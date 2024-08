POSTA – CARO DAGO, GRILLO DICE A CONTE CHE I 5S DEVONO “TORNARE ALLE ORIGINI” SÌ: AL VAFFANC***, ALLA SCATOLETTA DI TONNO, ALLE SCIE CHIMICHE, ALL’ESISTENZA DELLE SIRENE... AUGURI! – LE GEMELLE KESSLER: "LE DONNE NON SI DEVONO MERAVIGLIARE SE VENGONO DISTURBATE QUANDO SI VESTONO IN MODO PROVOCANTE. LE STAR CHE PERCORRONO OGGI I RED CARPET SONO TUTTE MEZZE NUDE". EVIDENTEMENTE LE KESSLER NON SANNO CHE LE STAR CHE VANNO IN GIRO "MEZZE NUDE", STANNO INDOSSANDO L'EQUIPAGGIAMENTO ADATTO PER LA LOTTA AL PATRIARCATO!

Riceviamo e pubblichiamo:

ben affleck e jennifer lopez litigano in auto a beverly hills 5

Lettera 1

Caro Dago, Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano. Hanno litigato su "Biden o Harris"?

Tommy Prim

Lettera 2

Caro Dago

Grillo dice a Conte che i 5S devono tornare alle origini. Sì: al vaffanc*, alla scatoletta di tonno, alle scie chimiche, all’esistenza delle sirene... Auguri!

Saluti, Usbergo

Lettera 3

Caro Dago, anche se lontano dalle sue idee politiche esprimo solidarietà a Bersani per la condanna relativa ad una frase quasi scherzosa rivolta a Vannacci. Peraltro il generale proprio in questi giorni sta dimostrando il suo potenziale di pericolosità volendo addirittura fondare un partito con una miscela esplosiva di fascismo e putinismo. E quel "campione" di Salvini è felice di aver creato questo "frankenstein" politico?

FB

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Lettera 4

Caro Dago, mezzo miliardo di dollari per finanziare la campagna di Kamala Harris, quanti favori dovrà elargire, un nuovo caso Toti?

Bobilduro

Lettera 5

Caro Dago, Putin apre le porte a chi combatte i gay e la Democrazia...poi ti da un fucile in mano e ti sbatte in prima linea contro l'Ucraina. É una nuova forma di reclutamento.

Valter Coazze

Lettera 6

Caro Dago, Michael Madsen, volto noto del cinema americano, soprattutto grazie alla sua partecipazione a diversi film di Quentin Tarantino, è stato arrestato a Malibu, in California, con l’accusa di violenza domestica nei confronti della moglie. Che idiota! Non sa che l'unico luogo dove a un uomo è consentito picchiare una donna è alle Olimpiadi?

Benlil Marduk

michael madsen e la moglie deanna

Lettera 7

Caro Dago, "Yes, she can". Lo slogan patriarcale di Barack Obama alla convention dem di Chicago. Come se Kamala Harris, in quanto donna, avesse bisogno del permesso di un uomo per candidarsi: "Sì, lei può".

Oreste Grante

Lettera 8

Le Kessler: "Le donne non si devono meravigliare se vengono disturbate quando si vestono in modo provocante. Le star che percorrono oggi i red carpet sono tutte mezze nude". […]. Evidentemente le Kessler non sanno che le star (e non solo), che vanno in giro "mezze nude", stanno indossando l'equipaggiamento adatto per la Lotta al Patriarcato!

Carlo Leonardi

gemelle kessler nude 9

Lettera 9

Daghissimo, dall'intervista alla Dalila di Lazzaro si legge che il bel Alain Delon si intrufolo' nel suo letto con l'accappatoio tipo Weinstein...quindi se lo fa un bell'attore è una medaglia da mostrare tutta la vita, e se lo fa per dire Pippo Franco è una molestia sessuale?

Sdp

Lettera 10

KAMALA HARRIS JOE BIDEN - CONVENTION DEMOCRATICA A CHICAGO

Caro Dago, "Una piccola pacca sul sedere non è una avance sessuale, ma un complimento". In 50 anni siamo passati dalle gemelle Alice ed Ellen Kessler a Imane Khelif. Buttiamo i progressisti in mare!!!

Mes

Lettera 11

Caro Dago, il ct del dream team Usa di basket Steve Kerr: «Il 5 novembre diremo "Notte notte" a Donald Trump». Afghanistan, Ucraina, inflazione, migranti e Medio Oriente: non era meglio se avesse detto "Sveglia sveglia" a Sleepy Joe negli ultimi 3 anni e mezzo?

Casty

barack obama parla di donald trump - 1

Lettera 12

Caro Dago, ma nell'era anteDucetta le nomine governative nel Tempio dell'ipocrisia della nostra politica calavano dall'alto come lo Spirito Santo? La risposta alle verginelle che adesso si stracciano le vesti contro la sorella della Premier che sarebbe coinvolta nel cosiddetto "traffico di influenze".

Antonio Pochesci

Lettera 13

Caro Dago,

Siamo messi male in Italia per quanto riguarda clientelismi e appoggi per amicizia, ma anche negli Usa c'è un gran farsi da fare: gli Obama sembrano perennemente al comando anche dopo la scadenza del mandato, i Clinton sgomitano perché la figlia sia nominata ambasciatrice...

Giovanna Maldasia

Lettera 14

Caro Dago, e con lo ius scholae avremmo nuovi (i)Tajani? Ne basta uno!

Vic Laffer

Lettera 15

ANTONIO TAJANI - MATTEO SALVINI - MEME BY VUKIC

Caro Dago, convention dem di Chicago, Obama non trova di meglio che fare allusioni alle dimensioni del pene di Trump: una chicagata pazzesca!

Neal Caffrey

Lettera 16

Caro Dago, ostentare la ricchezza in modo bizzarro a volte può costar caro. Mike Lynch avrebbe potuto acquistare uno yacht simile a quello di tanti altri miliardari, ma voleva far sapere a tutti di avere l'«alberone» più grande. Ora può raccontarlo ai pesci.

John Reese

Lettera 17

Caro Dago, Medvedev: "Nessun dialogo con Kiev fino alla sua sconfitta". Povero Zelensky, ha fatto male i suoi conti. Su consiglio di qualche intelligentone ha spostato le truppe da una parte all'altra pensando che i russi lo avrebbero seguito. E invece Putin approfitta della coperta corta per guadagnare ancora più terreno in Ucraina. Tanto i gli occupanti del Kursk li spazza via quando e come vuole, vista la disparità di forze.

Frankie

mike lynch tra i disperi dopo l affondamento dello yacht bayesan

Lettera 18

Caro Dago, Sinner positivo all'antidoping. Dopo una "lunga e accurata imdagine" è stato appurato che l’assunzione è stata involontaria e che Jannik è innocente. Il fisioterapista, infatti, aveva usato un prodotto contenente la sostanza proibita per curarsi un dito ferito e il Clostebol, durante un massaggio, è entrato in contatto con una lesione della pelle del numero 1 al mondo. Ma certo, altrimenti si sarebbe potuto incolpare il cuoco o i camerieri...

Lino

giacomo naldi sinner umberto ferrara JANNIK sinner VINCE IL TORNEO MASTERS 1000 DI CINCINNATI