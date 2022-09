POSTA! – CARO DAGO, MENTRE IL MONDO SI CHIEDE ANGOSCIATO SE HARRY E MEGHAN HANNO IL DIRITTO DI TENERSI PER MANO DURANTE UNA CERIMONIA FUNEBRE, CHIARA FERRAGNI IN MUTANDE DÀ INDICAZIONI DI VOTO, IL NOSTRO MINISTRO DEGLI ESTERI IN MANICHE DI CAMICIA (FIRMATA) ROTEA SUL SOFFITTO DI UNA PIZZERIA… NELLE SCUOLE SI INSEGNA CHE “L’UOMO È L’ANIMALE PIÙ INTELLIGENTE’. URGE UNA RIFORMA DEI PROGRAMMI SCOLASTICI

matteo renzi carlo calenda by leoni

Lettera 1

Caro Dago,

Calenda: "Mi sono fatto le canne, ma è sbagliato". Che volpe! Ora tutti gli elettori a chiedersi se non abbia sbagliato anche a candidarsi...

Samo Borzek

Lettera 2

"Ambra" se vuole una occasione imperdibile per la sua vita deve solo denunciare públicamente con nome e cognome il senatore.

Tutto il resto avvalora la tesi squallida del senatore purtroppo per ambra

Saluti da un cittadino semplice senza assistenti.

Lettera 3

vladimir putin xi jinping a samarcanda

Dago colendissmo,

Vlad&Xi, la coppia più amata dai sovranisti.

Dopo i cospicui successi delle campagne di disinformatia in Europa ed in particolare nel Bel Paese, Vlad ha incontrato Xi, che da gran signore lo ha esentato dall’inginocchiarsi per il bacio alla pantofola.

Nell’occasione Vlad – con il cappello in mano - ha chiesto qualcosina in più nella collaborazione “senza limiti”, firmata appena sei mesi fa. Xi ha fatto presente che al momento era disponibile solo un posto da capo-cameriere.

Il colloquio si è poi concluso con la formula di rito: “Le faremo sapere”.

Saluti da Stregatto

ELODIE SU VANITY FAIR

Lettera 4

Caro Dago,

una volta a spingere per votare per la sinistra erano operai ed emarginati. Oggi lo fanno artisti e influencer milionari! Chissà cosa direbbero Togliatti, Berlinguer...

FB

Lettera 5

Caro Dago,

mai avrei pensato di poter fare le pulci allo spulciatore per eccellenza, però vedremo il volto di Raffaella Carrà sulle monete da 5 euro poiché esistono davvero anche se hanno solo valore collezionistico.

Saluti cari

Carlet

Lettera 6

Caro Dago, elezioni, Bonaccini: "Al Pd serve una scossa per vincere". Ma l'Ue è stata chiara: "Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta"!

Jantra

FRANCO GABRIELLI ADOLFO URSO

Lettera 7

Caro Dago,

Fondi russi, Gabrielli al Copasir: "Nessun partito italiano è coinvolto". Visto? Si tratta solo di un'ingerenza degli Usa nelle elezioni italiane.

Lo dimostra la modalità utilizzata nel diffondere la notizia, lasciando che ognuno ci ricamasse sopra quel che gli garbava.

Kyle Butler

Lettera 8

Caro Dago,

Ucraina, von der Leyen: "Putin sia processato da Corte internazionale". Invece per Erdogan e Xi Jinping tutto ok?

Max A.

papa francesco con la bandiera ucraina di bucha

Lettera 9

Caro Dago,

Papa Francesco: "L'invio di armi in Ucraina è una decisione politica, che può essere morale, cioè moralmente accettata, se si fa con le condizioni di moralità. Però può essere immorale se viene fatta con l'intenzione di provocare più guerra, o di vendere le armi o scartare quelle che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di questo atto". E per l'aborto? Vale lo stesso principio?

J.R.

Lettera 10

Caro Dago,

se Berlusconi va a leggersi i giornali del 1994 vedrà che allora, in Europa e all'estero - per motivi meramente politici - su europeismo e democraticità, dicevano di lui le stesse medesime cose che ora dicono su Salvini e Meloni. Per questo fa specie che oggi si allinei tanto diligentemente con chi, meno di trent'anni fa, lo pigliava a pesci in faccia.

