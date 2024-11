POSTA! – CARO DAGO, BIDEN HA AUTORIZZATO LA FORNITURA A KIEV DI “MINE ANTIUOMO NON PERSISTENTI”. QUELLO CHE CONTINUA A PERSISTERE È LA STUPIDITÀ – COM’ERA QUELLA? “L’OCCIDENTE STA DALLA PARTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”. CON LE MINE ANTIUOMO? – NEL SUO LIBRO DI MEMORIE, ANGELA MERKEL RIVELA CHE DONALD TRUMP ERA “MOLTO AFFASCINATO DA PUTIN”. MENTRE LEI S’ERA PRESA UNA COTTA PER LE FORNITURE ENERGETICHE DI VLADIMIR?

Lettera 1

joe biden inciampa sulle scalette

Caro Dago, Ucraina, Biden lasci perdere “le scalation”. Malfermo com'è sulle gambe rischia l'ennesimo ruzzolone come quando scende dall'«Air Force One»!

Mauri

Lettera 2

Caro Dago, Sarah McBride, prima transgender eletta coi Dem al Congresso americano, non ha avuto ancora il tempo di mettere piede a Capitol Hill e già la collega repubblicana Nancy Mace propone un disegno di legge “ad hoc” per impedirle di utilizzare i bagni delle donne del Campidoglio. Come vincere la lotteria! Una "donna" che può continuare a sbirciare tutti i pisellini dei colleghi maschi: è come se un uomo fosse autorizzato ad usare il bagno delle femmine e a sbirciare tutte le patarine delle signore...

Ranio

Lettera 3

sarah mcbride 5

Caro Dago, per questioni di buon senso, siccome ogni dichiarazione viene strumentalizzata, il Papa avrebbe fatto bene ad astenersi da opinioni su cosa succede o non succede a Gaza. Scommettiamo che "Indagare se a Gaza è in atto un genocidio" nelle manifestazioni Pro Pal diventerà "Anche Papa Francesco ha detto che è in atto un genocidio"?

P.S. Non osiamo pensare cosa sarebbe successo se una cosa del genere l'avesse detta un Papa non di "sinistra" come Ratzinger...

P.T.

Lettera 4

Caro Dago

una nota influencer si sta separando dal marito e ha una nuova fiamma: toh il figlio di un industriale. Sia mai che capitasse con un garagista di provincia…

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dagos,

donald trump ed elon musk assistono al lancio di un razzo di spacex foto lapresse 2

quando Trump fu eletto nel 2016, cominciarono, due giorni dopo l'esito elettorale, mobilitazioni di piazza, marce, sit-in, scontri con la polizia che andarono avanti per settimane: non per contestare la correttezza del voto o qualche provvedimento legislativo, ma perché non piaceva l'esito del voto, non essendo gradito ai democrat.

Non fu un golpe - non lo fu neppure quello del 6 gennaio 2020 -, ma questo precedente, sul rispetto delle regole democratiche della Sinistra, la dice lunga, fino a questo 2024. Poi, partirono inchieste giudiziarie contro Trump: si rivelarono un bluff e qualcosa di peggio, per capire sempre dove stanno rivincite e golpe. Ora, sembra che Trump grazierà il figlio di Biden. Vediamo se i democrat protesteranno per questo..

Raider

Lettera 6

mario giordano

Caro Dago, riapre l'ambasciata Usa a Kiev: "Restiamo vigili". Bravi. Stiano attenti soprattutto che, dopo missili a lungo raggio e mine antiuomo, Biden non faccia altre cazzate!

Kevin DiMaggio

Lettera 7

Caro Dago, il ministro dell'Ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto: "Alla Cop29 posizioni ancora molto distanti". L'elettrico tiene distanti e tende a dividere? Allora meglio continuare con i combustibili fossili.

J.N.

amadeus la corrida 6

Lettera 8

Anche questa volta la sfida fra i due programmi comici del mercoledì “quello di Mario Giordano e quello di Amadeus” è vinta da Amadeus perché i concorrenti della Corrida fanno più ridere.

