

Lettera 8

Caro Dago

la vicenda del panettiere di Napoli taglieggiato un tanto al kg. dalla camorra è emblematica di una Italia che, in tante realtà territoriali, è tuttora una giungla infestata solo di belve feroci. Alla faccia dei partiti che pensano che il più urgente problema dell'Italia sia di liberalizzare le canne: confondere la gente con finte battaglie "progressiste" per ignorare i veri problemi che non sanno risolvere

Lorenzo B.

Lettera 9

Caro Dago

Qualcuno avvisi i sigg.Giannattasio e Chiale del Corrierone che se Calenda Vuole candidare Letizia Moratti a governatrice della Lombardia sono c… suoi. Non essendo lui un referente del CDX ma solo una banderuola senza arte ne’ parte puo’ dire quello che vuole. Noi lombardi del CDX,la grande maggioranza della popolazione della regione Locomotiva del Bel Paese abbiamo gia’ scelto Fontana.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 10

Caro Panarari,

se tu fossi romano sapresti che nessuno di noi direbbe mai "CE NE STANNO" ma solo "CE STANNO" o meglio ancora "CE SO' ". Diciamo che come difesa la sua è stata piuttosto sgangherata. Inoltre a Roma si dice (o se dice) puRciari e non puLciari. Così, pour parler...

Tanto dovevo, un caro saluto ai pupi.

Christian

Lettera 11

Dagovski (polacco),

(Dite a Letta che) nel 2022 fa meno paura un nuovo fascismo di un nuovo catasto.

Aigor (bosniaco)

Lettera 12

Caro Dago,

scherzi del troppo caldo. Vilipendio della religione cattolica per il prete bagnante che ha detto messa sul materassino. E un papa con le penne da indiano, invece no?!

Cincinnato 1945

Lettera 13

Dago Super Conosciuto,

"fonti ufficiali del Dipartimento di Stato” ovviamente USA: ti risulta che siano in contatto riservato e discreto con un signore di quasi 90 anni già italiano ora felice ospite in una villa ampia ed arzilla in quel di Saint Morirz con abbinata nazionalità elevetica ?

saluti

peprig

Lettera 14

Caro Dago,

Don Mattia Bernasconi, il prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano che ha celebrato messa in mare a Crotone, risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Crotone, che ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica in località Alfieri su un materassino gonfiabile. D'estate non sanno come passare il tempo?

FT

Lettera 15

Caro Dago,

sindacati: "Il governo studia anticipo rivalutazione delle pensioni". Così, invece dei 200 euro del bonus, se la caveranno con poche decine di euro al mese a ciascun anziano.

Soset

Lettera 16

Caro Dago,

siccità, Arpa Emilia-Romagna: "Mai così poche piogge dal 1961". E quindi 61 anni fa c'era già il riscaldamento globale. Perché non dissero nulla?

Marino Pascolo

Lettera 17

Caro Dago,

caldo, a luglio Mediterraneo 5 gradi sopra la media: è record. Ottimo! Così tra qualche anno ci cucineremo gli spaghetti e non avremo più bisogno del gas di Putin.

Fabrizio Mayer

Lettera 18

Caro Dago,

Usa, giovedì colloquio telefonico tra Biden e Xi Jinping. L'Occidente è nelle mani di chi passerà i foglietti a Sleepy Joe. Speriamo siano quelli giusti.

Gary Soneji