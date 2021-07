POSTA! – CARO DAGO, SPIONAGGIO REPORTER, VON DER LEYEN: "SE È VERA, VICENDA INACCETTABILE". OH, COMINCIA LA SFILATA DEGLI IPOCRITI. SE TUTTI I PAESI HANNO SERVIZI DI INTELLIGENCE, E TUTTI ACQUISTANO SOFTWARE PER LO SPIONAGGIO, VOGLIONO FARCI CREDERE CHE SOLO ALCUNI LI UTILIZZINO PER SPIARE MENTRE TUTTI GLI ALTRI LI USANO PER ORGANIZZARE TORNEI DI SCACCHI? COME AI TEMPI DI MANI PULITE C'È SEMPRE QUALCUNO CHE TENTA DI FARE LA VERGINELLA…

Jeff Bezos

Lettera 1

Dagosapiens, te lo vedi Bezos che dal furgone-navicella di Amazon scarica pacchi nella spazio?!

Vittorio Attenzionecadutapacchi ExInFeltrito

Lettera 2

Caro Dago, Covid, partito primo volo per rimpatrio studenti bloccati a Malta. È strano che in epoca di cambiamenti climatici così "evidenti", degli studenti attenti alla scienza accettino di salire su un mezzo così inquinante. Si pensava passasse a prenderli Greta Thunberg con una barca a vela.

beppe grillo

Rob Perini

Lettera 3

Caro Dago,

Grillo si schiera apertamente con la Revolución Cubana e da la colpa agli americani. Ha ragione, infatti, i cubani preferiscono attraversare l'oceano, farsi mangiare dagli squali e approdare in quel paese ostile chiamato USA, piuttosto che restare nella loro accogliente e democratica Cuba...

ursula von der leyen

Un caro saluto,

Mary

Lettera 4

Caro Dago, spionaggio reporter, von der Leyen: "Se è vera, vicenda inaccettabile". Oh, comincia la sfilata degli ipocriti. Se tutti i Paesi hanno servizi di Intelligence, e tutti acquistano software per lo spionaggio, vogliono farci credere che solo alcuni li utilizzino per spiare mentre tutti gli altri li usano per organizzare tornei di scacchi? Come ai tempi di Mani Pulite c'è sempre qualcuno che tenta di fare la verginella.

meme su giuseppe conte e beppe grillo

Lino

Lettera 5

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "Per cattedre e supplenze siamo molto avanti". E ha già preparato la Dad per la variante Delta?

Theo

Lettera 6

Caro Dago, Conte dopo aver visto Draghi: "E' stato un incontro proficuo e cordiale. Ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5s al piano vaccinale e alla politica sanitaria". Insomma, Grillo gli ha assegnato il compitino e lui, da bravo scolaretto, lo sa eseguito alla lettera.

Max A.

patrizio bianchi 4

Lettera 7

Caro Dago, Papa Francesco ringrazia il Gemelli: "Mi sono sentito a casa". Come Belen all'ospedale di Padova in occasione del secondo parto?

Pino Valle

Lettera 8

Caro Dago, arrestato in Francia l'ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, sfuggito ad aprile. Per lui un bel pesce d'aprile fuori stagione.

J.R.

maurizio di marzio

Lettera 9

Caro Dago, anniversario Borsellino, Fico: "Memoria richiami a responsabilità civile". Oggettivamente l'esponente 5 Stelle non ha dimostrato di avere una grande memoria. Si ricorda cos'ha scritto in un post che lo ritraeva seduto dentro ad un autobus mentre si recava a Montecitorio per il primo giorno da Presidente della Camera?

Daniele Krumitz

Lettera 10

Caro Dago, una trentina dei 73 allievi che stavano partecipando a una fase del corso di formazione promosso dal Collegio regionale Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia a Les Deux Alpes (Francia) sono risultati positivi al Covid 19 e si trovano ora in isolamento. Nemmeno Stanlio e Ollio nelle comiche facevano cose così stupide!

andrea orlando foto di bacco(7)

F.T.

Lettera 11

Caro Dago leggo con stupore le invettive del sinistro Orlando contro le multinazionali automotive che chiudono stabilimenti.

Ha per caso provato a contare insieme al "mistero" della transizione ecologica quanti cuscinetti ci sono sulle luminose auto elettriche tanto sponsorizzate? Oppure la mano destra non sa cosa fa la sinistra?

Cordialmente

Sergio

l articolo dell economist sull'assenza di neri nella nazionale italiana

Lettera 12

Dago colendissimo,

l’Economist compromette (ulteriormente) la propria credibilità dilettandosi con una reprimenda alla nazionale italiana di calcio per l’assenza di giocatori di colore. L’accusa: la squadra non rappresenta i cinque milioni di italiani non autoctoni!

