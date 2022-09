POSTA! – CARO DAGO, UN’INSEGNANTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO È FINITA AI DOMICILIARI PER ESSERSI “INVAGHITA” DI UN SUO ALUNNO, PIÙ GIOVANE DI LEI DI 26 ANNI. COSÌ È IL DESTINO: C’È CHI FINISCE AI DOMICILIARI E CHI DIVENTA PREMIÈRE DAME – TOTTI: “NON SONO STATO IO A TRADIRE PER PRIMO”. QUANTE STORIE SOLO PERCHÉ ILARY GLI HA FATTO FARE UN PO' DI PANCHINA... – LA PRECISAZIONE DI LA7 SUGLI ASCOLTI DI “IN ONDA”

Lettera 1

david parenzo concita de gregorio

In riferimento all’articolo pubblicato oggi su Vigilanzatv.it dal titolo “Ascolti tv, riecco Parenzo – De Gregorio su La7 ma i numeri sono sempre bassi”, a firma di Marco Zonetti, e ripreso sul sito Dagospia, precisiamo che:

In Onda, alla cui conduzione sono tornati questo week end Concita De Gregorio e David Parenzo, ha realizzato ieri in access prime time il 5,36% di share, un dato che riteniamo soddisfacente e ben superiore alla media della scorsa stagione (+21% rispetto alle puntate del sabato in access). A seguire, il programma ha totalizzato nella seconda parte il 4,37%, mantenendo sempre un ascolto che premia la fascia del prime time.

DAVID PARENZO E CONCITA DE GREGORIO

Per quanto riguarda il periodo estivo (dal 4 luglio al 4 settembre) La7 cresce in tutte le fasce rispetto allo scorso anno, segnando il miglior risultato estivo dal 2019. In particolare, In Onda condotto nel mese di luglio sempre da Concita De Gregorio e David Parenzo ottiene (h. 20:46/21:19) il 6,50% di share con quasi un milione di spettatori medi a puntata (974.144), mentre In Onda Prima Serata (h. 21:20/23:08) realizza il 5,17% di share medio.

Ad agosto con Marianna Aprile e Luca Telese, il talk si attesta in access prime time (h. 20:42/21:17) al 6,12% di share medio con 900mila spettatori (900.413), mentre la versione in Prima Serata (h. 21:19/23:15) al 4,25% di share medio.

aprile telese

Sia gli ascolti di luglio che di agosto di In Onda Estate sono ben superiori a quelli della stagione omologa del 2021. In particolare, la media share in access prime time è stata del 6,28%, superando il competitor Controcorrente su Retequattro (5,64%) ben 48 volte contro 14 su 62 scontri diretti. Dati quindi ben superiori anche ai numeri riportati da Zonetti su Vigilanzatv.it.

Bene anche la novità La corsa al voto – citata sempre nell’articolo in oggetto - che segna (in agosto) una media del 4,1% di share.

Ufficio Stampa di La7

Lettera 2

Esimio Dago,

SELFIE DI SERGIO MATTARELLA CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

esilarante il fotomontaggio che ritrae a Monza il Presidente Mattarella, la persona più sobria del mondo, insieme ai Ferragnez, due che hanno fatto della mancanza di sobrietà la loro cifra. Come? Non era un fotomontaggio? Allora è ancora più esilarante...

Bobo

Lettera 3

Caro Dago,

una insegnante della provincia di Benevento è finita ai domiciliari per essersi "invaghita" di un suo alunno, più giovane di lei di 26 anni. Così è il destino: c'è chi finisce ai domiciliari e chi diventa première dame...

Gualtiero Bianco

Lettera 4

emmanuel macron e la moglie brigitte 3

Ma che cosa dite? Qui tra poco escono tutte le corna che negli anni Ilary ha preso da Totti e Lui ha coperto abilmente come per iniziare Flavia Vento. Ora a me non piacciono nessuno dei due ma credo che Lui volesse ( avendo trovato una nuova donzella che gli piace ) liquidarla con due spicci ma non si fa cosi? Lei lo ha tradito? Ascoltiamo la replica e poi si valuta se dobbiamo per forza replicare. Ora finche' non si calmano sarà cosi divertente per Noi e per Voi ma non sposate cause potrebbero essere perse in partenza.

Vania

Lettera 5

Caro Dago,

e se quella di Totti e Ilary fosse solo una messa in scena per fare un po' di cassa? Le coppie vip sono come gli speculatori in Borsa: quando si mettono assieme guadagnano sul "rialzo", quando si separano guadagnano sul "ribasso"…

Yu.Key

MEME SUI ROLEX RUBATI DA ILARY BLASI A TOTTI

Lettera 6

Ciao Dago,

tutti a destra, tutti a destra, il vento cambia e... annullato un gol bbono (come quello de turone...) proprio alla Juventus nel suo stadio di proprietà. Ma che Italia melonata sarà, fra solo due o tre settimane?

rob

Lettera 7

Caro Dago,

ma se i vertici Ue di Bruxelles e i governi dei singoli Stati dell'Unione hanno sbagliato previsioni su quanto sarebbe dovuto succedere con le sanzioni contro Mosca, perché adesso a pagare, sotto forma di aumento esponenziale delle bollette e taglio dei consumi di gas ed dell'elettricità, devono essere i cittadini europei? Paghino questi geni che sono al potere!

