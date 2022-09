POSTA! – CARO DAGO, MIGRANTI, ANCORA UNO SBARCO A CROTONE: ARRIVATI IN 87. E VENGONO TUTTI PER SALUTARE ENRICO LETTA PRIMA CHE RITORNI IN FRANCIA? – ORA BASTA! HO 59 ANNI E 39 DI LAVORO. E MI SONO ROTTO I COGLIONI DI SENTIRMI DIRE COME DEVO VIVERE: COME DEVO FARE LA LAVATRICE, COME MI DEVO LAVARE, COME DEVO CUOCERE LA PASTA, COME DEVO RISCALDARMI, QUANDO MI DEVO CAMBIARE LE MUTANDE... ECCHECCAZZO!

Lettera 1

Caro Dago,

avevamo capito che da Governatore della Bce - fino al 31 ottobre 2019 - Mario Draghi avesse fatto un ottimo lavoro, lasciando una moneta solida e competitiva. E invece al primo starnuto dell'economia l'euro è andato gambe all'aria finendo sotto alla parità col dollaro. Come al solito i cosiddetti esperti ci hanno raccontato un sacco di fandonie...

D.H.

Lettera 2

Caro Dago,

Tiziano Ferro parla dei figli Margherita e Andres e a "Rolling Stone" confessa che non farà loro il passaporto italiano. Il marito Victor Allen, infatti, non può risultare sul documento. La realtà registra la realtà. Se uno si costruisce la vita su una fantasia non può prendersela col mondo reale.

P.T.

Lettera 3

Caro Dago,

ringraziamo Caracciolo che ha detto in chiaro quello che tutti i candidati negano: "compitini" già scritti e vincolanti solo da leggere a.... 15.000 € mensili...

amandolfo

Lettera 4

Caro Dago,

ora basta! Ho 59 anni e 39 di lavoro. E mi sono rotto i coglioni di sentirmi dire come devo vivere: come devo fare la lavatrice, come mi devo lavare, come devo cuocere la pasta, come devo riscaldarmi, quando mi devo cambiare le mutande... Eccheccazzo!

Marco Milone

Lettera 5

Caro Dago,

stiamo assistendo alla campagna elettorale più squallida da quando è nata la repubblica. Il Pd, che sogna di essere il primo partito, conta di vincere demonizzando l'avversario con il fantasma di un inesistente fascismo. I resti dei grillini puntano ad aumentare il reddito di cittadinanza (palese voto di scambio) mentre i famosi centristi puntano a far cadere Letta. A destra non va meglio con Salvini e Berlusconi ormai fuori controllo. Ma qualcuno che parla di programmi per affrontare uno dei più difficili periodi dal dopoguerra non si trova proprio?

FB

Lettera 6

Nella puntata di 8 e mezzo di ieri (7 settembre) il prof. Montanari ha osservato che Letta sembra aver scelto di privilegiare il male minore (Meloni e Fratelli d’Italia), rispetto ad una alleanza elettorale con i 5 Stelle, in base alla valutazione che questi ultimi avrebbero creato problemi con l’alleato USA. Montanari ha citato anche l’affermazione di Conte: “Non prendo ordini da Washington.” Mi è sembrato che Caracciolo, inquadrato in quel momento, annuisse.

Giorgio Pirré

Lettera 7

Caro Dago,

Covid, il sottosegretario Costa: "Non ci sarà un'ondata in autunno". Sarebbe superflua. Dovremmo già stare al buio, col riscaldamento spento, in attesa di fare una lavatrice a pieno carico di notte...

Matt Degani

Lettera 8

Leggo che Letta ci mette in guardia e teme che il centrodestra voglia modificare la costituzione a colpi di maggioranza. Non sia mai! Meglio a colpi di minoranza?

Lettera 9

Caro Dago,

Ucraina all'Onu: "Deportate in Russia 2,5 milioni di persone". Finalmente un Paese dedito all'accoglienza!

Nick Morsi

Lettera 10

Caro Dago,

a "Porta a Porta" Berlusconi racconta di quella volta che regalò 200 bidet a Gheddafi... Perché non ne regala uno anche a Letta, così prima di parlare della Meloni può sciacquarsi la bocca!

Camillo Geronimus

Lettera 11

Caro Dago,

inizi a perdere colpi: dicevi che Mattarella non ci avrebbe mai mandato alle urne e eccoci qua sempre più vicini al 25 settembre, giornata delle prossime elezioni! Ora parli di futuro governo Meloni Letta: ma è pura follia, perché se la Meloni facesse un'alleanza del genere, passerebbe dal 30 allo 0% dei votanti! Caro Dago, mi dispiace dovertelo dire, ma stavolta hai proprio scritto una cazzata!

Francesco Polidori

Lettera 12

Caro Dago,

non capisco le recenti dichiarazioni della Venier e ora della Sandrelli, vittime di compagni o ex violenti, che senso ha raccontare questi episodi adesso? perché non li denunciarono allora ? non stanno facendo una bella figura né sono certamente un esempio...

saluti

LB

Lettera 13

Caro Dago,

la situazione è seria ma i compagni della sinistra riescono a farci sorridere comunque. Con un regime comunista che ha aggredito uno stato, ha interrotto il flusso del gas, ogni giorno minaccia l'Europa, loro denunciano un inesistente "pericolo fascista". È proprio vero comunisti si è per sempre...

FB

Lettera 14

Esimio Dago,

test di medicina: a quale altezza vola la gazza? Risposta di qualche buontempone: sicuramente più in alto dell'uccello padùlo...

Bobo

Lettera 15

Caro Dago, migranti, ancora uno sbarco a Crotone: arrivati in 87. E vengono tutti per salutare Enrico Letta prima che ritorni in Francia?

J.R.

Lettera 16

Caro Dago,

parlando di Giorgia Meloni, Vanessa Incontrada ha dichiarato: "Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920". Del 1920? Che esagerata! Al massimo del 1922. Ottobre, per la precisione...

Gualtiero Bianco

Lettera 17

Caro Dago,

le sanzioni alla Russia? Funzionano come i vaccini contro il Covid: dopo poche settimane serve una nuova dose perché quelle in essere si rivelano inefficaci.

Ferguson

Lettera 18

Caro Dago,

io non direi mai una frase infame come “il fascismo ha fatto anche cose buone”. Però, visto il bombardamento di notizie e di immagini che arrivano dal red carpet di Venezia, con le attricette che mostrano le zinne, non ci viene da dire che creando la Mostra del Cinema nel 1932 il fascismo una cosa buona l’ha fatta?

L. A. Voisin

Lettera 19

Caro Dago,

reporter italiano ferito in Ucraina. La Farnesina: "Sta bene". Ottimo. Quindi cercherà di restar ferito una seconda volta?

F.T.