Lettera 1

Lettera 1

Caro Dago, migranti, Ue: "Paesi membri hanno dovere di garantire procedure asilo". Tutti i Paesi o solo e sempre l'Italia?

Tony Gal

Lettera 2

Caro Dago, Francia, nove vescovi sotto indagine per abusi su minori. Hanno fatto uscire adesso la notizia per non prendersi - come annunciato - i minori non accompagnati giunti in Italia coi migranti?

Fabrizio Mayer

Lettera 3

Caro Dago, Greta Thunberg "cede il megafono" nella battaglia contro i cambiamenti climatici. Ha capito che ci stanno prendendo in giro con fantasie irrealizzabili?

Frankie

Lettera 4

Lettera 4

Caro Dago, Nancy Faeser, ministra dell'Interno tedesca, ha definito le dichiarazioni dell'ambasciatore per i mondiali di calcio del Qatar, Khalid Salman - che alla Zdf aveva qualificato l'omosessualità come "danno psicologico" - "orribili". Quindi, viste le idee simil russe, la Germania ritirerà la squadra?

Bibi

Lettera 5

Caro Dago, Usa: "Parliamo con Mosca per evitare catastrofe nucleare". Sì. Però se a parlare è Biden, viste le ormai famose gaffes, sarà comunque una catastrofe! Meglio se tace.

SdA

Lettera 6

Lettera 5

Caro Dago, secondo te, un piatto di minestra ad un migrante glielo offre in casa propria più la "popolana" della Garbatella o l'aristocratica dei quartieri alti Elly Schlein, la nuova star dell'etica radical chic?

Antonio Pochesci

Lettera 7

Esimio Dago,

Roberto Speranza: "È tempo di pensare alle vite degli italiani". Adesso? Non avrebbe dovuto pensarci nei tre anni in cui è stato ministro della Salute?

Bobo

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, Usa a Italia: "Fornire a Kiev sistema missilistico di difesa aerea". Dall'Ue ci dicono chi dobbiamo accogliere, dagli Stati Uniti a chi dobbiamo regalare le nostre cose... Roba da matti: dopo 11 anni di Pd al governo, siamo diventati lo zimbello del mondo!

Ulisse Greco

Lettera 9

Lettera 9

Caro Dago l'Italia non doveva andare al COP 27 in Egitto vista la "non collaborazione" sul caso Regeni. Poi forse l'avvenimento poteva pure essere rimandato vista la riconversione attuale ai "classici" carbone trivelle nucleare....

Amandolfo

Lettera 10

Caro Dago,

ho letto le analisi di Velardi, Bettini e Folli sulla prossima scomparsa del PD (due mesi fa dato in competizione con FdI come primo partito e oggi in "crisi irreversibile") e mi chiedo dove abbiano vissuto in questi anni. Se c'è una lezione che questi sedicenti analisti dovrebbero aver imparato dalla politica italiana dell'ultimo decennio è che è possibile veramente tutto.

CONTE BETTINI

In questo paese infatti, un secessionista padano come Salvini può trasformarsi in un ultra nazionalista perennemente avvolto nel tricolore che non parla nemmeno della ricetta della carbonara senza citare gli "interessi degfli italiani" e prendere milioni di voti. Un improbabile avvocato di provincia con ego e curriculum ipertrofico come Conte, già sovranista e premier del governo più a destra della storia (compreso quello attuale), può scoprire l'esistenza della giustizia sociale, proporsi come progressista ed essere pure preso sul serio.

Quindi tra qualche mese il PD potrebbe essere effettivamente scomparso oppure trovarsi al 40%, perchè saremo pure il paese di Macchiavelli e Sartori, ma finiamo sempre per dar ragione a Cetto Laqualunque: "in Italia per prendere voti basta dire la cazzata giusta al momento giusto",

Barney

Lettera 11

Lettera 11

Caro Dago,

premetto che non sono un giurista ma mi chiedo: se l'Egitto non comunica la residenza degli ufficiali accusati dell'omicidio Regeni per cui i magistrati non possono notificargli gli atti e non è possibile che agenti italiani possano indagare in Egitto, non sarebbe utile emanare una norma per cui gli atti giudiziario possano essere notificati all'ambasciata egiziana?

