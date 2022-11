POSTA! – CARO DAGO, LE NUMEROSE E IMBARAZZATE DICHIARAZIONI DI VERDI E SINISTRA A PROPOSITO DELLA VICENDA DI SOUMAHORO, DISPOSTI PERFINO A CREDERE CHE PURE LUI IGNORASSE TUTTO DI COMPAGNA E SUOCERA, NON RICORDANO MOLTO QUELLI CHE CREDEVANO ALLA NIPOTE DI MUBARAK? – PER LA TRAGEDIA DI ISCHIA IL PRESIDENTE MATTARELLA HA CHIAMATO IL SINDACO DI NAPOLI, GAETANO MANFREDI. BIDEN NON AVREBBE SAPUTO FARE DI MEGLIO...

marco cappato

Lettera 1

Caro Dago, suicidio assistito, Marco Cappato indagato per 82enne morto in Svizzera. No problem. È già s-Cappato una volta alla condanna...

Pat O'Brian

Lettera 2

Caro Dago, per la tragedia di Ischia il presidente Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Joe Biden non avrebbe saputo fare di meglio...

Licio Ferdi

GIORGIA MELONI IGNAZIO LA RUSSA SERGIO MATTARELLA

Lettera 3

Con tutto il dolore e il rispetto possibili di fronte alla tragedia di Casamicciola, costruire case abusive comporta purtroppo rischi.

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Caro Dago, terribili i video dei "belgi" originari del Marocco che mettono a ferro e fuoco Bruxelles. Peccato non ci sia andato di mezzo anche Palazzo Berlaymont, così il messaggio per la Commissione Ue, in prima fila per accogliere tutti i migranti, sarebbe stato più completo.

A. Reale

Lettera 5

Caro Dago, il cadavere della 18enne pakistana Saman Abbas scomparsa dal 30 aprile 2021, rinvenuto in un casolare a Novellara su indicazione dello zio della ragazza, è stato dissotterrato ed esumato ieri sera. Chissà che "dolore" per il padre che la credeva viva...

Ferguson

Lettera 6

LA MORTA DI SAMAN ABBAS - IL RITROVAMENTO DI RESTI UMANI A NOVELLARA

Caro Dago, non so se tu ti sia accorto del fiorire delle tante amazzoni, sulle tv pubbliche e private, che ce la mettono tutta per contribuire alla rianimazione del Pd. Tra di esse si distinguono la combattente ,senza se e senza ma (meglio, senza faccia), di Tagadà e Lucia Annunziata che ieri in Mezz'ora con sfrontatezza, e dimentica di star utilizzando la tv pubblica, (evidentemente sa di poter contare sull'impunità), ha incalzato un recalcitrante Conte sulla grandissima opportunità di unirsi alla protesta in piazza dei Dem e delle alleanze regionali con gli stessi. Potessi, direi alle signore in questione: avanti così, non potreste onorar meglio il già non molto apprezzato giornalismo italiano.

Paloma

tifosi marocchini devastano bruxelles 4

Lettera 7

Egregio Dago

i tafferugli (per essere moderati) di Bruxelles dimostrano quanto profetizzato dalla grandissima Oriana Fallaci. Gli islamici voglio conquistare l'Europa e non potendolo fare militarmente lo stanno facendo con le infiltrazioni più o meno legali e un proliferazione demografica almeno cinque volte superiore a quella europea tradizionale. Ovviamente questo non si può dire, è razzista ed islamofobico e tutti gli altri epiteti democratici e progressisti che con la bile più virulenta si riversarono sulla più grande giornalista italiana del secolo scorso. Non dimenticando la canzonetta di un cantastorie italiota che la scherniva quando ormai era nella fase terminale della malattia che la uccise.

Ma tutto questo non è pubblicabile e continueremo a sperare in una integrazione pacifica.

Poveri illusi.