Se questo è il criterio, allora alla nazionale francese, imbottita di giocatori di colore, dovrebbero corrispondere almeno 30 milioni di neri con cittadinanza francese! Oltre alla Francia, anche le nazionali di Inghilterra, Belgio, Svizzera, etc hanno una presenza sovrabbondante di neri. Forse la ragione è che sono squadre che ricorrono a metodi molto disinvolti. Perché “comprano” i campioni e li omaggiano del passaporto, in modo che possano rinforzare le loro nazionali.

MARIA ELENA BOSCHI COMMENTA MIO SOTTO UNA FOTO DI GIULIO BERRUTI

Una volta si chiamavano mercenari. Ma si sa, i mercenari sono bravi se non bravissimi, ma non muoiono in campo. La squadretta italiana è invece costituita da onesti lavoratori rinforzati da qualche proletario della pedata, che hanno buttato in campo passione, determinazione, capacità di soffrire. Sono tutti “valori di periferia” che sfuggono all’Economist, giustappunto cantore della globalizzazione.

La (ex) prestigiosa rivista ci stimola quindi a “comprare” qualche campione? Può darsi che siamo dei pezzenti e non ce li possiamo permettere!

Saluti da Stregatto.

Lettera 13

Caro Dago,

Maria Elena Boschi commenta la foto del compagno Giulio Berruti a petto nudo? Finalmente avranno smesso di pregare e sono passati a cose più terrene!

maria elena boschi prende il sole

Un caro saluto,

Mary

Lettera 14

Agente Dago,

è tutto vero quello che si diceva, dalla rete all' etere siamo tutti segnalati, identificati e spiati. Confessano in tanti che Pegasus, chiamato dagli skilled fregasus, è in azione da tempo ed utilizzato come spia software dai genietti israeliani, Resta la vecchia contromisura del cazzeggio perenne o a tempo definito sia su internet che via smart phone. Il ritorno al fatidico '68 ci dicono i reduci, quando si salutava il maresciallo in ascolto e via con un mare di frescacce intervallate a cose vere.

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE BY OSHO

Ma adesso ci sono gli algoritmi che riconoscono il cazzeggio, si possono mandare mail, foto da un telefono preso sotto mira e colpire chicche + sia anche nelle cause di divorzio per colpa. Credevate che fosse tutto gratis eh ? La voce, i dati le immagini tutto gratis poi si rifanno con la pubblicità e il controllo democratico, contro l' alienazione anti gender e dai bombisti idealisti.

Tacete il Sistema vi ascolta !

COMMENTO DI MARIA ELENA BOSCHI SOTTO UNA FOTO DI GIULIO BERRUTI 1

Saluti - peprig –

Lettera 15

Caro Dago, in confusione mentale, sondaggi in discesa, consapevole di essere a rischio sostituzione, Letta si è messo a fare il... grillino! Qualcuno lo avverta che il M5S ha già un mezzo capo, di un altro mezzo non sanno che farsene...

FB

Lettera 16

Caro Dago,

Enrico Letta sull'ennesima candidatura paracadutata: "non esserci sarabbe diserzione". Perbacco che schiena dritta. Mentre rifugiarsi in Francia dopo la rovinosa caduta, raccogliendo onorificenze dallo straniero, con motivazioni reali da capire ed evitando l'esame delle elezioni in Italia, è da politico che lotta per il bene comune della Nazione?

Totò, artista serio, direbbe: "ma ci faccia il piacere......"

SDM

Lettera 17

tokyo 2020.

Caro Dago, Tokyo 2020, giornalista italiano partito con l'aereo degli Azzurri, positivo al Covid. Vorremmo chiedergli:

1) Cosa prova in questo momento?

2) Vuole chiedere scusa a qualcuno?

3) Pensa che gli atleti debbano perdonarla?

Massì, insomma... Le solite domande del cacchio che fanno i giornalisti in queste circostanze.

Ricky

Lettera 18

Caro Dago, le autorità tedesche stanno per bloccare uno dei più grandi siti web pornografici al mondo. Motivo: la mancata introduzione da parte del portale di adeguati controlli per verificare l’età degli utenti e impedire l’accesso ai minori di 18 anni.

FRANCIA SCONTRI E PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS

Ohibò! Ma è la stessa Germania che - tramite la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen - vuole sanzionare l'Ungheria di Orban perché non consente agli attivisti Lgbt di andare a fare propaganda omosessuale e transessuale nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il Paese? Solo i minori tedeschi, con gli occhi azzurri e i capelli biondi, hanno il diritto di essere difesi da questa cose?

Camillo Geronimus

g8 di genova

Lettera 19

Caro Dago, Olimpiadi, un giornalista italiano positivo al Covid.

Partito da Fiumicino, ha viaggiato con diversi atleti azzurri. L’Ambasciatore: "Aveva certificato regolare negativo”.

