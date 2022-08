POSTA! – CARO DAGO, ANDREA CRISANTI: “SONO ISCRITTO AL CIRCOLO DEL PD DI LONDRA DAL 2016. HO PASSATO 35 ANNI ALL'ESTERO E HO INCONTRATO CENTINAIA DI ITALIANI CHE PORTO NEL CUORE”. CON QUESTO VUOL LASCIARE INTENDERE DI ESSERE ANCHE CARDIOLOGO? – ELEZIONI O UFFICI DI COLLOCAMENTO DI MOGLI, MARITI, FRATELLI, AMANTI E PARENTI VARI? VEDI CHE I BISTRATTATI "NAVIGATOR" PER COMPORRE LE LISTE SONO INDISPENSABILI. VUOI VEDERE CHE QUESTI POSTI QUI NON LI RIFIUTANO?

Lettera 1

Caro Dago,

Ucraina, in vigore divieto d'ingresso dell'Estonia per turisti russi. Fa nulla. Meno male che c'è la possibilità di consolarsi guardando il famoso servizio su Vogue di Zelensky e Signora. Non è come ammirarli dal vivo ma l'effetto "Reali d'Inghilterra" è comunque assicurato!

M.H.

Lettera 2

Caro Dago,

Nba, Lebron James prolungherà fino al 2025 con i Lakers per 97 milioni di dollari. Un chiaro caso di discriminazione. Come mai un solo nero viene ricoperto d'oro mentre i suoi fratelli in Africa non hanno di che sfamarsi? Il campione mandi una "Piccola Piuma" a rifiutare l'ingaggio per protesta che vediamo se qualcuno ha il coraggio di insultarla e fischiarla...

Berto

Lettera 3

Caro Dago,

presidenzialismo, Letta: "È un gravissimo errore, lo combatteremo". Il segretario Pd ridicolo oltre ogni limite. Ne parla come se si stesse ipotizzando di reintrodurre la monarchia. Forse si è fatto contagiare dalla sinistra francese. Quando il semipresidenzialismo venne introdotto oltralpe, i sinistri continuarono a delirare finché non venne eletto uno dei loro, François Mitterrand. Da allora il sistema è diventato "valido"... È ipitizzabile che da noi succeda lo stesso.

Tas

Lettera 4

Caro Dago, elezioni o uffici di collocamento di mogli, mariti, fratelli, amanti e parenti vari ? vedi che i bistrattati "navigator" per comporre le liste sono indispensabili nella politica italiana.

L'offerta questa volta vede una paga molto più buona; il lavoro è scarso e non importa nemmeno dimostrare di essere capaci di fare qualcosa. Si mangia bene ed è tutto gratis, compreso il parrucchiere.

Vuoi vedere che questi posti qui non li rifiutano?

Cincinnato 1945

Lettera 5

Un capolavoro di strategia, caro Dago, quello architettato da Monsieur Henri, le professeur dell'école parisienne. Come Priore della confraternita del Nazareno ha cacciato dal Tempio i suoi fedeli per accogliere a braccia aperte gli apostati di San Silvio da Arcore, pellegrini delle Sette Chiese: Bonino-Casini ( ottant'anni anni sugli scranni). Un duo che, se non vi entra, il Parlamento deve chiudere i battenti: basta quindi un'incipriata o meglio un maquillage e la coppia vintage si trasforma d'incanto in icona della nouvelle vague.

Antonio Pochesci

Lettera 6

Caro Dago,

si prevede un raddoppio dei costi dell' energia per gli italiani gia' stremati da un andazzo dell'economia non proprio brillante.

Il governo dell'uomo della provvidenza esaltato da tanti partiti ,validamente coadiuvato da ministri geni della diplomazia che esternavano le loro opinioni personali insultando Putin, ha ottenuto lo splendido risultato di metterci tutti in ginocchio:privati ,aziende e industrie.

Fra le conseguenze dei tempi grami che ci aspettano ci sarà' anche la Nouvelle Famosa Cucina Italiana ,che dovra' riciclarsi in versione "tutto crudo".

Infatti :chi potra' permettersi di cucinare i nostri meravigliosi sughi ,spezzatini ,intingoli e torte con i costi di gas e luce?

