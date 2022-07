POSTA! – CARO DAGO, POTETE CHIEDERE AL SIG. BOCELLI COME HANNO FATTO I MEDICI A VEDERE CHE C'ERANO PROBLEMI E ADDIRITTURA CONSIGLIARE L ABORTO NEL 1958? LA PRIMA ECOGRAFIA PRENATALE È IN ITALIA DEL 1970. QUALCOSA NON QUADRA - PERCHÉ GLI UTENTI DEI TAXI NON FANNO LORO UNO SCIOPERO: PER UNA SETTIMANA O PER UN MESE NESSUNO DEVE UTILIZZARE I TAXI... VOGLIO VEDERE SE IL SERVIZIO MIGLIORA E LE TARIFFE SCENDONO !

DRAGHI ERDOGAN - MEME BY CARLI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Draghi da Erdogan: "Uniti in condanna a Russia e sostegno a Kiev". Quimdi il nostro premier condanna il dittatore... No!... È d'accordo con il dittatore... Oh... Ma uffaaa!!!...

S.L.

Lettera 2

Caro Dago, ma cosa vogliono ancora i grillini, sono entrati in parlamento senza arte né parte, gli abbiamo pagato stupendi principeschi, privilegi da sceicchi e rimborsi spese faraonici, ora gli pagheremo anche il vitalizio...mandateli tutti a casa!

FB

Lettera 3

giuseppe conte dopo l'incontro con draghi

Caro Dago, energia, ok dal Parlamento Ue ad inserire nella tassonomia "green" gas e nucleare. Contrari molti ambientalisti. La differenza tra teste pensanti e zucche vuote.

Sergio Tafi

Lettera 4

Dago,

Bellissimo l'articolo di Bonvissuto sul presunto fancazzismo dei giovani.

E mo' che c'avete da di?

MP

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI

Lettera 5

Caro D’ago,

Leggo che Conte dopo l’incontro con Draghi ha dichiarato, leggendo il tuo sito, ….va tagliato il cuneo fiscale, dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario minimo.

Scusami ma è Letta segretario del PD che è travestito da Conte, oppure è Conte il nuovo segretario del PD per interposta persona?

Un saluto

Savogio

Lettera 6

Caro Dago, Conte: "Restiamo al governo ma serve discontinuità". Ma come "discontinuità"? I grillini sono gli unici ad essere ininterrottamente al governo da inizio legislatura: "Mai con la Lega", "Mai col Pd", "Mai con Berlusconi".

Gildo Cervani

SANDRO BONVISSUTO

Lettera 7

Dago Romeo de Roma,

il consigliere più votato di Verona ha confermato ciò che si sapeva : al ballottaggio contro Sboarina Tosi neo FI ha lavorato pancia a terra favore di Tommasi. Dai " diversamente berlusconiani di Angelino con o senza il quid, da Beatrice L fondatrice prima del Nuovo Centro Destra, poi Nuovo Centro ed infine tessera del PD non dimenticando bisteccone Verdini" il mitico B ha avuto più amanti o abbandoni da politici suoi prescelti, quindi eletti nella storica FI ?

TOSI SBOARINA

Finalmente la prova, dopo l' ingresso di Tosi nemico di Salvini e della Meloni in FI che mister B non ci crede o non è in grado di controllare il suo " campo largo " .

saluti - peprig –

Lettera 8

Caro Dago,

nel 1322 c'era l'arte della lana, oggi abbiamo l'arte dei tassisti... entrambe caratterizzate da regole tutte loro, entrambe estremamente sensibili alla difesa dei privilegi feudali.

giuseppe conte dopo l'incontro con draghi 1

Posso anche tutarmi il naso ed accettare che quello del trasporto pubblico personale resti un mercato protetto e regolato, ma allora le regole devono essere a doppio senso. Pretendo che i tassisti emettano un regolare scontrino fiscale, obbligo di POS e black box per tracciare numero di viaggi e poter contare quante auto sono realmente in servizio.