Qualcosa non torna. A cosa dovrebbe servire allora il Green pass se poi risulti comunque positivo? Da giorni la politica discute se renderlo obbligatorio, ma alla luce di questo episodio sembra una questione di lana caprina. Ci si occupi di cose serie!

G8 GENOVA

Diego Santini

Lettera 20

caro Dago me li ricordo bene quei giorni del G8 visti dalla periferia, con Genova coperta di colonne di fumo. Adesso in occasione del pallosissimo ventennale ne ho lette e ne leggerò di ogni , ma ne manca una: che Genova è stata messa a ferro e fuoco dai carabinieri ed è stata salvata dai Black bloc. Quando qualcuno tirerà quell'ultima cazzata il quadro politically correct sarà completo Un caro saluto Blue note

Lettera 21

Caro Dago, vaccini, metà della popolazione italiana immunizzata con due dosi. Quindi non c'è stata una distribuzione equa e solidale, altrimenti l'intera popolazione avrebbe avuto una dose.

G8 GENOVA

Elia Fumolo

Lettera 22

Caro Dago, qual è la percentuale di vaccinati necessaria per raggiungere l'immunità di gregge?All'inizio dell'epidemia c'era chi azzardava il 60%, poi si è passati a considerare necessario un più corposo 70%.

Tuttavia, ormai da tempo, si considera più realistica la soglia dell'80%. Il problema è che questi signori stanno parlando sempre del Covid originale.

ITALIA INGHILTERRA - ESULTANZA DI SERGIO MATTARELLA

Contro la variante Delta, come ha dimostrato il caso del ministro della Salute inglese rimasto contagiato nonostante l'immunizzazione, l'attuale vaccino è acqua fresca. Basta avere la pazienza di aspettare l'autunno è questa verità, purtroppo, non potrà più essere negata.

Yu.Key

Lettera 23

Caro Dago, Mattarella: "La memoria di via D'Amelio rinnovi l'impegno contro la mafia". Fatto!!! La magia delle parole: adesso fino al prossimo anno, all'anniversario della Steage di Capaci, tutti possono sentirsi con la coscienza a posto e dormire sonni tranquilli.

strage borsellino via d'amelio

Tony Gal

Lettera 24

Caro Dago,

a mio avviso sottiLetta è in preda ad una crisi isterica. Prima chiede che nel Governo restano solo i partiti della sedicente maggioranza Ursula, ora chiede a Salvini di rinnegare Orban per poter parlare con lui. Ma lo ha capito il sorcio del PD che Orban è tra quelli che hanno eletto la von der Lejen?

strage di capaci 1

Poi vorrei chiederti un'altra cosa sui cosiddetti europeisti. L'Ungheria fa parte dell'UE, Orban ne è il primo ministro, perché mai si dovrebbe rinnegare il rappresentante di un popolo che fa parte di una unione che tu sostieni? Chi decide cosa è buono e cosa no?

Se fossi in SottiLetta mi preoccuperei maggiormente dei rapporti dell'UE con Erdogan, anche se c'è da dire che il PD ha sempre avuto rapporti strani con i turchi, vedi il caso di baffino D'Alema e Abdullah Öcalan: è il caso di dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio...

MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME

Johnkoenig

Lettera 25

Caro Dago,

lo statista Letta stentoreo proclama ad una delle poche feste dell’Unità sopravvissute: “se perdo lascio”!

La frase non ha portato bene a Renzi che è lì attaccato alla politica. Ma, cosa più importante, è la sensazione che il segretario PD, notoriamente non un finissimo stratega politico nonostante la scuola democristiana approdata per convenienza al paracomunismo, fa di questi annunci, induce i “suoi fedeli” a votare in massa per il nemico, liberandosene gratis per rispedirlo oltralpe.

SDM

RENZI LETTA

Lettera 26

Caro Dago, stamane l'incontro fra Draghi e Conte sulla riforma della Giustizia. Il rappresentante del partito manettaro chiederà un inasprimento delle pene per gli... stupratori?

L.Abrami

Lettera 27

Caro Dago,

con riferimento alle ventilate modifiche proposte dalla Lega e da altri partiti al disegno di legge Zan, Letta ha finora opposto un netto rifiuto giustificandolo con l’inaffidabilità della Lega stessa.

Non so se nel caso specifico Letta abbia ragione.

So invece per certo che in fatto di inaffidabilità il PD di Letta non abbia nulla da imparare ne dalla Lega ne dal M5S ne dagli altri partiti essendo disinvoltamente passato in un batter di ciglio da “mai con il M5S” al fare un governo con i grillini. Se questa è l'affidabilità del PD penso che sia molto difficile fare di peggio.

ALESSANDRO ZAN SIMONE PILLON MEME

Anche in questa circostanza si ha la conferma di quanto fosse vera la parabola di Gesù quando dice di non giudicare per non essere giudicato e di come sia più facile vedere una pagliuzza negli occhi degli altri che un tronco nel proprio occhio.

Pietro Volpi