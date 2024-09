POSTA! – CARO DAGO, ILARIA SALIS CHIEDE SCARCERAZIONI E NUOVI DIRITTI PER I DETENUTI. IL FAMOSO “IUS SALIS” – FOTO RUBATE ALL’HOTEL VESUVIO A NAPOLI. RUBATE SÌ A SANGIULIANO, POSATE SÌ DALLA DOTTORESSA BOCCIA – A SINGAPORE I CATTOLICI SONO IL 3%. PIÙ CHE PAPA FRANCESCO SERVIVA TAYLOR SWIFT – RIPARTE L'ANNO SCOLASTICO. UNO, DUE, TRE... OCCUPAZIONI PRO HAMAS?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, riparte l'anno scolastico. Uno, due, tre... occupazioni pro Hamas?

Lettera 2

Caro Dago, è inutile che Kamala Harris continui a fare la furbetta dicendo "Non sono Biden". Lo hanno capito tutti. Lei è il suo "amministratore di sostegno" perché Sleepy Joe da solo non troverebbe nemmeno il bagno!

Lettera 3

Caro Dago

ImmobIlaria Salis chiede scarcerazioni e nuovi diritti per i detenuti. Il famoso “Ius Salis”.

roberto ilaria salis

Lettera 4

Caro Dago, su Joe Biden non aveva proferito parola. E anche sulla Harris per due mesi è rimasta zitta. Poi, quando è stato chiaro che il giuramento del 20 gennaio sarà solo una formalità, Taylor Swift ha detto "Votate Kamala". Una bella paracula! Almeno George Clooney si è "sporcato" sin dall'inizio.

Lettera 5

Caro Dago, leggo sulle tue pagine che la consigliera Natoli grida al complotto dopo la sospensione. Mi chiedo: c'è in Italia qualcuno, un politico, un giudice, un giornalista, un poliziotto, ALMENO UNO, disposto ad ammettere di aver fatto una ca**ata?

Lettera 6

Ciao Dago,

la tragedia di un uomo ridicolo (cfr. Bertolucci), diventato Ministro per mancanza di competenze (cfr. Dago), ha forse offuscato la buffonata che sta nutrendo la nuova fase del MoVimento 5 Stelle, con un Elevato (comico finito) e un Avvocato (del popolo) che si contendono la leadership del nulla. Chiusa la Pompeide, dedichiamoci alla nuova farsa italiana.

Lettera 7

Dagosapiens, non se ne può più: quella tizia ha rotto le balle all’Italia intera, ha rovinato la vita a un ministro e ora, ciliegina sulla torta, proclamando che tra loro non c’è stato sesso gli dà il colpo di grazia facendolo passare per uno scemo totale che addirittura avrebbe messo a repentaglio tutto senza nemmeno farsela!

Ma dài, sù! Non è ora che la dottoressa(?) pompeiana esperta(?) rinfoderi la dentatura famelica, chiuda quella bocca insopportabile, torni a Pompei a vendere abiti da sposa e lasci in pace questa disgraziata Italia che di guai ne ha già abbastanza?

Lettera 8

Caro Dago, a RaiNews24 il meteo blogger Luca Mercalli spiega che dopo l'abbassamento attuale, le temperature risaliranno fino al picco del 20 settembre. E per il resto del mese? "Troppo presto per fare previsioni!". Non fa previsioni a venti giorni ma le fa su quali aaranno le temperature tra 50 anni a causa del riscaldamento globale?

Lettera 9

Caro Dago, duello tv, la vittoria di Kamala Harris su Donald Trump è stata talmente evidente a tutti che nei sondaggi i due stanno sempre alla pari.

Lettera 10

Caro Dago, il tasso di occupazione raggiunge il 62,2% (+0,2 punti), il più alto mai registrato nelle relative serie storiche trimestrali. Tutta colpa di Schlein, Landini e M5s che non hanno fatto abbastanza perché la gente restasse a casa invece di andarsi a cercare un lavoro...

Lettera 11

Credo che la notizia della salvaguardia dei gattini altrimenti mangiati dagli Haitiani sia stata diffusa dallo staff di Trump nel tentativo di recuperare i voti delle gattare senza figli.