Scopriremo cose molto interessanti, e capiremmo perché esistono persone disposte a prendere un mutuo di 300.000 euro per comprare una licenza che poi gli frutterà 13.000 euro lorde l'anno.

scopero tassisti contro il ddl concorrenza 9

Ossequi

A.Francesco

Lettera 9

Caro Dago.

Toh guarda, l'amicodelredditodicittadinanza, il buon Marco Travaglio, si è accorto, con riferimento all'ultimo incontro Draghi-Erdogan, che la politica è "sangue e merda" (Formica dixit). Ma va?! Chi lo avrebbe mai sospettato, è incredibile: ribelliamoci tutti a questi cattivoni usurpatori, che paura...

Sergio C.

il videomessaggio di volodymyr zelensky al festival di glastonbury 1

Lettera 10

Caro Dago, anni fa la trasmissione Striscia la Notizia mandava in onda un fuori onda tormentone di Fede che diceva "che figura di m....a!". Oggi quella frase è tutta per Conte e i suoi grullini...

FB

Lettera 11

Caro Dago, e bravo Zelensky, chiede 750 miliardi per far rinascere l’Ucraina cui tutta l’Europa compresi noi dovrà partecipare (altre tasse) ma c’è un ma, la coscienza che dice di tutte le persone morte, militari e civili….Bobilduro

Lettera 12

mario draghi recep tayyip erdogan

E così fu: Mr Penultimatum colpì ancora!

La credibilità di Conte è zero. La credibilità dei 5 stelle è la somma di tantissimi zero più altri zero!

Dago, diciamo le cose come stanno: i 5 stelle che siedono in Parlamento sanno bene che questi sono gli ultimi mesi nei quali intascheranno degli stipendi così alti. I 5 stelle sanno chiaramente che presto dovranno tornare alle loro grame vite, dove dovranno lavorare per davvero per ottenere uno stipendio.

Questi parvenu della politica sanno bene che per loro la politica e i suoi lauti stipendi presto diventeranno solo un dolce ricordo(non per gli Italiani, per essi i 5 stelle diventeranno solo un sinonimo per le parole: disgrazia, voltagabbana e acefalo!), per cui è scientifico che loro non faranno mai cadere il Governo Draghi: se Conte decidesse davvero di staccare la spina al governo, nel minuto successivo passerebbero tutti al gruppo di insieme per la poltrona(lapsus freudiano...) di Di Maio!

conte draghi grillo 4

Dago, poi ci sono quelli che si stupiscono e si domandano il perché del fatto che il partito più votato in Italia sia diventato il partito dell'astensione: invece di domandarsi e di stupirsi per questo, forse dovrebbero iniziare a stupirsi e a domandarsi del perché in Italia, nonostante i vari Giuseppi Conte, ci siano ancora così tante persone che a votare ci vanno!!!

Francesco Polidori

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Lettera 13

Caro Dago,

l'andamento delle retribuzioni è da SEMPRE legato all'andamento della produttività del lavoro. Se in Italia le retribuzioni non sono salite è perché la produttività del lavoro è addirittura scesa. Punto. Poi se si vuole credere a complottismi di ogni ordine e grado allora va bene tutto. Siamo nell'era dei no-vax del resto, no? m.f.

Lettera 14

Caro Dago, Conte dopo vertice con Draghi: "Restiamo al governo, ma serve discontinuità". Reddito di cittadinanza un mese sì, un mese no?

Ugo Pinzani

scopero tassisti contro il ddl concorrenza 6

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, il governatore della regione orientale di Donetsk ha invitato 350mila civili a evacuare l'area alla luce di un'imminente offensiva russa. Poveretti. Zelensky avrà promesso loro che potranno tornare dopo la "ricostruzione"?

A.Reale

Lettera 16

Caro Dago,

ma certo che questo Covid è strano...

scopero tassisti contro il ddl concorrenza 14

Ci sono stati finora diversi eventi dalla affluenza importante (penso ai concerti di Vasco Rossi o al gay pride appena svoltasi, per esempio, a Milano), ma il Covid va solo al concerto dei Manneskin di Roma tanto che gli esperti (!) ora (!!) chiedono di sospendere (!!!) l'evento per il rischio di contagi (!!!!). A parte i gusti musicali del virus, ma mi spiegate la logica?

