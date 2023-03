POSTA! – CARO DAGO, “LA SICCITÀ, GOVERNO LADRO”. FORSE È L'ORA DI MANDARE IN SOFFITTA L'ANTICO DETTO "PIOVE GOVERNO LADRO" – HA RAGIONE CONTE: È DAI TEMPI DELL'OMICIDIO ANDREOTTI CHE, TRANNE L'INDIMENTICABILE PERIODO DEI SUOI D.P.C.M., L'ITALIA VA SEMPRE PEGGIO – FARINE DI GRILLI, LARVE, TARME E LOCUSTA: FIRMATI DECRETI SU ETICHETTE OBBLIGATORIE. E SE SI TROVANO INSETTI "CLANDESTINI" NELLA FARINA DI GRANO TENERO IN VENDITA NELLO STESSO NEGOZIO? SI CHIAMANO I NAS?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

elly schlein alla manifesazione arcobaleno di milano

Caro Dago, gli ingredienti del nuovo PD by Schlein; abbondante LGBT, che conosce bene; quanto basta di circolo sociale, solo gli slogan; un pizzico di ecologia, da' l'esempio non sprecando acqua per lavare i capelli, poi ignorare temi di lavoro, mai fatto nulla, e gli operai, questi sconosciuti, argomenti di economia come tutti i ricchi snob non ne parla. Il risultato un partito indigeribile...

FB

Lettera 2

Caro Dago, l'ex campione di ciclismo Beppe Saronni: "Per allestire una squadra di alto livello servono almeno trenta milioni a stagione". Perbacco, decisamente troppo: addirittura due mesi di stipendio di Cristiano Ronaldo!

Pat O'Brian

Lettera 3

CRISTIANO RONALDO

"La siccità, governo ladro", caro Dago. Forse è l'ora di mandare in soffitta l'antico detto "Piove governo ladro". Se non può Giove Pluvio, ci pensi il Premier Meloni a far ritornare l'acqua nell'Adige: nell'attesa l'on. Bonelli si faccia prestare gli stivali dall'on. Soumahoro per attraversare il fiume.

Antonio Pochesci

Lettera 4

Caro Dago,

quest’anno l’ora legale inizierà domenica 26 Marzo per finire la domenica 29 Ottobre. Ma c’è una logica basata sulla durata della presenza del sole nel cielo nella scelta di queste due date o tali date sono scelte a caso?

Se si ritiene giusto che l’ora legale, come accade quest’anno, decorra dalla prima domenica dopo l’inizio della primavera sarebbe giusto che terminasse l’ultima domenica prima dell’inizio dell’autunno e cioè domenica 17 settembre ( e non il 29 Ottobre).

ora legale

Se per contro si ritiene giusto che l’ora legale quest’anno finisca domenica 29 ottobre, e cioè la sesta domenica dopo l’inizio dell’autunno sarebbe giusto che quest’anno l’ora legale iniziasse la sesta domenica prima dell’inizio della primavera e cioè domenica 12 febbraio ( e non il 26 marzo). Non le pare? Ma poiché non è così, in base a quale logica sono scelte le date di inizio e di fine dell’ora legale?

Pietro Volpi

Lettera 5

Caro Dago, oggi inizia il Ramadan. I musulmani tengono i bambini a digiuno dall'alba al tramonto e nessuno dice nulla?

Neal Caffrey

giuseppe conte

Lettera 6

Ha ragione Conte, è dai tempi dell'omicidio Andreotti che, tranne l'indimenticabile periodo dei suoi D.P.C.M., l'Italia va sempre peggio.

Signoramia

Lettera 7

Per essere sicuri che Giorgia non sgarrasse la banda Biden ha mandato un B52 a gironzolare "vista Roma".

Poveraccia, più si impegna a leccare la pantofola meno le credono.

Destino ineluttabile dei servi (fra poco toccherà a Zelensky).

Alleluia Alleluia

Paolo Montagnese

Lettera 8

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Caro Dago

Elly e Conte hanno un piano di pace, si ma per i loro partiti si sono spartiti le opposizioni e Elly ha lasciato a Conte il pacifinto "No Armi all'Ucraina".