Cordialità

tifosi marocchini devastano bruxelles 3

Sanvic

Lettera 8

Caro Dago, ogni giorno vengono fuori persone che avevano avvertito il mitico Fratoianni sulla patacca Soumahoro, tra colleghi di partito e Caritas ormai sono decine. Delle due una o il Fratoianni è un ingenuo o un freddo calcolatore che ha "sfruttato" Soumahoro per portate voti al partito. In ogni caso a dimettersi dovrebbe essere lui... tanto lo stipendio da parlamentare lo porta la moglie.

FB

il principe harry nel 2006

Lettera 9

Caro Dago,

ma che scandalo sarà' mai per la navigatissima famiglia reale inglese se Harry, che ai bei tempi sorrideva e adesso ha sempre lo sguardo di uno che ha appena pestato una m....con le scarpe nuove firmate, e' stato un felice toyboy?

Oggi, che se non hai un toyboy non sei nessuno, dovrebbero essere contenti di avere un principe precursore della moda che rideva allegramente invece di un pallosissimo frignone politicamente corretto che segue i dettami della consorte, duchessa delle banalita' radical chic, in ogni sua ogni giorno piu' noiosissima predica .

Forza Harry, facci vedere chi sei!

Giovanna Maldasia

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu 2

Lettera 10

Bisogna ammettere che il buon Soumahoro si e' integrato alla grande. A parte le cose non in suo nome, che lui ignorava (e meno male che accadevano sotto il suo naso),sarebbe interessante capire chi gli ha fatto ottenere il mutuo, perche' di sicuro c'e' chi gli ha dato una bella spinta. Ho scritto un libro, ha detto. Ok,siccome non ci troviamo davanti a Ken Follett, il libro costa € 11,00, ha venduto 9.000 copie in tre anni. Tolti costi e diritti, di solito la percentuale varia tra il 6% ed il 10%,quindi circa € 9.900,00.Davanti a questi numeri spaventosi, diventa difficile capire su quali basi un istituto di credito gli possa avere concesso un mutuo, se non in nome di qualche "pressione"

Chi ,normale cittadino, e' passato in banca per un mutuo, conosce il calvario.

Ali

TWEET SUL CASO SOUMAHORO

Lettera 11

Dago,

La vicenda soumahoro puo' essere equiparata a quella di tanti truffatori che, con vari espedienti, infestano il belpaese. Che siano neri, non colpisce particolarmente e' risaputo poi che in africa personaggi cosi ce ne sono molti; quello che da' fastidio e' che la sinistra ne abbia fatto una bandiera per l'accoglienza ed un esempio di integrazione. Sbandierando un'ideologia avulsa dalla realta', ma pagata da noi tutti.

MP

Lettera 12

STIVALI SOUMAHORO EDITION

Caro Dago, frana a Ischia, Protezione Civile: "Fragile il 94% dei comuni". Dopo dieci anni con gli "ambientalisti" del Pd al governo l'Italia è un Paese in macerie, tenute assieme dallo scotch.

Maury

Lettera 13

Caro Dago, il Guardian: "Gli Stati Uniti stanno valutando di fornire all'Ucraina piccole bombe di precisione. Gli ordigni sarebbero montati su razzi che consentirebbero a Kiev di colpire molto dietro le linee russe". L'Alaska?!?

John Doe Junior

Lettera 14

Caro Dago, vorrei parlare del caso Soumahoro (al momento escluso da qualsiasi addebito) ma dei suoi familiari. Sono una persona di centrodestra privo di istinti giustizialisti al contrario dei miei avversari politici pronti a giudicare e condannare.

frana a casamicciola terme ischia 3

La cosa che mi stupisce è che si sta puntando l'attenzione su una eventuale malagestione di una cooperativa dei familiari del neodeputato della sinistra, evitando accuratamente di affrontare il problema vero, ciò cosa cela questo episodio; ovvero cosa che c'è dietro il paravento della accoglienza ai migranti, le tante cooperative attive sul territorio, le tante società che acquistano edifici fatiscenti per adibirli ad abitazioni per migranti, in parole povere un giro vorticoso di milioni per l'accoglienza, la cooperativa di moglie e suocera del parlamentare ha incassato negli anni 65 milioni!

