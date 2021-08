POSTA! – CARO DAGO, IL GRANDE "AMICO" DELL'ITALIA JOE BIDEN, DOPO AVERCI LASCIATO PER MESI SENZA VACCINI ANTI COVID, SI RITIRA DI BOTTO DALL'AFGHANISTAN LASCIANDO CHE I TALEBANI RIPRENDANO IN UN LAMPO IL CONTROLLO DEL PAESE, RENDENDO INUTILI 53 MORTI, 700 FERITI ITALIANI E I 10 MILIARDI SPESI IN 20 ANNI DAI NOSTRI GOVERNI PER DARE UN FUTURO MIGLIORE AGLI AFGHANI...

Riceviamo e pubblichiamo:

giuseppe conte a milano 1

Lettera 1

Caro Dago,

ho letto poco fa l’articolo di Conte su Milano ed il Nord del paese pubblicato sul Corriere di oggi. Mai mi era capitato di leggere in un solo articolo un tale cumulo di banalità come quelle espresse dall’ex presidente del consiglio… La perla mi è sembrata l’idea di “pianificare la realizzazione di vertical farm (?) nelle periferie (di Milano) per produrre cibo in maniera sostenibile”.

Pietro Volpi

GHEBREYESUS XI JINPING

Lettera 2

Caro Dago, Covid, la Cina respinge la richiesta dell'Oms su nuove indagini. Poco male, finché c'è l'amico di Xi Jinping sarebbe comunque una farsa.

E S

Lettera 3

Caro Dago, tre femminicidi in poche ore. I responsabili daranno la colpa ai cambiamenti climatici?

kamala harris

Arty

Lettera 4

Caro Dago, Usa, a luglio record di 200mila migranti intercettati. Il carisma di Kamala Harris. È bastato che dicesse "Non venite, non venite" ed è arrivata l'invasione.

Daniele Krumitz

Lettera 5

ANDREW CUOMO E IL SOTTOPANCIA DI FOX NEWS

Caro Dago,

quel profetico porco di Alessandro Manzoni: Quel ramo del lago di Cuomo, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni...

Giancarlo Lehner

Lettera 6

mario draghi luigi di maio 1

Caro Dago, Stati Uniti, il prof Anthony Fauci ritiene probabile che ci sarà bisogno di una terza dise di vaccino anti-Covid per tutta la popolazione. "Non solo per i soggetti più fragili". Massì, dai. Facciamo finta che il vaccino sia come l'aspirina e ne prendiamo una dose tutte le volte che serve!

F.G.

Lettera 7

andrew cuomo

Caro Davo, Afghanistan, telefonata Draghi-Di Maio per fare il punto della situazione. Speriamo che Giggino abbia prima dato un'occhiata a Wikipedia, per capire di che cosa si sarebbe parlato...

Marella

Lettera 8

Caro Dago, Usa, cala la popolazione bianca, è la prima volta dal 1790. Bang, bang: i poliziotti avevano già capito tutto...

Bobby Canz

CIRO GRILLO

Lettera 9

Caro Dago, un consiglio non richiesto alla Sig.ra Lamorgese, invece di restare nei comodi uffici del Viminale a Ferragosto si rechi a Lampedusa per vedere gli effetti della "sua" politica dei porti aperti a tutti...trafficanti compresi.

FB

Lettera 10

Caro Dago, in occasione del weekend di Ferragosto saranno circa mille gli agenti delle forze dell'ordine in campo a Roma per i controlli dei "green pass". Le mafie, gli spacciatori, i ladri e tutta la galassia delinquenziale della Capitale ringraziano il ministro Lamorgese per aver tolto (se mai vi sia stata) l'attenzione su di loro e averla concentrata su quelle pericolosissime persone senza green pass.

ciro grillo quarto grado

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 11

Caro Dago, i grillini hanno cercato di affossare la riforma Cartabia, e il processo al figlio di Grillo rischia di essere insabbiato. Semplice coincidenza o...qualcos'altro? Ah saperlo!

FB

Lettera 12

mario draghi marta cartabia 1

Caro Dago, Covid, la Thailandia prevede un raddoppio dei casi a settembre. Vogliono gareggiare con Biden?

Theo

Lettera 13

Caro Dago,

Virginia Raggi, ospite di "In Onda" su La7, si dice convinta che andrà al ballottaggio. Mi raccomando, non le dite che è morto un barbone in pieno centro a Roma, sennò il risveglio dal sogno che la vede in lotta per un secondo mandato, sarebbe troppo brusco.

Joe Biden

Un caro saluto,

Mary

Lettera 14

Caro Dago, Afghanistan, il leader dei senatori Repubblicani Usa: "Biden ha fatto un disastro". Però dai, gli va dato atto di essere riuscito a tradurre le gaffes verbali in azione politica.

Soset

Lettera 15

Caro Dago, Green pass, a Roma mille uomini per controlli a Ferragosto. Manca solo Garibaldi!

Oreste Grante

TRUPPE NATO IN AFGHANISTAN

Lettera 16

Dago darling, a volte il MinCulPop globale occidentale esagera talmente che poi ogni notizia che diffonde a reti unificate può essere presa come fake o pura propaganda (tra tanta Pub!) da chi non si é ancora rassegnato a essere un pecorone (o una pecorina). Adesso brucia anche la Siberia, immenso territorio russo con non so quanti fusi orari e quanti km quadratri (certo più che l'intera Europa, Russia europea compresa).

avanzata talebana in afghanistan

Stranamente l'Amazzonia ora non brucia. Non é che Bolsonaro é diventato improvvisamente "buono"? Qualcosa mi ricorda il film "Suddenly, last summer", anche se la gaiezza non c'entra, ma il cannibalismo, sia di anime sia di corpi, forse sì. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

Arriva il recovery, da Bruxelles staccano il primo assegno. A stretto giro la sindaca Raggi par abbia squittito qualcosa come: “Piatto ricco, mi ci ficco”.

gino strada 3

Impeto Grif

Lettera 18

Caro Dago, è morto il fondatore di Emergency, Gino Strada. Uno dei pochi veri leader di sinistra. Vicino a lui Enrico Letta sembra una garza sterile assorbitutto.

Fritz

TALEBANI HERAT

Lettera 19

Caro Dago, e meno male che il "nemico" dell'Italia - secondo la sinistra - è il premier ungherese Viktor Orbán, perché non vuole prendersi alcun migrante. Il grande "amico" Joe Biden, dopo averci lasciato per mesi senza vaccini anti Covid, si ritira di botto dall'Afghanistan lasciando che i talebani riprendano in un lampo il controllo del Paese rendendo inutili i 53 morti, 700 feriti italiani (alcuni assai gravi) e i 10 miliardi spesi in 20 anni dai nostri governi per dare un futuro migliore agli afghani. Che begli amici che ha il partito di Enrico Letta!

G.S.

Lettera 20

avanzata talebana in afghanistan 12

Caro Dago, un clochard è morto per strada in pieno centro a Roma. Beh, riesce difficile pensare che potesse morire nel letto della casa che non aveva. Per i migranti sarà uguale. Li accogliamo per farli dormire nelle strade e nelle piazze italiane. Prima o poi qualcuno avrà un malore e morirà, come succede a tante persone nel chiuso del proprio appartamento: vanno a nanna e non si svegliano più.

P.F.V.