Lettera 1

Caro Dago, prima il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che giustifica il "7 ottobre" di Hamas e adesso il Consiglio d'Europa che dice che le nostre forze dell'ordine sono razziste. Ma come si fa ad avere fiducia nelle Istituzioni internazionali?

Theo

Lettera 2

Caro Dago, quale credibilità possono avere le parole per "sentito dire" riportate da Bianca Berlinguer sulla Rai che quando stava alla tv pubblica diceva peste e corna di Mediaset e adesso che sta a Cologno Monzese fa lo stesso a parti invertite?

Tony Gal

Lettera 3

Egregio Dago

Sabato/domenica notte tornerà l'ora solare. Come ogni anno circolano le solite stupidaggini: disturbi causati dal cambio di ora e grandi risparmi di energia.

Riflessioni: quelli che volano e assorbono anche undici ore di differenza di fuso orario in un senso o nell'altro dovrebbero entrare in coma?

Energia: dato che sono le industrie che usano buona parte dell'energia elettrica a qualsiasi ora del giorno e che inoltre se viene buio prima o dopo bisogna comunque accendere la luce, dove cavolo sta il risparmio ?

Forse il ministro dell' energia potrebbe "illuminarci".

Cordialità.

Sanvic

Lettera 4

Caro Dago, Papa Francesco: "A Gaza attacchi inumani". Sorprendente! Quindi il problema è tra attacchi "inumani" o "umani"?

SL

Lettera 5

Caro Dago, fuorionda di Bianca Berlinguer sulla Rai: "Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi… Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi". Accidenti! Una volta controllavano solo i cognomi di chi assumere...

Lucio Breve

Lettera 6

Caro Dago, Meloni: "Fondi record per la sanità, 2.317 euro pro capite". Benissimo. Ora ci si aspetta che Schlein dica quanti euro pro capite sarebbero stati "tagliati". È in grado di farlo?

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago,

ho letto che ci sarebbe un nuovo caso Boccia, ma al maschile. Mi sento solo di dire: W le pari opportunità!

Ma è uno scandalo di amici o amichetti (occhiolino)?

Saluti alle pari opportunità,

Lisa

P.S. Ma poi Sangiuliano è tornato in qualche archivio polveroso della RAI?

Lettera 8

Caro Dago, in 13 anni (dal 2011 al 2023) emigrati 550mila giovani, metà sono laureati. Fa nulla. Sono stati sostituiti da tanti allegri raccoglitori di pomodori a 1 euro l'ora che rendono l'Italia meravigliosamente inclusiva... Con gli altri.

Fabrizio Mayer

Lettera 9

Caro Dago,

chi la scrive una denuncia alla Corte dei conti per danno erariale derivato dai superbonus dei 5stelle per 120 miliardi di euro a carico dello Stato?

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Caro Dago, la notizia incredibile del giorno; poliziotti indagati per aver affrontato teppisti e violenti nella manifestazione di Pisa. Se fossi un poliziotto la prossima volta lascerei che "i ragazzi" mettano a ferro e fuoco la città distruggendo arredi, auto e negozi, i danni a carico dei partiti che hanno appoggiato la manifestazione e anche qualche "vertice istituzionale" che ha preso le difese dei ragazzi...

FB

Lettera 11

Caro Dago, per le pensioni minime, 614,77 euro mensili, un aumento di 6 euro al mese. Non è obbligatorio tenerli tutti per sé: si possono anche donare alle associazioni che aiutano i migranti fuggiti da fame e povertà...

John Doe Junior

Lettera 12

Dago Europeo,

le accuse di razzismo elevate alle nostre Forze dell'Ordine da commissioni democrate europee sono condivise dal sindacato SILP emanazione della CGIL?

Peprig

Lettera 13

Caro Dago, scontri a Pisa durante corteo pro Palestina, dieci poliziotti indagati. Mantenere l'ordine ed evitare assalti e devastazioni facendo rispettare i permessi concordati: come mai le forze dell'ordine hanno comportamenti così eversivi?

J.N.

Lettera 14

Caro Dago, Bill Gates ha donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene Kamala Harris. 105,2 miliardi di dollari di patrimonio netto! O ha il braccino corto o è convinto che la candidata dem sia ormai spacciata. Per un riccone come lui, 50 milioni per difendere il mondo da un pericolo esiziale come Donald Trump sono una presa per i fondelli!

Nino

Lettera 15

Caro Dago, Blinken: "È il momento di porre fine alla guerra a Gaza". Come no. Dopo i grandi successi di Biden col ritiro dall'Afghanistan e con la fallimentare guerra in Ucraina, gli Stati Uniti danno lezioni sull'arte della guerra... Prrr!!!

Camillo Geronimus

Lettera 16

Caro Dago, il segretario esecutivo della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri), Johan Friestedt: «Noi non abbiamo mai voluto mettere in discussione il lavoro della Polizia italiana, né accusarla di razzismo, voglio dirlo al presidente Mattarella. C’è stata non da parte sua una strumentalizzazione rispetto al nostro lavoro». Ah, ok. Sono incapaci di intendere e volere: stiamo perdendo tempo con persone che non sanno quello che fanno!

Furio Panetta

Lettera 17

Caro Dago,

i nostri magistrati hanno sentenziato che Egitto e Bangladesh non sono paesi “sicuri”. Ma questa sentenza significa che i 107 milioni di abitanti dell’Egitto ed i 161 milioni di abitanti del Bangladesh hanno tutti, d’ora in poi, il diritto di venire a vivere in Italia, solo che lo desiderino, e che noi italiani si abbia il dovere di accoglierli tutti?

Pietro Volpi

Lettera 18

Egregio sig. Dago. Una frase che leggo spesso su questo ex disgraziato sito: "dite alla ducetta che mettersi contro il deep state (i cosiddetti poteri forti) è pericoloso. Mettersi contro la magistratura è pericoloso, Mettersi contro le banche è pericoloso. Mettersi contro l'Europa è pericoloso...ecc.ecc...

CARLO NORDIO

Non sarebbe meglio dire agli italiani che il loro voto conta una beata m....

Antonio

Lettera 19

Spiegate al ministro Nordio che la sentenza famosa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in italiano è pubblicata, fin dalla emissione, basta andare sul sito della stessa corte. Non è possibile che i giudici non l'hanno capita perché scritta in francese. Tutti possono leggerla anche senza essere giudici.

Giuseppe Taravella

Lettera 20

Caro Dago,

ricordi ancora le risolute affermazioni di psicologi, psichiatri o quant'altro che fino ad una quindicina di anni fa perentoriamente dichiaravano l'assoluta dipendenza dei pargoli alle figure materne e paterne?

Che ridere!

Toniborg

Lettera 21

"L'apparenza inganna" dice Giuli.

E' passato dalla supercazzola al Sim Sala Bim

Paolo Ferraresi