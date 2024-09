POSTA! – CARO DAGO, SUL CASO BOCCIA DA UNA PARTE LEGGO DI UNA PRESUNTA GRAVIDANZA E DALL'ALTRA DI NESSUN RAPPORTO SESSUALE. DOPO L'INTERVENTO DI GIORNALISTI, PARLAMENTO E GIUDICI, CREDO CHE SIA ARRIVATO IL TURNO DELLA CHIESA – COLLOQUI USA-EGITTO-QATAR PER LA PARTECIPAZIONE DI MARIA ROSARIA BOCCIA AL PROGRAMMA DI BIANCA BERLINGUER? – LA RETTIFICA DI RAFFAELLA DOCIMO CHIARIELLO: “NON SONO STATA IO A FAR INCONTRARE BOCCIA E SANGIULIANO”

Riceviamo e pubblichiamo:

GENNARO SANGIULIANO RAFFAELLA DOCIMO

Lettera 1

Caro Dago, debbo rettificare una notizia uscita sul tuo sito. Non sono stata io a fare incontrare Maria Rosaria Boccia con il ministro Sangiuliano poiche' non la conoscevo. Non ho il suo numero di telefono, non l'ho mai presentata a nessuno, tantomeno al ministro Sangiuliano. Dal momento che questa falsa notizia è stata ripresa da altri ti prego di smentire questa storia nel più breve tempo possibile.

Cordialmente

Raffaella Docimo Chiariello

Lettera 2

Direttore

"l'ateneo telematico Pegaso starebbe valutando di avviare un audit per verificare l’originalità della tesi di laurea della donna".

Si vabbè, se le università cominciano a valutare le originalità delle lauree in Italia non ce resta più manco un dottore.

Paolo Ferraresi

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

Lettera 3

Caro Dago,

Twitter Italia ci crede. Boccia ha fatto (secondo loro) la profumiera con Sangi, ma era con Lollo. Da qui anche la crisi amorosa di Arianna. Sangi alla fine povero tapino messo in mezzo, per Twitter Italia vittima sacrificale di chi non è ricattabile. E vuoi vedere che le riunioni a Roma si fanno in costume sì, ma da bagno! Io non ci sto capendo più niente. Io sono lenta. Datemi un bigino per capire gli intrighi di palazzo. Alla fine chi faceva i “threesome” che l’ex marito sognava? Chi sorprese la pula in auto?

Tra l’altro domanda mia: ma perché Sangiuliano non è diventato l’eroe incel italiano e si fonda il suo partito, il cui inno sarebbe stato “Non me la danno mai” (o come faceva la canzone di Vergassola)?

Saluti a chi vuole i bigini dei threesome,

Lisa

Lettera 4

dibattito tra donald trump e kamala harris 8

Caro Dago, nel duello tv con Trump, Kamala Harris è sembrata una Elly Schlein "abbronzata". Ha rimproverato continuamente a Donald di non voler fare quello che lei e Joe Biden non hanno fatto in tre anni e mezzo alla Casa Bianca. Esattamente come la segretaria Pd rimprovera a Giorgia Meloni di non aver fatto in due anni quello che il Pd non ha fatto in 10 di governo.

SL

Lettera 5

Caro Dago, Wsj: "Usa e Ue stanno spingendo Kiev ad essere realistica". E non potevano farlo sei mesi fa quando il Papa disse "L'Ucraina abbia il coraggio della bandiera bianca"?

Arty

bianca berlinguer

Lettera 6

Caro Dago,

la Berlinguer denuncia che mai in 34 anni di carriera le era successa una cosa come il dietrofront della Boccia: beh, cara Candida Bianchina, il motivo per cui la pompeiana è stata invitata in trasmissione è appunto l'essere quel "personaggetto" lì.

Paloma

Lettera 7

Caro Dago, Kamala Harris a Donald Trump: "Putin ti mangia a colazione". Un promemoria per ricordare agli elettori la figuraccia che stanno facendo lei è il suo capo Joe Biden con Vladimir in Ucraina?

Cocit

Lettera 8

john elkann - stellantis

Caro Dago, leggo che Stellantis, il cui presidente è Elkann nipote di Gianni Agnelli, ha proposto agli operai in cassa integrazione la possibilità di acquistare un'auto Maserati a prezzo scontato. Mi sarei aspettato un premio a chi riesce a trovare il tesoro miliardario che il nonno ha nascosto all'estero.

