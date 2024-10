POSTA – CARO DAGO, LA MELONI NEL 2019: "LE ACCISE SUI CARBURANTI? SENZA DUBBIO VANNO ABOLITE". LA MELONI NEL 2024: "IL MIO CIBO PREFERITO? SENZA DUBBIO LE GIRAVOLTE . SURGELATE , FACILI DA PREPARARE E SI ABBINANO A TUTTO" - KHAMENEI HA DEFINITO IL 7 OTTOBRE “UN ATTO LEGALE DI LEGITTIMA DIFESA”. MA CHI SI CREDE D'ESSERE? IL SEGRETARIO GENERALE DELL'ONU?

Lettera 1

Caro Dago: sta prendendo piede una nuova forma di Hackeraggio...si piantano chiodi.

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago, l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, indagato per lo stupro di una 15enne e per tratta di esseri umani. Evo chi? Il "compagno" tanto religioso che durante un incontro col Papa regalò a Francesco un crocifisso a forma di falce e martello?

Lucio Breve

Lettera 3

Caro Dago, negli Usa un nuovo spray nasale che grazie al gel utilizzato per foderare le cavità nasali blocca l'ingresso nelle narici, e quindi nell'organico, di una varietà di virus respiratori e batteri? Ma poi virus e batteri non saranno così "stupidi" da entrare dalla bocca?

Antonello Risorta

Lettera 4

Caro Dago,

la meloni nel 2024: "il mio cibo preferito? senza dubbio le Giravolte . surgelate , facili da preparare e si abbinano a tutto"

Marco di Gessate

Lettera 5

Caro Dago

ma Bonelli sempre solerte, un esposto contro la dott.ssa Boccia per possesso abusivo di dati sensibili e riservati glielo può fare ?

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Caro Dago, che spasso! Maurizio Molinari avrebbe dovuto far cadere il governo e invece è caduto lui: sarà sostituito alla direzione de "La Repubblica" da Mario Orfeo.

Axel

Lettera 7

Caro Dago, Zelensky chiede più armi per fermare i russi? Mandiamoli una sparachiodi...

J.R.

Lettera 8

Caro Dago, a Teheran, in Iran, gli attesi funerali di Hassan Nasrallah. Droni o opere di bene?

Maury

Lettera 9

Caro Dago, sulle nuove tasse del governo Meloni, la Schlein tiene le luci "accise". Fosse stata così attenta al dissesto idrogeologico e alla prevenzione degli eventi climatici estremi quando era vicepresidente della regione Emilia Romagna, oggi forse meno gente sarebbe sott'acqua.

Daniele Krumitz

Lettera 10

Caro Dago, Khamenei ha definito il "7 ottobre" «un atto legale di legittima difesa». Ma chi si crede d'essere? Il segretario generale dell'Onu?

Simon Gorky

Lettera 11

Caro Dago, Emilia-Romagna di nuovo allagata. Ecco cosa succede quando si fa - come ha fatto da anni il Pd - dei cambiamenti climatici una religione: ci si limita a predicare senza fare nulla di concreto.

SdA

Lettera 12

Caro Dago, Luna Rossa Prada Pirelli dice addio all'America's Cup: INEOS Britannia vince e affronterà Emirates Team New Zealand. Peccato. Avessero perso prima l'equipaggio avrebbe potuto essere ricevuto da Mattarella al Quirinale assieme agli atleti olimpici e paralimpici arrivati quarti.

Tony Gal

Lettera 13

Caro Dago, manifestazione Pro Palestina sabato a Roma, scatta l'allarme infiltrati: città "blindata". Potrebbero esserci degli involtini di carne senza cervello di Chef Rubio?

Matt Degani

Lettera 14

Dago,

Luna rossa....di vergogna. Ha perso l'ultima regata decisiva. Ci sta, quello che stonava era il trionfalismo dopo le prime vittorie, pareva dovessero vincere tutto a mani basse ed invece se ne ritornano con le orecchie basse. Esistono anche gli avversari, in questo caso dimostratisi piu' forti.

MP

Lettera 15

Caro Dago, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il cambiamento di prenome e di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro è contrario ai diritti dei cittadini dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue. Nessuno Stato è perfetto. I cittadini con problemi di questo tipo si trasferiscano solo negli Stati che riconoscono questo diritto.

D.H.

Lettera 16

Dagonzo

Lo scorso anno durante l'alluvione una esponente PD disse "se a governare l'Emilia Romagna ci fosse stata la destra sarebbero tutti morti ". A parte che nel Veneto, governato dalla destra, non solo non morì nessuno ma non ci furono neanche le inondazioni che hanno devastato l'Emilia Romagna. Adesso si sta ripetendo la stessa situazione. Quella tizia li andrebbe silurato.

Icj

Lettera 17

Caro Dago, Ali Khamenei è un vecchio rincoglionito come Joe Biden. Non ha una Kamala-menei Harris che lo sostituisca?

Sasha

Lettera 18

Caro Dago, ma quel Conte che vorrebbe spiegare agli altri come si vincono le elezioni e si governa, perché non ci spiega come mai le misure del suo governicchio hanno arricchito truffatori e malavitosi di ogni ordini e grado con il RDC, purtroppo lasciando ancora milioni di persone in povertà e, cosa ancora più grave, il Superbonus che ha distrutto i bilanci dello Stato per i prossimi dieci anni con gli italiani che dovranno dannarsi per pagare. Mai sentito dal personaggio in questione le scuse o almeno giustificazioni per i danni provocati.

FB

Lettera 19

Caro Dago, ma Conte fa parte di quel M5S che ha governato con il Salvini amico di Orban e dei peggiori populisti, poi ha governato con il PD con il quale non si doveva alleate mai? E per non farsi mancare niente ha appoggiato il governo Draghi insieme a tutti, Renzi compreso? Insomma se in politica valesse la coerenza e onestà intellettuale il M5S dovrebbe essere espulso dalle istituzioni per inaffidabilita'

FB

Lettera 20

Caro Dago,

non sono un fan di Salvini, ma ho l’impressione che tirarlo in ballo ogni volta che c’è un problema di trasporto ferroviario abbia motivazioni esclusivamente politiche.

Ora se un guasto interrompe le linee ferroviarie è Salvini il responsabile. Per contro e se non mi sbaglio, ai tempi della strage di Viareggio, dove ci furono ben 32 morti, nessuno mai si sogno di attribuire qualche responsabilità all’allora ministro dei trasporti.

Come al solito, due pesi e due misure.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