I due non intendono farsi la guerra, vanno d'accordo vedremo se questo patto pagherà a lungo termine, per ora i due vogliono evitare cannibalismi, in vista delle prossime elezioni, in cui torneranno uniti, ecco perchè il silenzio di Conte ecco perchè l'assenza di Elly ieri alla camera

saluti

LB

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE MEME BY OSHO

Lettera 9

Egregio sig. Dago

Nel ventennale della seconda guerra del golfo si torna a parlare delle armi chimiche di Saddam e della boccetta mostrata all'onu dal rappresentante americano Powell e del bluff che quell'intervento al palazzo di vetro aveva rappresentato.

Epperò nessuno mi ha mai spiegato, visto che il regime di Saddam non possedeva armi di distruzione di massa , con che cosa Saddam massacrò quasi 5000 persone ,comprese donne e bambini, nel villaggio curdo iracheno di Halabia nel 1988.

Antonio

Lettera 10

Caro D'Agostino,

madre surrogata 3

ho notato una grande disonestà intellettuale nel mettere sullo stesso piano sia la "stepchild adoption" sia la maternità surrogata da parte dell'asinistra (ma anche della destra) per motivi prettamente ideolgici. Invece c'è una differenza abissale tra le due situazioni, visto che nel primo caso il figlio è naturale ed il genitore è ovviamente riconosciuto come tale. Si tratterebbe semplicemente di permettere al partner di poter riconoscere il figlio.

SURROGATA 1

Penso che se il governo Meloni capisse la legittimità morale di questa situazione, potrebbe fare un legge ad hoc unicamente in favore della "stepchild adoption" in modo da poter escludere che, una volta al potere, l'asinistra possa appropriarsi di questo atto di civiltà andando sicuramente ad includere anche quella barbarie indecente che è l'utero in affitto, dove la donna è trattata come un buco, in questo caso di uscita. Sarebbe sicuramente un bello schiaffo alla Schlein & company, visto che le verrebbe a mancare la foglia di fico per nascondere le vergogne.

Valentina

L AMICA DEL CUORE DI ELLY SCHLEIN - FOTO DIVA E DONNA

Lettera 11

Caro Dago,

mentre da noi i ghèi e gli altri fenomeni della galassia lgbtxyz strepitano per poter comprare i bambini e affittare le madri, in Uganda, e non solo, accade che rischiano l'ergastolo e la pena di morte. Perché Elly Schlein e i suoi compagni di merende non vanno da quelle parti a manifestare per i diritti degli omosessuali? Farlo in Italia, in cui hanno già tutti i diritti (ma pretendono anche privilegi), è fin troppo facile.

Chiaramente, USA e UE si indignano e parlano di un "diritto internazionale" inventato da loro ma non riconosciuto in gran parte del mondo, compreso in molte nazioni firmatarie. Il Gatto Giacomino

Lettera 12

Caro Dago, prima il mandato di arresto per Putin - quando mai la Cpi ha fatto lo stesso con americani, inglesi e francesi? - e poi i proiettili all'uranio impoverito: quando l'Occidente apparecchia la "pace"...

Dario Tigor

CESARE BATTISTI BRINDA

Lettera 13

Caro Dago, Battisti si lamenta: negato il quarto di vino!

Stavo meglio al carcere duro! E accontentatelo, rimandatecelo!

N.B.- Attenzione, se poi gli concedete il quartino, quello pretenderà che sia di vino millesimato.

Saluti alcolici.

Cips

Lettera 14

Caro Dago, farine di grilli, larve, tarme e locusta: firmati decreti su etichette obbligatorie. E se si trovano insetti "clandestini" nella farina di grano tenero in vendita nello stesso negozio? Si chiamano i Nas?

Maury

Lettera 15

cesare battisti 6

Caro Dago, farine di insetti, Lollobrigida: "Firmati 4 decreti per la vendita su etichetta e scaffali separati". Ma chissenefrega! Se in un negozio di alimenti vendono anche farine di insetti e bene non metterci piede. Ci hanno sempre detto che gli insetti sono indice di "mancanza di igiene" e adesso, all'improvviso, rivoltano la frittata? Ma credono che siamo tutti idioti?