O il virus c'è, pertanto sono ancora da evitare i grandi raduni di massa oppure non sarà che il Covid rimane una buona scusa per cancellare eventi che non sarebbero così di successo come si vuol far credere?

Saluti dal Covid che va al concerto dei Manneskin,

Henry Kissinger e Vladimir Putin

Lisa

Lettera 17

Caro Dago, Nobel per la matematica all'ucraina Maryna Viazovska:

ha risolto il problema dell'impacchettamento delle sfere. Sia benedetta! Zelensky le sta facendo girare a mezzo mondo: dica subito come si fa.

Jantra

Lettera 18

caro Dago

perché gli utenti dei taxi non fanno loro uno sciopero: per una settimana o per un mese nessuno deve utilizzare i taxi...

Voglio vedere se il servizio migliora e le tariffe scendono !

Lorenzo B.

andrea bocelli e la madre edi aringhieri 1

Lettera 19

Caro Dago,

l'ex segretario di stato USA Henry Kissinger manda a dire a Kiev che deve fare la pace con Mosca rinunciando ad una bella fetta del suo territorio.

Un po' la solita storia di quando fece sdoganare la Cina condannando Taiwan ad essere un paria della diplomazia mondiale.

Insomma sempre favorire le dittature a scapito delle democrazie, sarei curioso di sapere se proprio ci crede oppure quali benefici ne ha tratto.

Ossequi

A.Francesco

ANDREA BOCELLI NEL VIDEO DI UN GIORNO IN PRETURA DI FEDEZ

Lettera 20

Potete chiedere al Sig. BOCELLI come hanno fatto i medici a VEDERE che c'erano problemi e addirittura consigliare l aborto nel 1958?La prima ecografia prenatale è in Italia del 1970.

Qualcosa non quadra......

Lettera 21

Dago darling a proposito di cambiamenti climatici. Correva l'anno 1816 e in Europa e Nord America ci fu un'estate senza sole a causa delle polveri sparse dallo scoppio di un grosso vulcano in Indonesia. Ne seguirono carestie e pestilenze con migliaia di morti, persino nella civilissima Svizzera. Beati quelli che vissero o morirono allora, senza tutte le sciocchezze che ci propinano ora gli "esperti", specie quelli al soldo di certi poteri forti. E senza tutte le ansiogene "Breaking news" o gli "Scarica l'App per restare sempre aggiornato". Aggiornato de che? Delle notizie che finscono sotto il tappeto? Tra le varie "risorse" naturali di cui dispone Putin ci sono anche i vulcani, specie quelli enormi della Kamchatka, lontanissima da noi ma assai vicina all'Alaska e alla costa occidentale del Nord America. Ossequi

veronica e andrea bocelli

Natalie Paav

Lettera 22

Buongiorno, leggo con interesse l'intervista del Corriere a Bocelli, molto intensa e fuori dal coro. L'ho apprezzata molto. Mi ha lasciato un po' perplesso il passaggio in cui il cantante dice che i medici avevano individuato dei problemi e alla madre hanno consigliato di abortire. Non voglio mettere in dubbio le parole di Bocelli, sono solo curioso di capire.

Lui è nato nel 1958 e le condizioni del feto, almeno fino agli anni 80, con l'uso dell'ecografia erano sconosciute. Non si conosceva nemmeno il sesso del bambino, mi chiedo come fosse possibile verificare altri problemi. Sul consigliare l'aborto, nel 1958 questa pratica era un reato, la legalizzazione arriverà molto dopo... Quindi diciamo che questo consiglio non è arrivato certo a causa di una legge, ma è solo la dimostrazione che l'aborto clandestino era una piaga prima di essere normato e che non è certo la legge 194 il problema.

boris johnson chris pincher

Andrea

Lettera 23

Caro Dago, Gran Bretagna, si dimettono il ministro della Salute e il Cancelliere dello Scacchiere. Ecco perché Johnson fa tanto il fanatico con Putin: per nascondere le magagne del suo Governo.

andrea bocelli

Nereo Villa