BF

Lettera 9

Caro Dago, Papa Francesco è arrivato a Singapore. Occhio a non far cadere qualche ostia per terra. Non è come a Roma "Bella ciao": là chi sporca viene punito severamente!

Piero Nuzzo

Lettera 10

Gentile Dago, i giornaloni italiani quando parlano della Kamala sono come gli esaltatori di sapidità dei cibi processati.

Un saluto Pballa

dibattito tra donald trump e kamala harris 4

Lettera 11

Caro Dago,

da una parte leggo di gravidanza e dall'altra di nessun rapporto sessuale. Dopo l'intervento di giornalisti, parlamento e giudici credo che sia arrivato il turno della chiesa.

ilm'ot

Lettera 12

Dago,

Dopo la Lucarelli, pure Grasso critica la conduzione di De Martino ad affari tuoi. Meglio lui del logorroico Insinna o del prezzemolino Amadeus. Quello che attira dei 'pacchi' è la cifra che uscirà, non avere le orecchie infastidite dal continuo parlare del conduttore. Come le telecronache del calcio, ridondanti di parole inutili. Ditelo ai critici, vediamo quello che succede, non serve blaterare continuamente, altrimenti diventa autopromozione, non commento dell'evento.

MP

francesco lollobrigida - alveare

Lettera 13

Caro Dago,

dalle Vespe di Aristofane alle api di Lollobrigida.

Stefano Bargellini

Lettera 14

Caro Dago

A me a vedere Sangiuliano e Giuli, viene in mente il film con De Vito e Schwarzenegger :"Gemelli"

GP

Lettera 15

Caro Dago visto che con lo Jus Scholae si parla appunto di scuola facciamo un po' di Aritmetica ed il risultato è: "tutto sto casino, politici impegnatissimi a favore e contro, per guadagnare 2 anni di Cittadinanza anticipata" !

Amandolfo

Lettera 16

ALESSANDRO GIULI E IL CASO BOCCIA SANGIULIANO - POSTER BY MACONDO

Caro Dago,

Sì, sono andata anch'io a spulciare il profilo della Dr.ssa Boccia e parte notare che ella aveva un naso diverso e gli occhi blu, la Dr.ssa Boccia è diventata molto più brava con l'uso dei social. Per foto, tempestività, musiche etc. Sia mai che il famoso social media manager di Sangiuliano, licenziato in tronco per un post venuto male su Napoli, sia passato ad aiutare la cittadina di Pompei?

Saluti ai social media manager licenziati,

Lisa

Lettera 17

Caro Dago, duello tv, Harris a Trump: "Putin ti mangia a colazione". Come no. Peccato che il leader russo ha attaccato l'Ucraina solo quando alla Casa Bianca è arrivato rimbam-Biden con lei come inutile vice...

Bug

gennaro sangiuliano alessandro giuli

Lettera 18

Caro Dago, il "Rapporto sulla competitività europea" di Mario Draghi a Bruxelles lo metteranno in cornice assieme al "Price cap" sul gas?

Mark Kogan

Lettera 19

Caro Dago, naturalmente per i nostri commentatori "indipendenti" Kamala Harris ha stravinto il duello tv con Donald Trump. Sembra di esser tornati ai tempi di Hillary Clinton...

Giacò

Lettera 20

Caro Dago, Maria Rosaria Boccia a Concita De Gregorio. «Non ho avuto una relazione sentimentale né sessuale col ministro, ma solo di tipo affettivo». Come no. Lo diceva anche Bill Clinton riguardo a Monica Lewinsky "Non abbiamo fatto sesso"...

J.N.

MARIO DRAGHI URSULA VON DER LEYEN - RAPPORTO COMPETITIVITA UE

Lettera 21

Caro Dago, colloqui Usa-Egitto-Qatar per la partecipazione di Maria Rosaria Boccia al programma di Bianca Berlinguer?

John Reese

Lettera 22

Caro Dago, Israele: "Pronti a un salvacondotto per il leader di Hamas Yahya Sinwar in cambio degli ostaggi". Ottima idea. Tanta poi possono giustiziarlo in seguito col Mossad.

Gian Morassi

Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas Yahya Sinwar