POSTA! – CARO DAGO, L'FBI NEL BLITZ A CASA DI DONALD TRUMP CERCAVA DOCUMENTI TOP SECRET LEGATI ALLE ARMI NUCLEARI. MA CERTO, GIUSTO IN TEMPO: STAVA PER PASSARLI A PUTIN! – DI MAIO: "INQUIETANTE DICHIARAZIONE BERLUSCONI SU DIMISSIONI MATTARELLA". SENTI CHI PARLA, QUELLO CHE PER L'ATTUALE PRESIDENTE AVEVA CHIESTO L'IMPEACHMENT!

Lettera 1

Caro Dago,

energia, Cingolani: "Stoccaggio del gas è al sicuro, siamo al 74%". Come al solito ci raccontano un sacco di balle. Per mesi ci hanno detto che la quota sicurezza era il 90%. Adesso il ministro spieghi quale evento improvviso abbia fatto abbassare tale limite del 16%. L'incapacità del Governo a raggiungere la quota precedentemente fissata?

Diego Santini

Lettera 2

Egregio signor Dagospia,

Marguerite Yourcenar ebbe a dire che avere ragione troppo presto equivale ad avere torto. Il mio voto alle prossime elezioni del Parlamento lo darei volentieri a quei candidati oggi schierati dalla parte del torto. Penso anche che, per pubblica sanità, darei il mio consenso ad un programma elettorale che prevedesse l'abolizione del voto degli italiani all'estero.

Ben distintamente saluto.

Ottoblick

Lettera 3

Una volta c'erano i gemelli del Gol, caro Dago. Ora ci sono i gemelli dell'Ego: Calenda e Renzi. Ecco, se scansassero il loro Ego ingombrante, potremmo vedere cosa c'è dietro. Magari anche qualche buona idea che comunque sacrificherebbero sull'altare della loro egolatria.

Antonio Pochesci

Lettera 4

Caro Dago,

secondo alcune fonti del Washington Post, la perquisizione non usuale dell'Fbi nella residenza in Florida di Donald Trump alla ricerca di documenti top secret legati alle armi nucleari, "ha messo in evidenza le profonde preoccupazioni all'interno del governo Usa sul tipo di informazioni in possesso dell'ex presidente". Come no. Erano così preoccupati che - basta andarsi a leggere le agenzie di ieri - non hanno nemmeno informato Joe Biden! Ma non hanno storielle un po' più credibili da raccontare?

Leo Eredi

Lettera 5

Caro Dago,

l'Fbi nel blitz a casa di Donald Trump cercava documenti top secret legati alle armi nucleari. Ma certo, giusto in tempo: stava per passarli a Putin!

Lucio Breve

Lettera 6

Caro Dago,

forse mi sono distratto, ma, da quando è cominciata la campagna elettorale, non ricordo una singola occasione in cui Enrico Letta non abbia parlato di Giorgia Meloni. Se, come ha dichiarato ieri, "gli italiani dovranno vedere la differenza fra noi e loro", perché continua a parlare solo di "loro"? Di "noi" quando parlerà? Il 26 settembre?

Gualtiero Bianco

Lettera 7

Ha preso a circolare un nuovo, devastante virus: il “deretanoglorioso delle carampane”.

Colpisce essenzialmente donne in età, ex sex-simbol.

Sintomi: continua esposizione fotografica (no, video no) di deretano cadente e rinsecchito, nonostante l’aiuto di ritocchi virtuali, credendo di fare bella figura.

Cure: nessuna, quando colpisce, il percorso senile, anche mentale (“sapeste come ero da giovane”) è irreversibile.

Potrebbe colpire anche uomini.

L’allerta è a livello mondiale (si teme attacchi anziani hollywoodiani).

Giuseppe Tubi

Lettera 8

Finalmente abbiamo capito a che servono le quote rosa: sono liste di collocamento per mogli, amiche e parenti dei politici.

Signoramia

Lettera 9

Dagovski (polacco),

Calenda-Renzi.

Quando il bipolarismo dipende da leader bipolari.

Amen.

Aigor (bosniaco)

Lettera 10

Caro Dago,

giornalisti pennivendoli, intellettuali un tanto al chilo, politici disposti a tutto, chiedono continuamente ai rappresentanti della destra di rinnegare il fascismo, anche a chi quella esperienza non l'ha mai vissuta o vista.