Raphael Colonna

i grilli vengono abbattuti col freddo e essiccati

L'errore di Bush Jr fu di mostrare al consiglio di sicurezza dell'ONU prove false di armi chimiche contro Saddam Hussein e non di cooperazione con Al Qaida, responsabile dell'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, in cui morirono 2.977 civili. Nel corso della Guerra Globale al terrorismo i soldati americani hanno commesso sicuramente molti errori ma raramente atti assimilabili alle atrocità commesse deliberatamente da Putin dentro e fuori la Russia. Una scia di sangue lunga 20 anni (Georgia ,Cecenia, Siria) fino agli orrori di Bucha e le atrocità contro la popolazione ucraina. E, last but not least, non risulta che Bush si sia macchiato degli stessi crimini di Putin per il quale il tribunale dell'Aja ha spiccato un mandato di cattura internazionale per "Deportazione illegale della popolazione, bambini inclusi".

Impeto Grif

farina di grillo 6

Lettera 16

Prezioso Dago,

prima che oltrepassi il limitar di Dite, sento il dovere di ringraziarti per farmi trascorrere, informandomi, minuti preziosi e, talvolta, impepati, sdegnati, amari, arrapati, divertenti.

Anche quando stavano per estirparmi un tumore - un cancro non si nega a nessuno, anche se pochi hanno facoltà di farne vanto e spettacolo -, chiesi cinque minuti di sospensione, per poter leggere sino in fondo Dagospia del giorno.

E lo stesso chirurgo mi si affiancò per gustarlo insieme a me.

Grazie, Roberto.

Giancarlo Lehner

Lettera 17

giuseppe conte manifestazione esodati del superbonus 1

Caro Dago, che Conte non sia un gran politico è cosa nota, sorprende però che sia pure uno sprovveduto che non vede fatti e numeri; dopo l'ultima truffa di 1,7 miliardi con il superbonus l'Agenzia delle Entrate stima che le truffe siano oltre 10 miliardi, che provengono dalle tasse! E lui ancora difende la misura, la domanda si impone, da che parte sta Conte?

FB

Lettera 18

Caro Dago,

giuseppe conte manifestazione esodati del superbonus 2

mentre Conte replicava alla Camera alla Meloni, la Guardia di Finanza trovava (altri !) miliardi di euro di crediti inesistenti truffati allo Stato (e quindi nostri) grazie ai bonus rilasciati con leggerezza ai tempi di Conte premier. Senza parlare di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza fasulli. Ora, chi ha la faccia di bronzo ?

Saluti, Usbergo.

beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore

Lettera 19

Dago colendissimo,

il disastro della scuola italiana risale nella notte dei tempi. Ci sono oggigiorno degli adulti che avendo bigiato a suo tempo le lezioni di logica, sono poi approdati in posizioni di vertice in politica.

Ieri due gustosi esempi di questi allievi avariati (tale Conte, pseudo-avvocato del popolo; tale Romeo, a conferma che Salvini per le seconde linee è messo peggio di Giorgina) si sono esibiti in parlamento (in parlamento!) sostenendo l’ipotesi che interrompendo l’invio di armi alla Ucraina, la pace sarebbe inevitabile.

Ora, ci sono frotte di vispi ragazzini - che vanno volentieri a lezione - già in grado di fare presente che se l’Ucraina smette di combattere, l’esercito del sor Vlad se la inghiotte con il cappuccino.

Per la serie: fenomeni in parlamento.

Saluti da Stregatto

BEPPE GRILLO - CERCASI GESU

Lettera 20

Caro Dago, Grillo ha chiesto ai parlamentari 5 Stelle di "Aprire il porto di Taranto ai grandi mercantili cinesi, è un'occasione."

Certo, l'occasione ai cinesi di spiare, da vicino, la più grande base della Marina Militare Italiana!

Perché non ha suggerito Gioia Tauro?

Saluti.

Cips.

beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 2 beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 3 beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 4 beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore al teatro nazionale a milano 1