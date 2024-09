POSTA! – CARO DAGO, CHE FENOMENI GLI ITALIANI! FIRMANO TUTTE LE PROPOSTE DI REFERENDUM POI SI “DIMENTICANO” DI ANDARE A VOTARE FACENDO ANNULLARE LA CONSULTAZIONE. DELLE DUE UNA, O CONFONDONO LA FIRMA CON IL VOTO, OPPURE FIRMANO PER METTERSI A POSTO CON LA COSCIENZA SENZA IMPEGNARSI TROPPO – PAPA FRANCESCO: "IL DIAVOLO ESISTE, NON BISOGNA DIALOGARE CON LUI". POSSIAMO USARE IL LINGUAGGIO DEI SEGNI?

Lettera 1

Caro Dago, Papa Francesco mette in guardia dalla superstizione e da chi non crede citando Baudelaire: "La più grande astuzia del demonio è far credere che non esiste". Beh, da questo punto di vista, con tutto il rispetto, nemmeno Dio scherza: esiste ma non si fa mai vedere...

Frankie

Lettera 2

Caro Dago, raggiunte le 500 mila firme per il referendum sulla cittadinanza, "+ Europa" cambierà la denominazione in "+ Africa"?

Ugo Pinzani

Lettera 3

Caro Dago

scoop de La Stampa: 1 italiano su 3 (29.30%) è convinto che il caso Boccia possa nuocere al governo Meloni. Ma la notizia è che il restante 73.70% non la pensa così

Saluti, usbergo

Lettera 4

Chi difende le frontiere nazionali dall'invasione di migranti che vogliono entrare, viene fortemente denigrato, accusato di razzismo e -se possibile- condannato a lunghi anni in prigione. Secondo questo approccio gli Ucraini invece di difendere con le armi le loro frontiere dovrebbero accoglier "cum gaudio maximo" 300/400 mila “migranti” russi (con o senza armi) che si potrebbero stabilire per esempio in Donbas e cosi tra qualche anno potranno chiedere l’autonomia (vedi Kossovo) Che ne dice l Europa?

Monsieur de LA Palic

Lettera 5

Caro Dago,

mi piace che uno dei leader che lo promuove la riforma della cittadinanza è Schlein, che è svizzera-americana-italiana (bisognerebbe chiederle in che ordine). Ottimo per lei, unica domanda: lei gira con tre cittadinanze (cosa legale), ma chiede la naturalizzazione per chi è in Italia. I processi di naturalizzazione comportano, spesso, la perdita della cittadinanza di origine. La tanto citata Germania è vero in 5 anni passati nel paese, passato un esame di lingua e cultura e se si è regolari, fa ottenere la cittadinanza a discapito di quella originale (unica eccezione la Turchia). Noi cosa pensiamo di fare?

Infine in realtà figli di stranieri nati in Italia al compimento dei 18 anni possono farsi italiani se sono nati qui e hanno vissuto ininterrottamente da noi, legge 91/1992 art. 4 (il neo adulto ha un anno di tempo per la richiesta).

Saluti alla 91/1992,

Lisa

Lettera 6

Abbiamo letto degli spicci ipermilionari per Ginevra Elkann, spicci a latere dei cespiti seri, le partecipazioni nelle società. Ricordiamoci che tentando vanamente di domare il fuoco creativo che alberga in lei si è scoperta regista. Con i soldi degli italiani rinnegati senza tangere i suoi cosmopoliti naturalmente. Tasse degli italiani, anche di coetanei o giovinetti dal lavoro precario a ottocento euro al mese.

Macb

Lettera 7

Caro Dago, che fenomeni gli italiani! Firmano tutte le proposte di referendum poi si "dimenticano" di andare a votare facendo annullare la consultazione. Delle due una, o confondono la firma con il voto, oppure firmano per mettersi a posto con la coscienza senza impegnarsi troppo. Scelgo la seconda..

FB

Lettera 8

Caro Dago, solo in video il vertice per Kiev: Meloni diserta la cena con Biden. Vabbè. Vuol dire che il prosciutto lo mangeranno col pane...

Neal Caffrey

Lettera 9

Caro Dago, Meloni: "Una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno". Forse a produttori d'armi, Ong dedite al traghettamento dei migranti, multinazionali di materiale sanitario e farmaci e organizzazioni per la raccolta di "aiuti" alle popolazioni in guerra?

Tom Schusterstich

Lettera 10

Caro Dago, vasche di laminazione in Emilia Romagna? No, il centrosinistra pensa sia più urgente occuparsi della cittadinanza per i migranti...

Pop Cop

Lettera 11

Caro Dago, Zelensky: "La guerra finirà ma non per concessioni a Putin". Lo Zar è avvisato: se vuole qualcosa deve andarsela a prendere!

Kyle Butler

Lettera 12

Caro Dago, Papa Francesco: "Il diavolo esiste, non bisogna dialogare con lui". Possiamo usare il linguaggio dei segni?

Sonny Carboni

Lettera 13

Caro Dago, su John, Lapo e Ginevra Elkann, solo falsità. Lo vedono tutti che sono degli Agnelli...ni.

Arty

Lettera 14

Caro Dago, secondo alcuni, Salvini è sotto processo per aver voluto raccattare qualche voto sulla pelle dei migranti. Sarà pur vero, anche se è più comodo credere di aver capito il perché piuttosto che sforzarsi di capire il che cosa, se cioè nella condotta der Capitone sussista o no il reato. E nel caso, la Elly e Giuseppi con il diritto ed il reddito di cittadinanza che propugnano non fanno altrettanto? E poi, è mica un crimine in democrazia cercare anche il consenso?

Antonio Pochesci

Lettera 15

Caro Dago, Tajani: "Ho trovato disponibilità da parte dell'Iran per il cessate il fuoco, almeno formalmente". Certo, perché gli Ayatollah sono dei gran signori. Almeno "formalmente"...

Yu.Key

Lettera 16

Caro Dago, ci voleva l'ottimo Merlo per scrivere una cosa banale che tutti, specialmente a sinistra, sanno ma fanno finta di ignorare. I vari Crozza, Fazio, Amadeus, hanno lasciato la RAI perché gli conveniva. Lo stesso Fazio che ogni tanto fa balenare il sospetto che sia sia "stato costretto" a lasciare la tv pubblica è stato smentito dall' AD di Discovery che ha dichiarato che la sua trattativa è stata lunghissima, iniziata addirittura prima del covid...altro che non riceveva segnali dalla RAI! Aspettava le risposte dei suoi avvocati...

FB

Lettera 17

Esimio Dago,

giornalisti de la Repubblica scioperano in dialettico contrasto con l'editore, ridefinito il padrone. I colleghi del Domani liberi da direttive emanate dallo svizzero proprietario. Le fonti delle notizie mute, causa allontanamento dei fidelizzati operatori presso le banche dati riservate. Bastano le sintesi del disgraziatissimo tuo sito. Grazie per piotte risparmiate.

- peprig -

Lettera 18

Caro Dago, i pensionati italiani sono 16 milioni e la spesa per la previdenza si attesta a quasi 347 miliardi di euro, il 16,3% del Pil, un livello inferiore solo a quello della Grecia a fronte di una media europea del 12,9%. Quindi fornendo scarsi servizi nella Sanità, si "aggiusterebbe" tutto...

Edy Pucci

Lettera 19

Caro Dago, Usa 2024, sondaggio Reuters: Harris avanti di sette punti su Trump. Accipicchia! Ormai Kamala tallona la Hillary Clinton del 2016 nelle probabilità di diventare presidente...

M.H.

