Lettera 1

gasdotto nord stream danneggiato 5

Caro Dago, le autorità tedesche hanno spiccato lo scorso giugno un mandato di arresto per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, commesso nel settembre 2022, contro un cittadino ucraino che viveva in Polonia. L'inchiesta non avrebbe fatto emergere collegamenti tra i sospettati e il governo di Kiev. Ma ovviamente. Chi non cerca non trova...

Carlo Gradi

Lettera 2

Caro Dago, Ponte Morandi, sei anni dopo Genova ricorda le vittime e attende giustizia. Mattarella: "Accertare definitivamente le responsabilità". Una frase che forse avevamo già sentito in altre occasioni?

Giacò

Lettera 3

antonio angelucci e yosdanka fumero foto di bacco (5)

Caro Dago, stasera puntata speciale monotematica di "Chi l'ha visto" dedicata alla sparizione di Antonio Angelucci dalla Camera dei deputati. Federica Sciarelli propone in esclusiva una intervista al papà e mamma di Angelucci che non si mostrano per nulla preoccupati ("lo faceva anche da ragazzo poi ricompariva"), una testimonianza anonima che dichiara di averlo intravisto per pochi minuti il 18 novembre 2023 ("mi sembrava in buona salute, poi lui c'ha le cliniche se sta male non ha problemi a farsi curare") e per ultimo un intervento di Salvini ("siamo in democrazia, ognuno è libero di fare quello che vuole nel rispetto delle leggi, io per esempio mangio le ciliege in tv. Anche un parlamentare può sparire tanto lo stipendio gli arriva comunque")

Marco di Gessate

Lettera 4

Caro Dago,

elodie backstage calendario pirelli 2025 2

aspetto trepidante che pubblichi con commento/titolo l'intervista di Elodie. Insomma, si spoglia perché partigiana dentro e combatte per i diritti civili. Insomma una volta i partigiani volevano appendere al palo i fascisti, ora al palo ci si avvinghiano per ballare la lap dance...

Ma una potrà dire che ha un bel fisico e lo vuole mostrare? Senza spiegazioni anche imbarazzanti? Io fossi in lei, ma anche al super andrei in tanga. Anzi anche se non sei una bonazza, ma svestiti quanto vuoi e vota (giusto) alle prossime elezioni... (Per la cronaca: Elodie non è di Quartaccio? E' stata una delle zone che ha votato in massa per Meloni, Bongiorno è la sua senatrice... Magari avrebbe potuto nella sua zona aiutare il PD...)

Saluti a chi può andare in tanga al super,

Lisa

elodie backstage calendario pirelli 2025 1

Lettera 5

Caro Dago, il giornalista-reporter de "La Stampa", Maurizio Bosio, aggredito dai famigliari della bimba rom morta dopo essere stata investita in un parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Non è stato abbastanza inclusivo? Ha ricordato di dichiararsi antirazzista e antifascista?

Mich

Lettera 6

Caro Dago, che la signora Fascina abbia abbindolato un anziano signore malato e grazie a lui diventare milionaria ci può stare. Ma che questa "signora" continui a fregate gli italiani che le pagano un ricco stipendio mensile per recitare la finta vedova addolorata anche no! Cosa si aspetta a varare una legge che faccia decadere gli assenteisti seriali al parlamento?

FB

marta fascina al trofeo silvio berlusconi

Lettera 7

Caro Dago, sarebbe molto interessante se anche la Wanna Marchi fondasse un suo partito ("i coglioni vanno inculati"), ma probabilmente non riuscirebbe a sfondare trovandosi circondata da schiere di concorrenti diretti già sul pezzo ad occupare ogni spazio da decenni.

Cincinnato 1945

Lettera 8

Caro Dago, il Corsera scrive che gli ucraini - Zelensky e il suo capo delle forze armate - stanno spiegando le modalità e le finalità dell’invasione di Kursk: "A suo dire nelle ultime ore avrebbero preso altri 40 chilometri quadrati. Pare che almeno 74 tra villaggi e cittadine russi siano ora in mano ucraina. Secondo alcuni analisti occidentali il corpo di spedizione ucraino non conterebbe tra i mille o duemila soldati, come ventilato inizialmente, bensì circa 12.000". "A suo dire", "Pare che" e "Secondo alcuni analisti". Ma è realtà o barzelletta?

F.G.

nonna silvi silvana bini 6

Lettera 9

Caro Dago,su Rai 3 c'e' un programma dal titolo filo rosso revolution,mi chiedo che succederebbe se su Rai 2 ci fosse un programma dal titolo filo nero restoration!

Ciao, Giorgio

Lettera 10

Dagovski,

Chef Nonna Silvi: “diedi ragù toscano all’Emiro del Qatar”.

(Speriamo senza i 250 gr. di carne di maiale).

Aigor

Lettera 11

Crosetto: "L'offensiva ucraina su Kursk non è un'invasione, ma una tattica difensiva". Attento ministro, pesi troppo: gli specchi non possono reggere...

Nick Morsi

Lettera 12

Caro Dago, la cantante Madonna ha visitato (in modalità non disturbare me, cioè con tour riservato) gli scavi di Pompei. Forse però sarebbe stato più appropriato se avesse scelto di visitare il museo egizio di Torino, dove ci sono quelli imbalsamati come lei.

Marco di Gessate

madonna

Lettera 13

Caro Dago, Covid, impennata a luglio: +30% di casi e +26% di morti. Occhio, perché molti se lo porteranno in vacanza col bagaglio a mano.

Maxi

Lettera 14

Caro Dago, Mosca: "Da Occidente carta bianca a Kiev per attacco Kursk". Ma quale carta bianca! Solo dall'Ue 114 miliardi di euro che potevano essere spesi per migliorare le condizioni di vita degli europei in difficoltà.

SL

Lettera 15

Caro Dago, Ong: "Sono 17mila i bambini morti a Gaza, oltre 2mila avevano meno di 2 anni". Gli scudi di Hamas: sin dall'inizio parte integrante dell'azione terrorista del 7 ottobre.

Raphael Colonna

Lettera 16

MEME ROBERTO VANNACCI PAOLA EGONU

Caro Dago, Vannacci, Gasparri all'attacco: "Uno che dice certe cose va mandato a casa". Il capogruppo di Forza Italia al Senato sta diventando un piccolo lord del "politically correct"?

Mes

Lettera 17

Caro Dago, insomma, i black men Usa pensano che Kamala Harris sia più adatta a spadellare in cucina o a dare consigli sulla dieta e su una "vita sana", come faceva Michelle Obama ai tempi di Barack, che a stare alla Casa Bianca a tentare di dimostrare di essere quel che non è: un maschio forte?

tweet vannacci egonu tweet vannacci egonu

P.F.V.