Giuliano

SALVINI - MELONI - BERLUSCONI BY GIANNELLI

Lettera 11

Stimato Dago,

seguito a non capire, magari io sono verticalmente stupido, tuttavia aiutami a mettere a fuoco perché siamo fieramente ed eticamente contro gli aggressori, ma facciamo finta di niente davanti agli Azeri che aggrediscono l'Armenia, con l'aggiunta della Turchia, già famigerata per il genocidio di un milione e mezzo di armeni, che utilizza armamenti Nato per sostenere l'aggressore azero.

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Caro Dago,

i sinceri democratici hanno deciso: a chi non canterà "Bella ciao" verrà offerto mezzo litro di olio di ricino da tracannare in un solo sorso.

Il Gatto Giacomino

la morte di david rossi mps 7

Lettera 13

Caro Dago,

morte David Rossi, la Commissione parlamentare d'inchiesta approva la relazione finale senza i voti di Pd e Leu. Ma dai! Anche a sinistra, come FdI e Lega in Europa su Orbán, quando vogliono votano come gli pare. Come mai nessuno si scandalizza?

Ezra Martin

Lettera 14

Siamo un Paese dove non funziona niente ma con una grande risorsa: il clima mite e temperato. Niente, non funziona più manco quello.

Signoramia

CHIARA FERRAGNI CON I GIOVANI DEL PDL

Lettera 15

Caro Dago,

a me non piace la Ferragni, ma a vent’anni si può anche pensare una cosa e dieci anni dopo aver cambiato opinione. Tra l’altro nella foto (che girava sui migliori siti di gossip anni fa) c’era anche lo storico fidanzato di lei, considerato la mente dietro il blog. Come si diceva? Dietro ad una grande donna c’è sempre dietro un grande uomo? Anche lo spostamento di Ferragni sul mercato italiano e la tv nazionalpopolare è una scelta dettata - probabilmente - dal marito molto noto in patria, ma all’estero Fedez chi lo conosce?

Saluti da chi conosce Fedez,

Lisa

Lettera 16

Caro Dago,

chiara ferragni

Mentre il mondo si chiede angosciato se Harry e Meghan hanno il diritto di tenersi per mano durante una cerimonia funebre, Chiara Ferragni in mutande dà indicazioni di voto, il nostro ministro degli esteri in manche di camicia (firmata) rotea sul soffitto di una pizzeria, sedicenti donne col pisello mettono incinte donne con l'utero nelle carceri femminili… non continuo per mancanza di spazio, nelle scuole si insegna che " l'uomo e' l' animale piu' intelligente".

Urge una riforma dei programmi scolastici.

Giovanna Maldasia

RE CARLO III - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 17

Caro Dago,

Regina Elisabetta: domani Harry in divisa a veglia, nuova apertura da Carlo. Il neo Re fa subito rimpiangere la fermezza della mamma.

Cocit

Lettera 18

Caro Dago,

Berlino: "Escludere anche Bielorussia da Europei di calcio 2024". Escludere anche quei Paesi che avevano un ex cancelliere alle dipendenze di Putin...

Furio Panetta

Lettera 19

Caro Dago,

con la conferenza stampa di oggi, Draghi ha tolto il velo su quale ruolo attualmente predilige: quello politico, senza escludere la sua presenza sulla scena nel prossimo futuro, delineando orizzonti ,simpatie e i compartecipanti preferiti per una sua nuova, possibile azione governativa.

Paloma

Lettera 20

LA SMORFIA DI RE CARLO III DURANTE LA FIRMA DELL'ATTO DI PROCLAMAZIONE

Caro Dago,

la sinistra che si batte per la libertà di scelta delle donne è la stessa che pretende di trattare Laura Pausini come un jukebox: o canti a comando quello che ti diciamo o vieni linciata sui media e ti scordi l'obolo del MinCulPop ...

proclamazione re carlo iii la firma proclamazione re carlo iii il discorso proclamazione re carlo iii il discorso 2

ZR