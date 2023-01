POSTA! – CARO DAGO, SISTEMA IN TILT, TUTTI I VOLI FERMI NEGLI USA. VA BENE COMBATTERE IL GLOBAL WARMING, MA STAVOLTA BIDEN HA ESAGERATO! – AVETE VOLUTO IL TAGLIO DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI? E ORA VI TOCCA CIUCCIARVI LE PROVINCE, ALTRIMENTI LA GENTE CHE NON HA PIÙ IL LAUTO STIPENDIO DEL PARLAMENTO COME FA A CAMPARE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

“Eh la Meloni chiedeva il taglio delle accise in campagna elettorale !”.

Sì, ma lo chiedeva nel 2019 quando ancora non c’era il Covid, né tantomeno la guerra in Ukraina.

“Eh la Meloni ha aumentato le accise !”

No, il provvedimento che le ha diminuite è scaduto al 31.12.2022. Non è stato rinnovato e sono tornate quelle di marzo 2022.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, il riscaldamento degli oceani ha infranto un nuovo record negativo nel 2022, con temperature in aumento per il settimo anno consecutivo. Tra qualche anno basterà buttare il riso e oplà: risotto ai frutti di mare servito. Senza nemmeno il bisogno di aggiungere il sale!

Bibi

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, il governo italiano dona materiale per l'emergenza elettrica. Così i russi avranno cose nuove da bombardare.

Piero Nuzzo

Lettera 4

Caro Dago, Usa, sistema in tilt. Tutti i voli fermi. Va bene combattere il Global Warming, ma stavolta Biden ha esagerato!

John Doe Junior

Lettera 5

Un naso che si allunga da 104 mesi, caro Dago, quello di Matteo Renzi da quando il 23 maggio 2014 nella Terza Camera dello Stato, cioè Porta a Porta, promise urbi et orbi l'abolizione delle accise sui carburanti. Per questo, se al selfie proposto ieri a Meloni e Salvini, ci fosse anche lui, il quadretto sarebbe perfetto: Pinocchio tra il Gatto e la Volpe. E se trasferissimo le accise dai carburanti sul naso e sulla lingua lunga del Number One delle promesse non mantenute, sarebbe ancora meglio...

Antonio Pochesci

Lettera 6

Caro Dago, maltempo in California, evacuata la cittadina dei vip dove vivono anche Harry e Meghan. Stavolta Dio è stato perfetto. Anziché tra la povera gente, ha mandato l'alluvione dove vivono quelli che amano stare sulla cresta dell'onda. Tiè!

Scara

Lettera 7

Caro Dago, Mosca: "Ucraini circondati e bombardati a Soledar". Strano, perché alle star di Hollywood presenti al "Golden Globe", Zelensky ha raccontato che stava vincendo... Ma forse era solo la sceneggiatura di un film.

Martino Capicchioni

Lettera 8

Caro Dago, tutti i voli Usa a terra per un guasto informatico: oltre 3.500 voli in ritardo. Uno pensa: come può succedere una roba così alla prima potenza mondiale? E poi si ricorda che alla Casa Bianca c'è "Sleepy Joe"...

Maury

Lettera 9

Caro Dago forse anche la riapertura del caso Orlandi, dopo la scomparsa di Ratzinger, segna l'inizio del pontificato di Papa Francesco... da solo.

Amandolfo

Lettera 10

Caro Dago, negli Usa la gran parte dei voli aerei è stata bloccata a causa di un guasto al sistema informatico della Federal aviation administration. Eeeeeh, Putin aveva avvisato Biden: "Non entrare in quella guerra"... E questo è solo l'inizio...

Yu.Key

Lettera 11

Caro Dago, accise sulla benzina, 5 Stelle e Pd protestano? Ambientalisti alle vongole. Vogliono che la benzina costi poco così gli italiani inquinano tanto e il Pianeta non si salva?

P.T.

Lettera 12

Gentilissima redazione. Scusa se scrivo una cosa molto banale ma non scontata. Noto che il Daily Mail è l'unico giornale in Europa che scrive i fatti. Ha nevicato l'8 ed il 9 su un vasto fronte alpino? Si. Si sono rimbiancate le Alpi di neve ? Si. Allora lo scrivono senza se e senza ma. Poi il riscaldamento globale c'è ed è in atto ma intanto le piste brulle sono diventate bianche.

Cambia qualcosa? No. Però ha nevicato e loro ne rendono conto ai loro lettori e fanno la differenza certosina con le immagini tra il prima ed il dopo facendo un giro tra varie zone di tutto l'arco alpino. Questo si chiama informare. Cosa che risultata molto difficile alle nostre latitudini perchè tutti hanno secondi fini. Questa situazione cancella i record di caldo di Capodanno? No. Però mette un po' d'ordine all'idea che abbiamo avuto del caldo fuori stagione e delle previsioni apocalittiche che il fronte tiepido sarebbe rimasto per settimane.