Lettera 12

Caro Dago, anticipo d'autunno al nord Italia con temperature sotto la media del periodo. Il cambiamento dei cambiamenti climatici?

Lettera 13

Caro Dago, ho visto con orrore l'omicidio di Viareggio, una donna ha travolto più volte, facendo retromarcia e puntando con precisione la vittima per essere certa che l'avesse uccisa. Altro orrore è che questa assassina è stata mandata dal solito giudice buonista nella sua lussuosa villa invece che in galera (poi si parla di crisi della giustizia). Se una cosa simile fosse accaduta in Francia o negli USA ora ci sarebbero violente manifestazioni di protesta, come dare torto?

GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI

Lettera 14

Caro Dago

foto rubate al hotel Vesuvio a Napoli. Rubate sì a Sangiuliano, posate sì dalla dottoressa.

Lettera 15

Caro Dago, Lavrov: "Stiamo spingendo gli ucraini fuori da Kursk". Hanno emesso, come si usa da noi, un decreto di espulsione?

Lettera 16

Caro Dago, lo scrivo con convinzione e serietà, penso che la signora Boccia possa essere davvero una risorsa per il Paese. La ragazza ha dato dimostrazione di una grande determinazione nel voler raggiungere i suoi obiettivi, ha ideato e realizzato improbabili convegni su contenuti impalpabili, molti parlamentari hanno avuto contatti con lei e relative foto, sicuramente è stata poco fortunata ad appoggiarsi al ministro meno performante del governo. Se solo avesse iniziato il suo percorso qualche anno prima probabilmente ora sarebbe una finta moglie e una finta vedova. Sicuramente una parlamentare magari anche assenteista...

Lettera 17

Esimio Dago,

secondo la "dottoressa" Boccia, la prova inconfutabile della sua "virtù" è rappresentata dalla trascrizione di un colloquio in cui Gennaro Sangiuliano dice alla moglie di non avere avuto rapporti sessuali con la sua "quasi" consulente.

Ora, vorrei chiedere alla "dottoressa" Boccia e a chi pende dalle sue labbra (detto senza malizia): in quale film di fantascienza (che evidentemente mi sono perso) un marito confessa alla moglie - per così dire, "gratis" - di avere un amante e di fare sesso con lei? La regola aurea è: negare, negare sempre, anche di fronte all'evidenza. Perché Sangiuliano dovrebbe essere l'unica eccezione alla regola?

Lettera 18

Dago Vicit,

i film finanziati dal ministero della Cultura, quasi 10 milioni euro negli ultimi tempi, hanno avuto decine o poche centinaia di spettatori a testa. L' emittente tv sammarinese, partecipata dalla RAI al 50%, è senza direttore da mesi, lo deve nominare viale Mazzini.

In crisi di liquidità da tempo RTV sammarinese costa agli azionisti pubblici dei due Stati alcuni milioni l' anno. Leggesi sulla stampa locale che da Roma si vorrebbe nominare Sangiuliano come nuovo direttore. Stipendio oltre 220.000 euro più benefit, nomina equiparata a direttore di Rete Rai. Forse una boccia di fake news.

Lettera 19

Caro Dago, a Singapore i cattolici sono il 3%. Più che Papa Francesco serviva Taylor Swift!

Lettera 20

Caro Dago, con l'endorsement a Kamala Harris, Taylor Swift ha spinto quasi 338 mila persone a registrarsi per votare passando per la piattaforma "Vote.Gov.". Non avrà combinato un guaio spingendo tanti indecisi a votare Donald Trump per ripicca?

Lettera 21

Caro Dago,

Ho notato che le bionde ammanigliate con piu' o molto meno successo coi potenti della politica amano sfoggiare abitini sobri e lisci, preferibilmente neri, illeggiadriti da colletti bianchi piu' o meno vasti che vanno dal tipo "scuola elementare anni '50" a " infermiera tuttofare" da film di Lino Banfi. E' una divisa obbligatoria oppure e' una nuova moda lanciata dalla vedova volontaria e seguita da coloro che aspirano ad ottenere lo stesso trionfo economico?