Carlo

Lettera 9

Caro Dago,

ho iniziato a leggere la riforma del codice della strada, ma posso dire che per una volta hanno fatto bene? Io non capirò mai quelli che dicono: "Ma era solo una birretta!". Se guidi, non bevi. Punto. Fine. Tanto difficile?

matteo salvini al volante

Poi sulle canne, ammetto la mia ignoranza, ma penso che sarebbe importante capire se è vero che i giovani sono proni a consumare più assiduamente le canne, allora forse va veramente scoraggiata. (https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=123039)

Saluti alla birretta,

Lisa

P.S. Ma io non ho capito niente della polemica di Valditara (commento poco opportuno vero). Innanzitutto non ho capito che fa questa fondazione per la (povera) Giulia Cecchettin. Non risulta dal loro sito web che abbiano programmi specifici per la scuola. Infine questo governo ha almeno quattro ministeri forse più pertinenti: Giustizia (pene più severe e certe), Pari Opportunità e Famiglia, Cultura (se il patriarcato è un problema di cultura) e infine persino il misterioso Sport e giovani (non ho ancora capito se lo sport è per tutti o solo per i pischelli).

Lettera 10

pitagora 2

Caro Dago, com’era quella? “L'Occidente sta dalla parte del diritto internazionale”. Con le mine antiuomo?

Tommy Prim

Lettera 11

Caro Dago,

volevo confutare l'attrice Paola Pitagora sulla sua frase "Dal secolo scorso affacciarsi trionfalmente da un balcone non porta buono" riguardo alla Draghetta in visita a Milei: le ricordo che lo fece Luigi Di Maio dal balcone di Palazzo Chigi quando annunciò, urbi et orbi, "L'abolizione della povertà" con il cd Reddito di Cittadinanza. Non so se in qualche modo abbia violato tale nomea (per ora), visto che la SUA POVERTA' l'ha sicuramente abolita, visto l'attuale incarico che ricopre.

Il Duca di Ancona

volodymyr zelensky joe biden

Lettera 12

Nel 1945 Dresda fu bombardata dagli alleati per liberare dal fascismo l’Europa. Almeno 100 mila morti (anche donne e bambini). Si parlò di genocidio?

C.G.

Lettera 13

Caro Dago, Zelensky: "Non possiamo perdere decine di migliaia di persone per la Crimea, la penisola potrebbe essere recuperata attraverso la diplomazia". E non poteva arrivarci qualche centinaio di miliardi fa?

Edy Pucci

Lettera 14

Dagonzo,

ma il sindaco Lepore è lo stesso che ha fatto rinviare la partita Bologna Milan per l'alluvione consentendo però lo svolgimento di eventi ludici come il motor show che spostava migliaia di persone?

Pessimo individuo.

Icj

Lettera 15

rafa nadal foto lapresse 6

Caro Dago, le mine anti uomo di Biden? Meravigliose, come ci spiegano su Rainews24. Niente a che fare con quelle brutte e cattive russe! Alcune si disinnescano dopo due giorni, altre dopo 4 ore... E in caso di malfunzionamento al massimo dopo 2 settimane. E allora che cacchio le mettono a fare? Per arredo?

Lucio Breve

Lettera 16

Caro Dago, a 38 anni Rafa Nadal costretto a lasciare il tennis. Tra vent'anni farà la tysonata?

Mich

Lettera 17

RAFFAELE FITTO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Caro Dago, Commissione Ue, chissà che rabbia a sinistra: pur votando contro la von der Leyen, la Meloni ha ottenuto il massimo pro-Fitto...

M.H.

Lettera 18

Lettera 19

Caro Dago, spioni, dossier, intercettazioni... da ora in poi non si potrà più parlare nemmeno di "grande fratello": c'è ormai tutta una grande famiglia, compresi il "grande nonno", il "grande zio" e i "grandi cugini"...

Cincinnato 1945

vladimir putin angela merkel

Lettera 20

Caro Dago, nel suo libro di memorie, Angela Merkel rivela che Donald Trump era "molto affascinato da Putin". Mentre lei s'era presa una cotta per le forniture energetiche di Vladimir?

Tas

Lettera 21

Caro Dago, Biden ha autorizzato la fornitura a Kiev di "mine antiuomo non persistenti". Quello che continua a persistere è la stupidità.

Scara

Lettera 22

putin con il suo labrador in un incontro ufficiale con angela merkel

Caro Dago, Trump si avvia a nominare alla guida della Food and Drug Administration il chirurgo della Johns Hopkins Martin Makary che durante la pandemia di Covid si oppose all'obbligo del vaccino. Perfetto, sta facendo quel che aveva promesso. Donald deve ribaltare tutte le storielle collegate al politically correct e ai radical chic, altrimenti il mondo è spacciato e non ne viene fuori.

E.S.

vladimir putin angela merkel