SZ

Lettera 13

Caro D due cose

la prima:

avete voluto il taglio del numero dei parlamentari? E ora vi tocca ciucciarvi le province, altrimenti la gente che non ha più il lauto stipendio del parlamento come fa a campare?

la seconda:

Ma tu mi sai spiegare perchè la poligamia è l'ultimo taboo sul quale non c'è il minimo spirto di apertura in occidente? Posso cambare nome, sesso, posso mettere fine alla mia vita, posso denunciare l'odio nei miei confronti in 50 sfumature di discriminazioni, ma avere due o più mogli no. E non è solo la cattolica Italia a essere diversa, non mi risulta che nelle aperte democrazie nordiche questo problema sia in avvicinamento normativo su nessun radar. Tra l'altro esiste il divorzio, ma se poi devo mantenere l'ex*...? ma allora tanto vale...

salut'

WBBB

*ricordate: una moglie puo' essere temporanea, una ex-moglie è per sempre

Lettera 14

Caro Dago, Soumahoro: "Ho subito un linciaggio mediatico, essere neri in Italia pesa molto". Sì, abbiamo visto: lui, la moglie e la suocera vivevano di stenti...

Dario Tigor

Lettera 15

Caro Dagospy,

quello che si evince dalle primizie diffuse dal libro-bomba di Harry, il principe (per mancanza di principi) e' Invidioso, Frignone, Vendicativo, Tardo di comprendonio, propenso ad alzare il gomito e a fare uso di sostanze stupefacenti, passa la vita ad autocommiserarsi e puo' uccidere 25 persone senza provare emozioni.

A questo punto la domanda e': Siamo sicuri che Meghan abbia fatto un affarone caricandosi quel Bamboccione Viziato e perennemente Scontento sul gobbo?

Ah,saperlo...

Giovanna Maldasia

Lettera 16

Gentile Dago,

nei quartieri - stato di Napoli da decenni prospera il betting delle scommesse clandestine sul calcio gestita dalla Camorra; lo documentano decine di indagini penali ed abbinate condanne. Quest' anno le scommesse su chi vincerà lo scudetto si concentrano sulla squadra cittadina dove è forte la passione e la speranza di avere belle quote esentasse sulle scommesse vincenti, raccolte sotto casa. dai soliti noti. Qualcuno a partire da Saviano ipotizza brutte manovre, organizzate da ambienti del nord Italia, per scippare il trofeo agli azzurri. Ma secondo le suddette indagini penali mi permetto di fare un' accorta vigilanza ai bookmaker di sotto casa. Le scommesse vincenti andate a buon fine rovinerebbero chi ha bancato

saluti

peprig

Lettera 17

Caro Dago,

se per coprire una qualsiasi distanza vado a 30 km/ora invece che a 60, impiego il doppio del tempo, cioè tengo acceso il motore il doppio e INQUINO IL DOPPIO. A noi che abbiamo fatto le scuole sui banchi con il calamaio invece delle rotelle, il concetto ci sempre è apparso quasi lapalissiano fino dalla terza elementare.

Inutile poi toccare l'argomento del "regime di coppia massima del motore" (quello che garantisce la massima economia e la minima offesa ambientale) perchè per un comune gretina-seguace si entra in un campo a metà tra l'ostrogoto e la fantascienza.

Cincinnato 1945

Lettera 18

Caro Dago, Germania, 17enne uccide la sua insegnante a scuola. Se questi sono i risultati del buonismo, forse era meglio lasciare le punizioni corporali per gli studenti.

E.S.

Lettera 19

Caro Dago, la premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida. Sì, ma se non c'è neve Kishi(d)a?

G.S.

Lettera 20

Caro Dago,

in merito alla questione del giornalista porcellone, vorrei ricapitolare i punti salienti della questione perché faccio fatica a capire dove sia lo scandalo. Allora, la signora è un'imprenditrice, pare benestante, che dopo aver scoperto il tradimento del marito decide di aprire un account su Onlyfans, quindi possiamo tranquillamente supporre che mostrarsi nuda in webcam non sia un problema per lei.

Un giorno un importante giornalista le offre un articolo in cambio di uno spogliarello privato, niente di molto diverso da quello che lei abitualmente fa su Onlyfans, proponendo quello che si definisce uno scambio merce, pratica diffusa specialmente tra professionisti che non ha nulla di criminale, al massimo possiamo dire che il giornalista fa la figura del braccino.

Quindi obiettivamente in questa transazione dove sarebbe lo scandalo? Davvero una roba del genere merita l'attenzione mediatica nazionale? A me sembra invece solo un'ottima strategia promozionale della signora per monetizzare il suo profilo, tant'è che non ha avuto nessun imbarazzo a mostrare il volto e comunicare nome e cognome, scommettiamo che in due giorni avrà visto aumentare i suoi follower in maniera esponenziale?

Grazie, Francesco M