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Esimio Dago,

sentenza della Cassazione: "In un rapporto di lavoro si deve lavorare, altrimenti si viene licenziati, ma solo se l'azienda provvede a farlo sapere a tutti e in maniera ben visibile". Se lo stesso principio viene applicato anche alla scuola, c'è solo una spiegazione alla scarsa preparazione degli studenti italiani: devono essersi dimenticati di far sapere a tutti (e in maniera ben visibile) che, se non si studia, si viene bocciati...

Bobo

Lettera 8

Dagovski polacco,

(Dite a Brugnaro che) sul Canal Grande una surf da 8 kg è un’idiozia, una nave da 230.000 tonnellate è un crimine.

Aigor

Lettera 9

Caro Dago,

non si può dar torto a Berlusconi quando sostiene che le sentenze di assoluzione non dovrebbero essere appellabili. È un semplice principio di civiltà giuridica, come lo è il cosiddetto "ne bis in idem", cioè il divieto di riprocessare qualcuno per lo stesso reato per cui sia già stato assolto (tipo: processo Ruby bis, Ruby ter, Ruby quater, ecc.). C'è solo un aspetto che Berlusconi non ha considerato, pur conoscendo ormai bene la magistratura italiana: quanti processi (soprattutto se l'imputato fosse un "nemico" politico) finirebbero con un'assoluzione in primo o in secondo grado? Nessuno!

Gualtiero Bianco

Lettera 10

Eh vabbè, anche mr. “ma va là” se ne è andato.

Era simpatico, anche se riportava alla mente l’azzecca-garbugli di Manzoni (per carità, non chiamatelo così).

Giuseppe Tubi

Lettera 11

Caro Dago,

Crisanti: “Se ci fosse stato Salvini al governo i morti sarebbero stati 300.000 al posto di 140.000”.

Domanda 1: L'ha saputo dal mago Otelma o l'ha letto lui personalmente nella sua provetta di cristallo?

Domanda 2: In Svezia, dove non mettevano neppure la mascherina, come mai ci sono ancora degli svedesi vivi ?

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago, via a trattative formali per iniziativa commerciale Usa-Taiwan. Ma Biden non ce la fa proprio a darsi una calmata e a rinunciare, per un giorno, a seminare zizzania in giro per il mondo?

Ugo Pinzani

Lettera 13

Dagosapiens,

quel figlio di Putin di un Medvedev ci dice che alle urne dovremmo punire per la loro evidente stupidità i nostri governanti. E noi il 25 settembre dovremmo fargli un favore togliendogli Draghi dalle balle e mettendo al suo posto Meloni o Salvini?

Vittorio Masiamoscemi ExInFeltrito

Lettera 14

Caro Dago,

Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Consentiamo ai positivi di poter uscire indossando la mascherina. Molti altri Paesi l’hanno già fatto da tempo. Se ci sarà una nuova fiammata di contagi a settembre (molto probabile) e non si cambieranno le regole della quarantena, moltissimi italiani non potranno votare". Appena verrà a ssperlo il Pd, probabilmente si opporrà anche allo spostamento di una singola virgola. Per loro un 25 settembre con tutti chiusi in casa senza votare sarebbe il top!

Giuly

Lettera 15

Esiste un circolo del PD anche a Londra. Si incontrano per ascoltare le profezie di Fassino e Crisanti.

Ai La.

Lettera 16

Le ideologie sono morte ma lotta per le poltrone è sempre viva.

Signoramia

Lettera 17

Caro Dago,

È possibile che a tutt'oggi l'Hotel Gobbi di Rimini, sia ancora bellamente tra le liste di booking e altri simili, prenotabile come se nulla fosse?

Claudia Borsese

Lettera 18

Caro Dago, siamo un grande Paese con un premier uscente che tutto il mondo ci invidia! "Calabria, arrivano i medici cubani: unico modo per non chiudere gli ospedali".

Nino Pecchiari

Lettera 19

Caro Dago,

Erdogan è arrivato a Leopoli, vedrà Zelensky e Guterres. Il presidente turco vede tutti, parla con tutti, tratta con tutti. Chapeau. Altro che "dittatore"! È il leader mondiale del momento. Biden non gli arriva al malleolo...

John Reese

Lettera 20

Caro Dago, Andrea Crisanti: “Mi sono candidato perché sono iscritto al circolo del Pd di Londra dal 2016. Ho passato 35 anni all'estero e ho incontrato centinaia di italiani che porto nel cuore”. Con questo vuol lasciare intendere di essere anche cardiologo?

Tony Gal

vladimir putin aspetta erdogan a teheran 1