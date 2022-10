POSTA! – CARO DAGO, SALVINI VUOLE ALZARE LA SOGLIA DEL CONTANTE A 10 MILA EURO. SPERA CHE QUALCUNO SPENDA 20 MENSILITÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA TUTTE IN UNA VOLTA? – UCRAINA, IL CAPO DELLA CIA È ANDATO DA ZELENSKY A INIZIO MESE. NON È UN PO' TROPPO IN ANTICIPO PER LA CERIMONIA DEGLI OSCAR 2023?

Lettera 1

Esimio Dago,

mentre Giuseppe Conte rinfacciava a Fratelli d'Italia di non aver votato a favore del Next Generation Eu, veniva inquadrata Giorgia Meloni che, fissando Conte, sembrava dire "Che me*da!". Su Twitter, il M5S ha commentato "La verità fa male". A quale verità si riferivano? A quella espressa da Conte o a quella espressa dalla Meloni?

Bobo

Lettera 2

È tutto un fiorire di “opposizione dura ma costruttiva”, “dura ma leale”, et similia…che gentiluomini, ‘sti politici italiani.

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Caro Dago,

ora sappiamo chi è il vero avversario della Meloni. Tu! Sul nostro disgraziato sito ogni giorno ci sono più articoli critici sulla ducetta che su La Repubblica e La Stampa messi insieme.

Rilassati. Non pensavo fossi un così vetero comunista.

Lenny

Lettera 4

Caro Dago,

Istat: un terzo dei pensionati vive con meno di mille euro al mese. Gli altri due terzi sopra i mille euro, invece, fanno la bella vita in hotel e ristoranti di lusso.

John Doe Junior

Lettera 5

Caro Dago,

Pfizer sotto indagine in Italia per sospetti su 1,2 miliardi di profitti nascosti al fisco. Dimanda: se questi per il profitto fanno i furbi con il fisco, siamo sicuri che ci dicano tutto riguardo le controindicazioni e gli effetti collaterali dei farmaci - tra cui i vaccini! - da loro prodotti?

Ugo Pinzani

Lettera 6

Caro Dago,

gas, il Turkmenistan si dice pronto a rifornire l'Europa. Siamo a cavallo. Finalmente una dittatura totalitaria monopartitica con i nostri stessi valori di democrazia e tolleranza!

Nino

Lettera 7

A Dagospia,

Europa: 1,5 miliardi di Euro al mese al Governo Ucraino (per cibo o armi?): non è chiaro a che titolo (prestito o donazione?) e per quanto tempo. L’Europa sembra quella madre che toglie parte del cibo di bocca ai suoi figli, già molto affamati del loro, per darlo al figlio di altri. Sta avvenendo che questa madre caritatevole (?) affama i propri figli e non sfama quello di altri. A quando un rinsavimento generale?

Francisco o primeiro

Lettera 8

Caro Dago, Conte con il suo tono finto-solenne ha dichiarato che la regola dei due mandati vale anche per lui e quando sarà il momento lo applicherà. È lo stesso Conte che quando fu nominato premier del suo primo governo disse che sarebbe stata l'unica esperienza in politica? C'è da fidarsi di un tipo com lui?

Anche no...

FB

Lettera 9

Caro Dago,

gas, Ungheria: "Contrari al price cap, farà aumentare i prezzi". Ecco, così adesso in Italia avranno Orbán come capro espiatorio a cui dare la colpa. In realtà non si fa perché i primi ad essere contrari sono Germania ed Olanda.

EPA

Lettera 10

Caro Dago,

Ucraina, Putin: "Kiev rifiuta negoziati su ordine degli Usa". È logico. Perché la priorità di Biden non è la pace e la salvezza degli ucraini. Sono le elezioni di midterm in programma l''8 novembre. Fino ad allora nulla deve cambiare.

Nick Morsi

Lettera 11

Caro Dago,

gli Usa accelerano "il piano per aggiornare le armi nucleari in Europa". Ecco perché Google Play è sempre intasato!

Dario Tigor

Lettera 12

Caro Dago,

Ucraina, il capo della Cia è andato da Zelensky a inizio mese. Non è un po' troppo in anticipo per la cerimonia degli Oscar 2023?

Spartaco

Lettera 13

Caro Dago,

anche Draghi ha avuto l'appoggio di Forza Italia: le affermazioni di Scarpinato sono retroattive?

Amandolfo

Lettera 14

Caro Dago,

Matteo Salvini vuole alzare la soglia del contante a 10 mila euro. Spera che qualcuno spenda 20 mensilità del reddito di cittadinanza tutte in una volta?

Arty

Lettera 15

Caro Dago,

Conte dovrà stare attento in futuro al labiale della Meloni, nel caso smentisse la frase a lui dedicata: che merda!

Toniborg

Lettera 16

Carissimo Dago,

Una delle gommapiumate intercambiabili (le influencer ormai sono tutte uguali) che si sono rese ridicole esibendo la loro mercanzia da negozio di cuscini e materassi agli Uffizi dichiara, con tono anche aggressivo, che la loro presenza "ha dato visibilita' "alla Galleria come non succedeva da tempo.

Chissa' come sono contenti quei poverelli caduti nell'oblio tipo Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca, Giotto, Simone Martini e gli altri autori di opere immortali di essere stati sponsorizzati da quelle due oche che, soprattutto, hanno dato una plateale dimostrazione della loro intelligenza.

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Caro Dago, tre attivisti per il clima sono stati arrestati al museo Mauritshuis de L'Aia dopo aver tentato di imbrattare il famoso dipinto di Johannes Vermeer, "La ragazza con l'orecchino di perla". Questi cretini andrebbero gettati in un mare di letame. Tanto sono talmente stronzi che resterebbero a galla.

F.T.

Lettera 18

Caro Dago,

a Federica Pellegrini appena smesso di nuotare è cresciuto il seno. Chissà se ai ragazzi succede lo stesso con la chiglia!

RPM

Lettera 19

Dago,

i contanti servono per il nero, ma anche per le tangenti, palesarlo così a inizio legislatura sembra un ammonimento: sappiate che dovete pagare!

Se vogliamo vivere meglio, più che i 10.000 in tasca sarebbero da eliminare gli scontrini obbligatori, una ossessione solo italiana.

In norvegia da anni vengono emessi solo a richiesta, per non sporcare le strade.

anonimo genovese