frana a casamicciola terme ischia 1

Non ho ancora visto un servizio di denuncia da parte delle tante trasmissioni della "televisione radical-chic" su questo fenomeno, il "business dei migranti", iniziando da chi ci guadagna dall'immigrazione clandestina, chi la organizza, chi utilizza mano d'opera a pochi euro al giorno, a chi guadagna cifre folli con i centri di accoglienza ecc. Lo faranno quando ormai non servirà più.

FB

Lettera 15

Caro Dago,

forse Fratoianni e Bonelli potrebbero avere ragione loro malgrado.

Possibile che le onlus dei parenti di Soumahoro non pagando i dipendenti non abbiano mai ricevuto una vertenza approdata in tribunale?

Possibile che non rispettando i requisiti igienico sanitari non abbiano ricevuto un esposto da un qualunque cittadino e un verbale dalla ASL?

Possibile che abbiano ricevuto soldi pubblici senza presentare nemmeno un rendiconto?

Possibile che non pagando l’affitto il locatore non abbia richiesto al tribunale lo sfratto?

Ma non ti sembra strano?

Lettera firmata

nicola fratoianni parla di soumahoro a mezzora in piu

Lettera 16

Caro Dago, vero arbiter elegantiae,

le numerose e un po’ imbarazzate dichiarazioni, a proposito della vicenda di Soumahoro, di Verdi e Sinistra, per i quali tutto avvenne a loro insaputa, disposti perfino a credere che pure lui ignorasse tutto di compagna e suocera, non ricordano molto quelli che credevano alla nipote di Mubarak?

Francesca

Lettera 17

Illustre Dago,

mi duole contraddire il coetaneo Zanda, che collega a matula democristiana il caso Moro con la bufala dell'attentato bulgaro a Berlinguer e il ferimento di Giovanni Paolo II.

luigi zanda foto di bacco

La balla su Berlinguer fu una botta propagandistica, per santificare, desoviettizzandolo un po', il leninista Berlinguer.

Alla bufala, però, non si prestarono i comunisti intellettualmente onesti.

Il nesso sovietico, semmai, c'è tra la vicenda Moro e l'attentato a Wojtyla, visto che i brigatisti furono addestrati dal Kgb, sicuramente a Praga, forse alla Lubjanka, dove il Pci inviava le pattuglie del suo esercito clandestino.

Inutile aggiungere che il Cremlino aveva, non a torto, individuato in Wojtyla il nemico mortale.

Il coetaneo Zanda, confuso ed omissivo, ha dimenticato, poi, l'episodio tragicomico legato alla pista bulgara, non di Berlinguer, bensì del papa polacco, quando il Pci terrorizzato dalle indagini, che avrebbero potuto condurre alle proprie ricetrasmittenti spionistiche con ponte radio verso Sofia, fece pervenire al Cc del PCUS il seguente messaggio urgente.

«Segretissimo/copia Unica

Al compagno B. N. Ponomarev, personale/22 giugno 1981

FRANCESCO COSSIGA E LUIGI ZANDA

Il rappresentante del Partito comunista italiano, Raparelli, ha fatto sapere, nel maggio scorso, al nostro rappresentante che la direzione del PCI ha deciso di smantellare e di distruggere per ragioni di sicurezza tre stazioni radio ricetrasmittenti fornite da noi nel 1973 […] Ai primi di giugno, Raparelli ha dato conferma che le suddette emittenti sono state distrutte dagli amici. I tecnici degli amici che si trovano in altre zone del paese continuano a ricevere, con i ricevitori di cui dispongono, le nostre trasmissioni-prova. La situazione in queste zone è tranquilla. Raparelli ha pregato di riferire tutto ciò al Comitato centrale del PCUS».

Giancarlo Lehner