Come mai le stesse persone non chiedono ai loro amici di sinistra di rinnegare il comunismo, Togliatti per la sua complicità con Stalin, condannare senza se e senza ma la politica aggressiva e imperialista di Russia e Cina? Capisco che tutti devono campare ma addirittura prostituirsi proprio no…

Lettera 11

Gentile Dago

Per ragioni di ordine pubblico le cd. forze "dell'ordine" non possono entrare nei campi nomadi e nemmeno nei palazzi occupati. Sono luoghi diventati santuari di ogni forma di crimine e illecito. Chiunque però può entrare in casa tua e rubare tutto, anche la casa, nei campi e nei palazzi occupati non è possibile. Intanto i partiti continuassero a giocare con la costituzione l'emergenza democratica.

Ai La.

Lettera 12

Dago,

L'ennesima truffa di qualcuno che millanta guadagni stratosferici sui soldi altrui, denota quanta smania ci sia di arricchirsi facilmente, con la furbizia di evitare la fatica del fare, fidandosi di parole dette per illudere. In un mondo pieno di lupi, chi truffa e' colpevole, ma quelli che ci sono cascati non possono stupirsene troppo.

MP

Lettera 13

Caro Dago, durante la perquisizione della residenza in Florida di Donald Trump, gli agenti dell'Fbi sapevano esattamente cosa e dove cercare. Beh, succede anche a me quando vado a fare un picnic: so che in qualsiasi parte del bosco mi fermerò troverò da mangiare e da bere...

Gary Soneji

Lettera 14

Caro Dago,

Di Maio: "Inquietante dichiarazione Berlusconi su dimissioni Mattarella". Senti chi parla, quello che per l'attuale Presidente aveva chiesto l'impeachment!

John Reese

Lettera 15

Caro Dago,

secondo uno studio finlandese negli ultimi 40 anni le temperature dell'Artico sono aumentate quattro volte più velocemente della media globale. Finora le ricerche avevano spesso parlato di un aumento del doppio o del triplo più rapido rispetto ad altre parti del mondo, mentre lo studio finlandese indica una situazione più grave. Non solo, ma in aree come il Mare di Barents, a nord di Norvegia e Russia, il riscaldamento sarebbe addirittura sette volte più veloce. Ma insomma! Ormai è chiaro. Questi grandi esperti dei cambiamenti climatici non sanno che pesci prendere. La temperatura non aumenta in maniera uniforme e la loro teoria e i loro calcoli fanno acqua da tutte le parti. Fanno quasi tenerezza quando si mettono a discutere se bisogna contenere l'aumento di 1,5 o di 1,7 gradi... A quale punto della Terra si riferiscono?

Frankie

Lettera 16

Caro Dago,

Usa, il ministro Giustizia: "Ho approvato io personalmente il blitz dell'Fbi nella residenza di Trump". Ah, ecco... E senza avvisare Joe Biden??? Ma vada a raccontarla a Kamala Harris!

Kevin DiMaggio

Lettera 17

Caro Dago,

perquisizioni a casa di Trump, l'ex presidente: "La storia sulle armi nucleari è una bufala". Sarebbero stati più credibili se avessero annunciato di aver fatto la colonscopia a Joe Biden per cercare armi biologiche...

Maxi

Lettera 18

Caro Dago,

le opere accorciate ci sono da mo' e anche teatri sicuramente conservatori (come la Scala) propongono da anni per i bambini e per i più giovani le opere accorciate.

Io stessa mi sono avvicinata all'opera lirica proprio con la "Zauberfloete" sui 6/7 anni con una versione riveduta e accorciata. La versione era stata epurata di alcuni riferimenti massonici che in effetti ancora oggi fatico da adulta a considerare il pezzo più elevato dell'opera.

All'opera bisogna essere educati. Imparare a conoscerla e ad amarla. Accorciarla, anche per comprensione e pazienza dell'ascoltatore (spesso giovane), è secondo me un bel modo per rendere davvero accessibile l'opera. C'entra nulla la carenza di attenzione dei giovani d'oggi, io un bambino di 6 anni difficilmente lo terrei legato ad una sedia per almeno due/tre ore.

Mi sento anche di aggiungere che non solo l'opera lirica va spiegata, ma anche la visione di un film o di un programma tv e perfino l'essere sui social andrebbero spiegati. Ma non voglio andare troppo lontano!

Saluti dai segreti massonici nella Zauberfloete,

Lisa

P.S. La mia preferita accorciata e che mi ha davvero aperto gli occhi è stata "Orphée et Euridice" di Gluck. Difficilmente a 8 anni sarei stata a guardarmi tre atti di opera lirica...

