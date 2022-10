POSTA! – CARO DAGO, IL PROBLEMA NON È CHE PUTIN HA REGALATO A BERLUSCONI 20 BOTTIGLIE DI VODKA, MA È CHE LUI SE LE È BEVUTE – LA PRECISAZIONE DI "RCS": "NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 14 E SABATO 14 OTTOBRE CORRIERE DELLA SERA E RISPETTIVI ALLEGATI ERANO IN EDICOLA AL PREZZO CONSUETO DI 2 EURO COMPLESSIVI. IN AGGIUNTA, I LETTORI POTEVANO LIBERAMENTE DECIDERE SE ACQUISTARE O MENO IL NUOVO ROMANZO DI SIMONA SPARACO..."

io donna con il romanzo di simona sparaco allegato

In merito all’articolo dal titolo: “IL “CORRIERE” PUNTA SULLE FAMIGLIE (DEI VICEDIRETTORI) precisiamo che nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 ottobre Corriere della Sera e i rispettivi allegati erano in edicola al prezzo consueto di 2 euro complessivi. In aggiunta, in entrambe le giornate, i lettori potevano liberamente decidere se acquistare, o meno, il nuovo romanzo – allegato opzionale in due volumi appunto - di Simona Sparaco “La VITA in TASCA” al costo di 1 solo euro, sostenendo in questo modo i programmi dell’UNICEF per l’istruzione nelle emergenze, uno dei modi più efficaci per restituire ai bambini un senso di normalità e garantire loro il sostegno di cui hanno bisogno, a cui i fondi raccolti dalla vendita del libro sono destinati.

Barbara Ruggeri

Comunicazione e ufficio stampa Rcs

Lucido Dago,

ma Berlusconi ci è o ci fa?

Francesca

laura boldrini viene contestata 1

Caro Dago,

tu che conosci vita, morte e miracoli degli svippati o presunti tali italioti, sai se per caso Michela Murgia e Laura Boldrini abbiano tagliato una ciocca di capelli in solidarietà con le donne iraniane o seguono la linea ideologica della solidarietà al regime totalitario della pretaglia iraniana?

Solo per curiosità.

G.

MELONI GASPARRI

Dago,

Il garante dei carcerati, un ex narcotrafficante (sic!) li garantiva facendo entrare in carcere quello che mancava, telefoni e droga. Che poi non si dica che nessuno pensa a loro e che non gli viene offerta la possibilita' di redimersi.

MP

A proposito di Gasparri, ma "l'utile idiota" non era dall'altra parte?

un caro saluto

Zagortenay

la dirty dancing di luigi di maio 1

Dagovski,

Di Maio. Dal “Diritto di Tribuna” al ritorno “dritto-in-tribuna” allo stadio.

Con bibite (e consulenze).

Aigor

Caro Dago,

il problema non è che a Berlusconi sono state regalate 20 bottiglie di vodka, ma che lui se le è bevute.

Avi

berlusconi putin

Esimio Dago,

prima i miliardi del P.N.R.R. ottenuti dall'Italia per merito suo, poi le persone "per bene" da mettere al posto di Zelensky, adesso la letterina "dolcissima" (con vodka allegata) da parte di Putin. Bisogna rassegnarsi: Berlusconi è definitivamente andato fuori di... Meloni!

Bobo

Caro Dago,

un ringraziamento a Fico per averci dato la prova definitiva che i grillini NON erano contro i privilegi della casta, (auto blu, voli privati, benefit vari) volevano semplicemente averli loro...

FB

Caro Dago, lo dico da elettore del centrodestra, piuttosto che avere uno fuori di testa al governo è preferibile avere i grillini, la loro incompetenza farebbe meno danni!

FB

putin berlusconi

SuperDago,

il Pd, se vuole imparare a fare opposizione incisiva, micidiale, decisiva, prenda lezioni dal professor Berlusconi, un ariete teso quotidianamente a sbriciolare, altro che i droni di Putin, ogni tentativo di costruzione del governo Meloni.

Giancarlo Lehner

Caro Dago,

altri sbarchi a Lampedusa: 119 migranti soccorsi. La ressa per strappare gli ultimi biglietti prima dell'arrivo della Meloni...

Tuco

Caro Dago,

l'amministrazione Biden intende attingere nuovamente alle riserve strategiche di petrolio per tenere sotto controllo il prezzo della benzina alla vigilia delle elezioni di Midterm. Poi se gli americani votano in modo "sbagliato" ci sarà il raddoppio del prezzo?

Sonny Carboni

VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008

Caro Dago,

Sorianello (Vibo Valentia), spara col kalashnikov contro la casa della moglie: arrestato. Non è opportuno in questo periodo utilizzare un'arma di produzione russa!

Bibi

Caro Dago,

uno dei primi consigli che Berlusconi può dare alla Meloni è che la vodka annebbia i pensieri.

Saluti, Usbergo

Caro Dago,

joe biden

la Nato fornirà all'Ucraina sistemi difesa anti-droni. L'inflazione quasi a due cifre. Famiglie, imprese, scuole, enti ed istituzioni statali non hanno i soldi per pagare le bollette della luce e del gas e continuiamo a spendere soldi per queste cazzate?

Pop Cop

Caro Dago,

Usa, Biden: "Diritto di aborto sarà la prima legge se vinciamo le midterm'. Sembra Letta il venerdì prima delle elezioni quando disse" Andiamo a vincere!".

Lucio Breve

Caro Dago,

Usa e Gran Bretagna: "Continueremo a fornire armi all'Ucraina". E fanno bene. Il presidente americano e la premier britannica hanno un così grande successo nei sondaggi che sarebbe un peccato sprecarlo.

Samo Borzek

sergey razov a porta a porta

Caro Dago, guerra Ucraina, l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov: "Il nuovo governo italiano non cambierà rotta". Forse fino a quando gli italiani non si saranno rotti di vedersi razionare luce e riscaldamento per "finanziare" i servizi di Zelensky su Vogue. Ma dopo?

A.Reale

Caro Dago, Milano, 12enne fermato per rapina: è la quarta volta in 7 giorni. Un piccolo uomo di governo!

Berto

sergey razov a porta a porta 1 VLADIMIR PUTIN SERGEY RAZOV