Mich

TOTTI MEME

Lettera 8

Caro Dago,

mi sbaglio o Conte, sdegnosamente rifiutato da Letta in quanto contrario a Draghi ed al suo governo, sta lentamente spolpando di voti il PD, soprattutto nel meridione del paese ?

Pietro Volpi

Lettera 9

Se tornasse alle RICONOSCIBILI divise a strisce bianconere... la Juventus non subirebbe piu' torti arbitrali.

frank63

JUVENTUS SALERNITANA

Lettera 10

Caro Dago,

che combinazione! La grande operazione per liberare i territori ucraini occupati dai russi è partita una sessantina di giorni prima delle elezioni Usa di medio termine (con Biden affondato nei sondaggi). Durerà fino al giorno del voto?

Lucio Breve

Lettera 11

Caro Dago, Zelensky: "L'esercito ucraino insegue i russi a nord, sud, est, dappertutto". Attenti a tirare il freno prima di arrivare a Mosca!

Corda

Lettera 12

Caro Dago,

SALVINI MELONI LETTA AL MEETING DI RIMINI

a sentire qualcuno (molti? troppi?) al di fuori del PD c’è soltanto il fascismo.

Saluti, Usbergo

Lettera 13

Attenzione! In Europa sta prendendo forma una superpotenza militare: l’Ucraina. L’Esercito Ucraino è il meglio addestrato e il meglio armato di tutti gli altri stati europei. I suoi militari stanno combattendo una guerra a bassa intensità dal 2014 e poi ad alta intensità dal 24 febbraio 2022. Abbiamo mandato loro le nostre armi in surplus, ma solo all’inizio, dopo di che ormai da mesi stiamo inviando loro ancora armi migliori e soldi per comprare l’ultimo stato dell’arte in merito agli armamenti.

controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 5

Al momento l’Ucraina non ha una flotta da guerra, ma bisogna ricordare che a Mykolaiv vi erano i più grandi cantieri navali di tutta l’Unione Sovietica. Per rimetterli in funzione bastano soldi e tempo. Al momento l’Ucraina non ha una flotta aerea né apparati missilistici di lunga portata. Poco male, perché per quello ci sono gli USA che saranno ben lieti di fornire ciò che serve per la “Grande Amica Ucraina”. Lo stanno già facendo anche se l’Ucraina non fa e non farà parte della NATO. Per fornire gli armamenti e l’addestramento basta anche un semplice trattato bilaterale.

controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 6

Infine l’atomica: l’Ucraina in breve tempo può diventare una potenza atomica perché ha l’uranio, le centrali nucleari, la tecnologia, gli scienziati e i tecnici. A malincuore i politici ucraini si privarono delle bombe atomiche che avevano in grande quantità sul loro territorio nel 1994 (un terzo di tutto l’arsenale atomico dell’URSS).

Di una cosa si può essere certi: l’Ucraina non smantella più la sua capacità militare, anzi la potenzierà, con i nostri soldi.

Francisco o primeiro.

Lettera 14

Caro Dago, Totti: "Non sono stato io a tradire per primo". Quante storie solo perché Ilary gli ha fatto fare un po' di panchina...

Samo Borzek

Lettera 15

ilary blasi e i rolex di totti - meme

Su “Libero” da oggi una fantastica rubrica tenuta da un intellettuale di rango, Hoara Borselli, che, leggo testualmente, “commenta, con ironia, le dichiarazioni (spesso strampalate) dei nostri politici...”.

Un esempio fresco fresco:

“Emanuele Fiano: «Come fai a dire che i bambini con due mamme o due papà sono un'ideologia? Esistono e vanno rispettati, non discriminati. Voi volete farci tornare al medioevo». (Twitter)”

Ed ecco il commento con ironia di Hoara:

“Vero. Pare che nel Medioevo molti bambini avessero un padre è una madre. Che tempi folli!”.

È davvero ironica, solo un po’ sgrammaticata…

Giuseppe Tubi

Lettera 16

Caro Dago,

campionati mondiali di volley 1

visto il successo all'internazionale del Presidente Zelensky e la sua precedente professione di attore, dobbiamo considerare il passaggio di Hillary Clinton al Festival del Cinema di Venezia come voluto, casuale o propiziatorio?

Amandolfo

Lettera 17

Dago,

l'Italia ha rivinto il mondiale di volley dopo 24 anni. Julio Velasco ha creato e guidato una generazione di fenomeni che continua a vincere anche dalla panchina, oggi con De giorgi.

campionati mondiali di volley 2

MP

campionati mondiali di volley 3

campionati mondiali di volley 6 campionati mondiali di volley 4