Ci sono norme o convenzioni nazionali, internazionali, dell'onu o chissà di chi che impediscono di non farsi prendere in giro da un altro paese?

Rm

Lettera 12

Dago,

ENRICO LETTA CARLO DE BENEDETTI WALTER VELTRONI MASSIMO GIANNINI

Esempio di come la commissione Ue gestisce le cose: commentando negativamente una sentenza a lei contraria. Liberta', chi era costei?

MP

Lettera 13

Caro Dago,

Grandi preparativi sulla barchetta di Carletto De Gabinetti per l'estate 2023. Non solo la Gruber; considerate sicure le adesioni di Massimo Giannini, Michela Murgia, Gad Lerner, la Boldrini, Formigli, Oliviero Toscani (quello delle sardine). Destinazione? Rodi, ça va sans dire

Tonyborg

Lettera 14

Lettera 14

Caro Dago, Jim Clyburn, capogruppo dem alla Camera: "Negli Stati Uniti si potrebbe ripetere quanto accaduto negli anni 1930 in Germania e in Italia". È inevitabile. Quando vetri e specchi non offrono più presa, arriva il delirio...

Bobby Canz

Lettera 15

Caro Dago,

...d'accordissimo con Selvaggina, stavolta!!)...salvo che la medesima fa del "giornalismo" paro paro, anzi peggio, insomma classico esempio di bue (manza..e che manza!) che dà del cornuto all'asino!

NADIA TOFFA LE IENE

A proposito de Le Iene, ti racconto un episodio, VERISSIMO (io protagonista, non solo spettatore!): la compianta Nadia Toffa viene, nell'azienda pubblica dove io lavoro... abbastanza antipatica (euf.).. comunque chiede del Direttore, e io "...sopra..3° piano...vai, tranquilla!"....sale. dopo un po' scende "non ho potuto fare nulla...non c'era".."ah..ma non ti preoccupare, fra un po' torna, aspetta pure!"...ha atteso, lui è tornato...è entrata di nuovo nella sua stanza senza che nessuno la fermasse minimamente… fece l'intervista col microfono ficcato in gola al Direttore… e se ne andò... incazzatissimaaaaaa!!!.. perchè??

perchè non trovò resistenze e non potè fare il servizio "criminale" come voleva lei, come faceva lei, come fanno tutti loro! Cioè, piacciano o meno, senza lo scontro non esistono, quella parte è cercata, ricercata, necessarissima, poichè funzionale al tutto, delle inchieste in sè non sanno che farsene, sono il mezzo per il vero fine, lo spettacolo, che viene dallo scontro, più o meno violento che sia. Lo sappiamo benissimo, ne ho avuto conferma direttissima, niente di male (salvo esserne la vittima), ma così è!

Adieu

Lettera 17

Lettera 17

Non è molto importante, ma solo per solidarietà conLoredana: non è la Mussolini che ha imitato Loredana Bertè a Tale e Quale.

Lettera 18

Ciao Dago,

Il contributo migliore che il PD potrebbe dare alla politica italiana è il suo scioglimento. La separazione consensuale fra i sinistri residuali e i centrini terzopolisti potrebbe dare un contributo di qualità sia all'armata brancaleone contiana (un Provenzano lì diventerebbe un gigante), sia al duo Cip-Ciop (il Bonaccini sarebbe leader territoriale credibile rispetto a Calenda & Renzi). Il resto è noia da ZTL. Rob

Lettera 19

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN MEME

Caro Dago, Biden: "Questi repubblicani tra le forze più cupe nella storia Usa". Ha parlato "Mister Luminosità"! Il Presidente che è riuscito a trasformare una guerra regionale in una guerra economica mondiale precipitando nella povertà e nella fame - arriverà il grano? - milioni di persone.

Furio Panetta

Lettera 19